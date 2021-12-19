Англия

«Ньюкасл» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем, сообщает The Sun. Новые владельцы «сорок» готовы арендовать 26-летнего нападающего до конца сезона за 7 миллионов евро. Ранее агент француза заявил, что игрок хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно.

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Антони Марсьяль Фото: Getty Images

Трансферы «Реал» бегает за Холанном, «ПСЖ» хочет Гави, «Юве» – Обамеянга ВЧЕРА В 18:46

А еще в Англии:

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». По информации La Tercera, 34-летний чилиец хочет получать больше игровой практики и рассчитывает поработать с главным тренером «шпор» Антонио Конте. Под руководством итальянского специалиста Видаль выступал в «Ювентусе» и «Интере». Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

«Лидс» интересуется полузащитником «Ювентуса» Уэстоном Маккенни, сообщает The Sun. Английский клуб готов предложить за 23-летнего американца 23,5 млн евро. Сам Маккени хотел бы побороться за место в основе «Юве».

Николо Скира в твиттере сообщил, что «Арсенал» в ближайшее время начнет переговоры о новом контракте с Габриэлем Мартинелли. Текущее соглашение бразильского вингера действует до июня 2024-го. 18 декабря Габи сделал дубль в ворота «Лидса» в матче 18-го тура АПЛ.

Испания

Председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил интерес мадридского «Реала» к нападающему дортмундской команды Эрлингу Холанну. «Я знаю, что все европейские топ-клубы хотят подписать Эрлинга, – приводит слова Ватцке журналист Патрик Бергер в твиттере. – Интерес «Реала» к Холанну подтвержден. Испанский чемпионат подойдет ему больше, чем английский. Но в целом «Боруссия» надеется, что он останется».

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата интересен «Барселоне», сообщает Daily Star. Каталонцы хотели купить игрока еще прошлым летом, однако Мата предпочел продлить контракт с «дьяволами». В этом сезоне футболист получает мало игрового времени, поэтому готов сменить клуб. «Барса» планирует приобрести Мату следующим летом бесплатно, на правах свободного агента.

«Реал» готовит для Винисиуса суперпредложение. «Мадрид» готов продлить договор с молодым форвардом до лета 2027 года, сообщил журналист Николо Скира. Клуб намерен значительно улучшить финансовые условия для игрока.

Sport сообщает, что «Барса» очень хочет Кавани, но пока не торопится с решением из-за частых травм Эдинсона.

Италия

Tuttosport сообщает, что «Юве» рассматривает аренду Пьер-Эмерика Обамеянга до конца сезона. 32-летний форвард «Арсенала» может переехать в Турин уже в январе.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заинтересовал «Дженоа», однако клуб может отпугнуть цена в 16 млн евро, которую бергамаски просят за россиянина. Об этом сообщает Il Secolo XIX. Отмечается, вместо Миранчука «Дженоа» может подписать полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.

У «Интера» проблемы с продлением контракта Ивана Перишича. Хорвату предложили 3,5 млн евро в год и соглашение на 2 года. Полузащитник хочет контракт на 6 лет и 6 млн евро в год, пишет Tuttosport.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет заполучить полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика, сообщает Il Romanista.

Франция

Руководство «ПСЖ» считает, что у клуба есть шанс удержать Мбаппе. «Мы говорим о лучшем игроке в мире, у которого подходит к концу контракт. Мы уже приняли несколько попыток договориться, но пока что не получилось. Мне кажется, что у нас еще есть шанс сохранить Мбаппе в команде», – приводит слова спортивного директора парижан Леонардо RMC Sport.

Маурисио Почеттино и Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

А еще во Франции:

Резервный вратарь «ПСЖ» Александр Летелье готов продлить контракт с «Парижем» этим летом. «Отличная возможность. Я немного скучаю по соревнованиям, но, если взвесить все за и против, условия выдающиеся. Если история продолжится, это будет здорово», – приводит слова Летелье журналист Адриен Гренье.

Россия

Федор Смолов может перейти в один из клубов MLS. Представитель нападающего сборной России заключил соглашение с хоккейным агентом Дэном Мильштейном, который занимается трансферами хоккеистов из России в НХЛ. По словам Павла Городницкого, среди клубов, которые могут заполучить Федора, – «Нэшвилл», «Орландо», «Чикаго», «Остин» и «Даллас».

А еще в России:

Дедушка правого защитника «Урала» Арсена Адамова Хайдар Алханов заявил, что внук скоро перейдет в «Локомотив». «Близка ли развязка трансфера Адамова в «Локомотив»? Да, все очень близко. Арсен дал добро на переезд в Москву. Единственное, о чем осталось договориться – по сумме выкупа. И «Урал», и «Локомотив» уже приняли решение о трансфере. Все скоро должно решиться. Можно сказать, что трансфер Адамова в «Локомотив» почти завершен. Арсен очень хочет играть за «Локомотив», – сказал Алханов.

«Зенит» в январе предложит новый контракт защитнику Ярославу Ракицкому, сообщает «СЭ». 32-летний футболист летом станет свободным агентом. За петербургский клуб украинский защитник выступает с января 2019 года.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев перешел в «Химки». Об этом заявил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков. «Подписали контракт с Мамаевым. Паша – игрок «Химок», – цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Павел Мамаев, «Ростов» Фото: Getty Images

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко может объявить о завершении карьеры в январе. Как стало известно Metaratings.ru, игрок находится в раздумьях насчет будущего и может официально завершить игровую карьеру к началу первых январских сборов команды. Если Ещенко примет такое решение, «Спартак» предложит ему должность в структуре клуба.

Фредрик Рисп, агент вингера «Хэкена» Патрика Волемарка, прокомментировал информацию о том, что клиентом интересуются «Краснодар» и ЦСКА. «Могу подтвердить, что есть интерес со стороны трех-четырех российских клубов, но не могу сказать от каких. Также есть конкретный интерес со стороны многих клубов. В ближайшие недели посмотрим, что будет с будущим Патрика», – приводит слова Риспа Metaratings.ru.

А еще в мире:

Капитан «Црвены Звезды» Милан Борян уйдет из клуба после «очень жаркого спора с тренером Деяном Станковичем». Голкипер сборной Канады уже потребовал расторжения контракта. Об этом сообщает Mozart Sport.

Трансферы «Реал» хочет вингера «Баварии», «Барса» – Кавани, «Лилль» – Азара 17/12/2021 В 17:33