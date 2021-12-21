Англия

Ральф Рангник хочет видеть в «МЮ» Эрлинга Холанна: по данным Manchester Evening News, немец уже обсуждал возможный трансфер с отцом футболиста, Альфом-Инге Холанном. У Рангника теплые отношения с отцом норвежца. Уход Уле-Гуннара Сульшера не повлияет на настрой Холанна.

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Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд» Фото: Getty Images

Трансферы «Реалу» нужны 2 француза, «Барсе» – форварды «Сити» и «МЮ» ВЧЕРА В 18:28

«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы привлечь на «Олд Траффорд» 22-летнего французского полузащитника Бубакара Камара. Игрок «Марселя» нужен Ральфу Рангнику, чтобы решить проблему с центром полузащиты, сообщает FourFourTwo.

В Испании объявился еще один претендент на Антони Марсьяля: по данным Sky Sports, француз хочет в «Севилью». Там она рассчитывает получить игровую практику. В ближайшее время Антони переговорит с Ральфом Рангником.

Ранее сообщалось, что в услугах французского форварда заинтересованы «Барса» и «Ювентус».

Антони Марсьяль, «МЮ» Фото: Getty Images

Еще «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Хулиану Альваресу из «Ривер Плейт». «Дьяволы» уже отправили скаута в Аргентину, сообщает Фабрицио Романо. Правда, пока никаких переговоров между клубами нет.

«МЮ» не собирается расставаться с Эдинсоном Кавани, у которого через полгода заканчивается контракт и которого к себе зовет «Барселона». В Манчестере считают, что уругваец будет полезен в том случае, если коронавирус или травмы выкосят игроков основы, написал Daily Mail.

«Челси», который летом может потерять сразу четверых защитников, ищет возможность укрепить зону. По данным The Sun, «синие» собираются купить у «Ювентуса» Маттейса де Лигта, который, по словам агента Мино Райолы, готов к новым вызовам.

«Ньюкасл» хочет вложить первые десятки миллионов фунтов в нападающего «Интера» и сборной Боснии Эдина Джеко, сообщает Daily Mail. По информации источника, «сороки» действительно готовы хорошенько заплатить за 35-летнего игрока, однако «нерадзурри» рассчитывают на Эдина, который выступает за чемпионов Италии с лета и хорошо адаптировался в коллективе.

Эдин Джеко, «Интер» Фото: Imago

Испания

Приятные новости для фанатов «Барселоны». Как сообщает El Chiringuito, один из болельщиков крикнул президенту клуба Жоану Лапорте: «Есть ли у «Барсы» деньги на покупку Холанна? Покажите жестом». В ответ испанец показал большой палец.

«Барселона» вцепилась в Дембеле и всеми силами уговаривает его продлить контракт. По данным Diario Sport, все решится в ближайшие недели. Причем каталонцы работают так, что Усман может стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

Эден Азар может покинуть «Реал». Зимой этот вариант не рассматривается, а летом «бланкос» готовы к переговорам. Потенциальных покупателей может отпугнуть высокая зарплата Эдена, а сам бельгиец не хочет покидать «Сантьяго Бернабеу», сообщает El Partidazo de COPE.

Эден Азар и Антонио Рюдигер Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо близок к возвращению в Европу. Испанские журналисты написали, что он может пополнить клуб Сегунды «Лас-Пальмас».

Италия

Фабрицио Романо сообщил, что Андре Онана подпишет контракт с «Интером» в ближайшие недели. Вариант с «Барселоной» больше не рассматривается.

«Фиорентина» собирается выкупить полузащитника Лукаса Торрейру у «Арсенала». «Фиалки» подготовили для уругвайца контракт на три года с зарплатой три млн евро за сезон.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно, однако спрос на футболиста невелик. В Италии обсуждают возможные варианты трудоустройства 30-летнего игрока, но несколько клубов уже официально отвергли автора нуля голов за год в Серии А. Подробнее

Александр Кокорин Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Диего Годин сообщил, что в январе покинет «Кальяри».

Германия

Журналист Жерар Морено написал, что «Бавария» хочет увести у «Барселоны» крайнего защитника Сержиньо Деста. Это может произойти уже зимой, так как каталонцам нужны деньги, а 21-летнего футболиста в клубе не считают неприкасаемым.

«ПСЖ», «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Ювентус» – вот список клубов, которые претендуют на Корентена Толиссо, который не хочет продлевать контракт с «Баварией» и летом станет свободным агентом.

Корентен Толиссо Фото: Getty Images

«Лейпциг» объявил о расставании с защитником Марсело Сараччи. Контракт с 23-летним футболистом будет расторгнут 31 декабря по взаимному согласию. Игрок с лета восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

Россия

«Краснодар» ведет активную работу на трансферном рынке. 21 декабря стало известно, что в Россию приедет форвард «Будё/Глимт» Эрик Ботеим. Изначально называлась сумма в 4-5 млн евро, но, по информации Eurosport, она достигнет 10 млн евро. Все подробности исторического для Норвегии трансфера

Клубам РПЛ стал интересен норвежский рынок. «Ростову» понадобился полузащитник «Лиллестрема» Магнус Кнудсен, сообщает VG. Стороны уже согласовали сумму трансфера и обговаривают последние детали соглашения.

Football Insider сообщает, что «Вест Хэм» лидирует в борьбе за Хвичу. «Рубин» рассчитывает получить за грузинского игрока около 15 млн евро. «Молотков» эта сумма устраивает, и Кварацхелия может уехать в АПЛ уже зимой.

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

Информация об интересе «Спартака» к правому защитнику Мурильо из «Андерлехта» не соответствует действительности, сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Химки» официально объявили о переходе Павла Мамаева.

«Зенит» хочет удержать Сердара Азмуна: по информации Metaratings, чемпион России предложил иранцу контракт на четыре года. Азмун, у которого руках предложение от «Лиона», взял время на размышление.

«Спартак» официально объявил о переходе Шамара Николсона. По данным телеграм-канала «Ложа прессы», «Шарлеруа» получит за форварда 6,5 млн евро. Контракт рассчитан до 2026 года.

А еще в России:

«Спартак» заплатит «Шарлеруа» за Шамара Николсона не 10 млн евро, а 6,5 млн, сообщает телеграм-канал «Ложа прессы».

«Химки» рассматривают вариант с подписанием защитника ЦСКА Виктора Васина. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Агент полузащитника ЦСКА Кристиана Бистровича заявил, что футболист на полгода может уйти в аренду, так как не получает достаточной игровой практики.

Агент защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски сообщил, что поляк продлит истекающий летом контракт с клубом.

Франция

«ПСЖ» летом отклонил предложение «Челси» о покупке Маркиньоса за 85 млн евро, утверждает L’Équipe. Томас Тухель, который почитает игру бразильца, хотел его в Лондон, но не вышло.

Маркиньос Фото: Getty Images

«Монако» подпишет правого защитника «Гремио» Вандерсона, сообщил журналист Jornal O Dia Вене Касагранде. За 20-летнего футболиста будут заплачены 12 млн евро, контракт подпишут на 5 лет.

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