Новости о трансферах скоро начнут воплощаться в реальность, а пока можно вычислить, где правда, а где нелепый слух.

Англия

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Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес может перейти в «Астон Виллу». Бирмингемцы сделали предложение по трансферу игрока, а Стивен Джеррард лично заинтересован в защитнике, сообщает Birmingham Mail.

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Джо Гомес, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер недоволен своим положением в клубе и хочет вернуться в Англию, сообщает Diario Sport. Главные претенденты на англичанина – «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». «Атлетико» осведомлен о ситуации и не намерен останавливать уход игрока.

Джесси Лингард не покинет «Манчестер Юнайтед» зимой. Он готов остаться и сражаться за место в команде Ральфа Рангника, пишет The Athletic.

Испания

«Барселона» работает над переходом полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Каталонцы предложили за испанца 50 млн евро, но «Сити» хочет на 10 больше, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Отмечается, Торрес – приоритетный вариант для «сине-гранатовых», а Хаким Зиеш из «Челси» рассматривается как альтернатива. При этом «Барса» уже согласовала условия контракта с испанцем.

Ферран Торрес Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо намерен покинуть команду. Игрок находится в сфере интересов «Реала», сообщает Mundo Deportivo. 27-летний француз не хочет продлевать контракт с мюнхенским клубом и может уйти летом на правах свободного агента.

«Реал» заинтересован в трансфере защитника «Севильи» Жюля Кунде и готов предложить в обмен нападающего Мариано Диаса c доплатой со своей стороны. Об этом сообщает El Nacional.

«Барселона» планирует расстаться сразу с пятью игроками в зимнее окно. В списке фигурируют фамилии Дест, Коутинью, Нето, Умтити и Люк де Йонг. По данным Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» так поступят, чтобы после покупок вписаться в финансовый фэйр-плей. При этом Дест уже после Нового года может стать игроком «Баварии». Немецкий клуб рассматривает возможность подписания контракта с американским футболистом, сообщает Fichajes.

Каталонцам также предложили приобрести нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто. «Барса» ищет нового форварда – клуб получил предложение от представителей 20-летнего бразильца, пишет Mundo Deportivo. Футболиста также хотят «Арсенал» и «Милан», сообщалось об интересе «Зенита».

Если «Атлетико» решит продать Кирана Триппьера в январе, мадридцы могут заменить англичанина Мехметом Зеки Челиком из «Лилля». Турок нравится спортивному менеджменту «Мадрида» – прошлым летом клуб уже вел переговоры с «догами», пишет Mundo Deportivo.

Нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани совсем скоро должен перейти в «Барсу». Каталонцы согласовали контракт на 1,5 года, пишет Sport.es. Сейчас 34-летний уругваец уругвайский форвард ждет расторжения соглашения с манкунианцами.

Гави подпишет пятилетний контракт с «Барселоной», а зарплата будет увеличиваться от сезона к сезону. Пункт о выкупе за 50 млн евро стороны удалят.

Германия

«Арминия» скоро подпишет контракт с Гонсало Кастро, который в данный момент находится в статусе свободного агента, сообщает Kicker. Gолузащитник заключит соглашение до конца сезона с опцией продления еще на год.

Италия

«Лацио» ищет нового вратаря: Хосе Рейна в последнее время не играет из-за плохой формы, а Томас Стракоша, вероятно, уйдет летом на правах свободного агента. Римляне интересуются Алексом Меретом из «Наполи», но Маурицио Сарри больше всего хочет, чтобы клуб приобрел Кепу Аррисабалагу, с которым он работал в «Челси», сообщает La Repubblica.

Кепа Аррисабалага Фото: Getty Images

А еще в Италии:

La Gazzetta dello Sport написала, что главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко питает слабость к Алексею Миранчуку и хотел бы заполучить его в команду. Ранее ходили слухи, что «Аталанта» готова продать игрока сборной России за 16 млн евро.

Полузащитник «Интера» Матиас Весино уже зимой может покинуть клуб. Это произойдет в том случае, если «нерадзурри» получат выгодное предложение по уругвайцу, контракт которого истекает будущим летом, сообщил Николо Скира.

Полузащитник «Фиорентины» Лукас Торрейра, права на которого принадлежат «Арсеналу», может остаться в Италии. Флорентийцы планируют активировать опцию выкупа игрока, утверждает Николо Скира.

Вратарь «Фиорентины» Бартломей Дронговский может перейти в «Интер». Миланцы видят в польском вратаре альтернативу голкиперу «Аякса» Андре Онана, которым также интересуется «Барселона», пишет La Repubblica.

Франция

«Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться игроками. По информации La Gazzetta dello Sport, в «Париж» может отправиться Артур, а в обратном направлении – Мауро Икарди. Игроки недовольны положением в своих нынешних командах и готовы к переходу. Планируется, что клубы возьмут футболистов в аренду с возможностью полноценного трансфера.

Мауро Икарди Фото: Getty Images

А еще во Франции:

«ПСЖ» рассчитывает продлить контракт с Маркиньосом до 2026 года. Бразильца считают в клубе одним из ключевых игроков и не готовы от него отказаться, пишет Николо Скира.

Россия

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий на днях отправится в «Рубин». Казанцы выкупят футболиста за 1,6 млн евро, утверждает «СЭ».

Александр Ломовицкий, «Спартак» Фото: From Official Website

А еще в России:

«Спартак» договорился с «Шарлеруа» о трансфере 24-летнего нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона, пишет телеграм-канал «Ложа прессы». Также сообщается, что в ближайшее время «Спартак» объявит о подписании контракта с защитником молодежной сборной России и «Тироля» Леоном Классеном.

Как считает «Матч ТВ», «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» устроят месиво в борьбе за защитника «Уфы» Юрия Журавлева.

Агент Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина заявил, что информация об интересе «Спартака» к легендарному голкиперу – ложь. «Я впервые слышу об этом. Нет абсолютно ничего правдивого в этом, в том числе потому, что Буффон имеет контракт с «Пармой» до 2023 года», – приводит слова Мартины «СЭ».

Контракт Павла Мамаева с «Химками» рассчитан всего на полгода. Впрочем, есть одно но: он может быть продлен еще на год в случае определенных успехов игрока, пишет Sport24.

Трансферы «Реал» бегает за Холанном, «ПСЖ» хочет Гави, «Юве» – Обамеянга 18/12/2021 В 18:46