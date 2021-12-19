Англия
«Ньюкасл» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем, сообщает The Sun. Новые владельцы «сорок» готовы арендовать 26-летнего нападающего до конца сезона за 7 миллионов евро. Ранее агент француза заявил, что игрок хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно.
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Антони Марсьяль
Фото: Getty Images
Трансферы
«Реал» бегает за Холанном, «ПСЖ» хочет Гави, «Юве» – Обамеянга
А еще в Англии:
- Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». По информации La Tercera, 34-летний чилиец хочет получать больше игровой практики и рассчитывает поработать с главным тренером «шпор» Антонио Конте. Под руководством итальянского специалиста Видаль выступал в «Ювентусе» и «Интере». Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.
- «Лидс» интересуется полузащитником «Ювентуса» Уэстоном Маккенни, сообщает The Sun. Английский клуб готов предложить за 23-летнего американца 23,5 млн евро. Сам Маккени хотел бы побороться за место в основе «Юве».
- Николо Скира в твиттере сообщил, что «Арсенал» в ближайшее время начнет переговоры о новом контракте с Габриэлем Мартинелли. Текущее соглашение бразильского вингера действует до июня 2024-го. 18 декабря Габи сделал дубль в ворота «Лидса» в матче 18-го тура АПЛ.
Испания
Председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил интерес мадридского «Реала» к нападающему дортмундской команды Эрлингу Холанну. «Я знаю, что все европейские топ-клубы хотят подписать Эрлинга, – приводит слова Ватцке журналист Патрик Бергер в твиттере. – Интерес «Реала» к Холанну подтвержден. Испанский чемпионат подойдет ему больше, чем английский. Но в целом «Боруссия» надеется, что он останется».
Эрлинг Холанн
Фото: Getty Images
А еще в Испании:
- Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата интересен «Барселоне», сообщает Daily Star. Каталонцы хотели купить игрока еще прошлым летом, однако Мата предпочел продлить контракт с «дьяволами». В этом сезоне футболист получает мало игрового времени, поэтому готов сменить клуб. «Барса» планирует приобрести Мату следующим летом бесплатно, на правах свободного агента.
- «Реал» готовит для Винисиуса суперпредложение. «Мадрид» готов продлить договор с молодым форвардом до лета 2027 года, сообщил журналист Николо Скира. Клуб намерен значительно улучшить финансовые условия для игрока.
- Sport сообщает, что «Барса» очень хочет Кавани, но пока не торопится с решением из-за частых травм Эдинсона.
Италия
Tuttosport сообщает, что «Юве» рассматривает аренду Пьер-Эмерика Обамеянга до конца сезона. 32-летний форвард «Арсенала» может переехать в Турин уже в январе.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Фото: Getty Images
А еще в Италии:
- Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заинтересовал «Дженоа», однако клуб может отпугнуть цена в 16 млн евро, которую бергамаски просят за россиянина. Об этом сообщает Il Secolo XIX. Отмечается, вместо Миранчука «Дженоа» может подписать полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.
- У «Интера» проблемы с продлением контракта Ивана Перишича. Хорвату предложили 3,5 млн евро в год и соглашение на 2 года. Полузащитник хочет контракт на 6 лет и 6 млн евро в год, пишет Tuttosport.
- Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет заполучить полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика, сообщает Il Romanista.
Франция
Руководство «ПСЖ» считает, что у клуба есть шанс удержать Мбаппе. «Мы говорим о лучшем игроке в мире, у которого подходит к концу контракт. Мы уже приняли несколько попыток договориться, но пока что не получилось. Мне кажется, что у нас еще есть шанс сохранить Мбаппе в команде», – приводит слова спортивного директора парижан Леонардо RMC Sport.
Маурисио Почеттино и Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images
А еще во Франции:
- Резервный вратарь «ПСЖ» Александр Летелье готов продлить контракт с «Парижем» этим летом. «Отличная возможность. Я немного скучаю по соревнованиям, но, если взвесить все за и против, условия выдающиеся. Если история продолжится, это будет здорово», – приводит слова Летелье журналист Адриен Гренье.
Россия
Федор Смолов может перейти в один из клубов MLS. Представитель нападающего сборной России заключил соглашение с хоккейным агентом Дэном Мильштейном, который занимается трансферами хоккеистов из России в НХЛ. По словам Павла Городницкого, среди клубов, которые могут заполучить Федора, – «Нэшвилл», «Орландо», «Чикаго», «Остин» и «Даллас».
А еще в России:
- Дедушка правого защитника «Урала» Арсена Адамова Хайдар Алханов заявил, что внук скоро перейдет в «Локомотив». «Близка ли развязка трансфера Адамова в «Локомотив»? Да, все очень близко. Арсен дал добро на переезд в Москву. Единственное, о чем осталось договориться – по сумме выкупа. И «Урал», и «Локомотив» уже приняли решение о трансфере. Все скоро должно решиться. Можно сказать, что трансфер Адамова в «Локомотив» почти завершен. Арсен очень хочет играть за «Локомотив», – сказал Алханов.
- «Зенит» в январе предложит новый контракт защитнику Ярославу Ракицкому, сообщает «СЭ». 32-летний футболист летом станет свободным агентом. За петербургский клуб украинский защитник выступает с января 2019 года.
- Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев перешел в «Химки». Об этом заявил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков. «Подписали контракт с Мамаевым. Паша – игрок «Химок», – цитирует Терюшкова «Чемпионат».
Павел Мамаев, «Ростов»
Фото: Getty Images
- Защитник «Спартака» Андрей Ещенко может объявить о завершении карьеры в январе. Как стало известно Metaratings.ru, игрок находится в раздумьях насчет будущего и может официально завершить игровую карьеру к началу первых январских сборов команды. Если Ещенко примет такое решение, «Спартак» предложит ему должность в структуре клуба.
- Фредрик Рисп, агент вингера «Хэкена» Патрика Волемарка, прокомментировал информацию о том, что клиентом интересуются «Краснодар» и ЦСКА. «Могу подтвердить, что есть интерес со стороны трех-четырех российских клубов, но не могу сказать от каких. Также есть конкретный интерес со стороны многих клубов. В ближайшие недели посмотрим, что будет с будущим Патрика», – приводит слова Риспа Metaratings.ru.
А еще в мире:
- Капитан «Црвены Звезды» Милан Борян уйдет из клуба после «очень жаркого спора с тренером Деяном Станковичем». Голкипер сборной Канады уже потребовал расторжения контракта. Об этом сообщает Mozart Sport.
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