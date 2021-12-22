Англия

«МЮ» не будет рассматривать предложения по продаже Поля Погба зимой. Клуб изменит позицию, если француз точно скажет, что не продлит контракт, сообщает ESPN.

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Антони Марсьяль выбрал «Севилью» местом дальнейшего продолжения карьеры. По данным Sky Sports, если француз покинет «МЮ», то только ради фаворита Лиги Европы. В ближайшее время у футболиста состоится разговор с Ральфом Рангником.

Трансферы «МЮ» уговаривает Холанна, Хвича едет в Лондон, «Челси» хочет Де Лигта ВЧЕРА В 20:11

Антони Марсьяль Фото: Getty Images

Пьер-Эмерик Обамеянг конфликтует с Микелем Артетой и руководством «Арсенала», поэтому, вероятно, будет выставлен на трансфер. Им интересуется «Ювентус», сообщает ESPN.

Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» пытается пристроить Коутиньо. На бразильца претендуют «Интер» и три клуба АПЛ. Скорее всего, речь про «Эвертон».

А еще в Англии:

Фабрицио Романо написал, что «МЮ» интересуется 21-летним нападающим «Ривер Плейт» Хулианом Альваресом, но будет вести переговоры только для летнего трансфера.

Руководитель «Челси» по арендам Карло Кудичини рассказал, что «синие» не смогут отозвать из «Кристал Пэлас» полузащитника Конора Галлахера и Билли Гилмора из «Норвича» .

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац может зимой сменить команду. К нему проявляет интерес «Уотфорд» и лично главный тренер Клаудио Раньери, сообщает The Telegraph. «Канониры» не против продать боснийца.

Харри Кейн и Сеад Колашинац Фото: Getty Images

Испания

«Барселона» и «Манчестер Сити» согласовали условия сделки по Феррану Торресу. Стоимость соглашения составит порядка 55 миллионов евро. Еще предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов. Об этом сообщил журналист Diario Sport Тони Хуанмарти, а позже подтвердил Фабрицио Романо.

«Реал» нацелился забрать у «Ливерпуля» защитника, но не Ван Дейка, Трента или Робертсона, а Джо Гомеса. Трансфер может состояться летом, потому что в «Мадриде» пока порядок с игроками обороны, а «Ливерпулю» 24-летний футболист сборной Англии нужен на вторую часть сложного сезона. (Daily Mail)

Джо Гомес Фото: Getty Images

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта интересен «Барселоне», которая хотела бы подписать его на правах свободного агента летом. Однако сам 32-летний испанец хотел бы подписать новое соглашение с «синими», сообщает The Athletic.

Footmercato уверяет, что Усман Дембеле согласился продлить контракт с «Барселоной». Все условия нового соглашения еще не утверждены, но в скором времени это будет формальностью.

«Реалу» интересен нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. По информации Marca, «бланкос» лишь в числе претендентов на лучшего бомбардира Лиги 1. Конкуренцию составят топы Бундеслиги, Серии А и АПЛ. «Реал» намерен серьезно усилить атаку перспективными игроками. «Лилль» не против отпустить Дэвида, если в сделку будет включен Эден Азар. Ранее агент француза сообщил, что этот сезон – последний для Джонатана в «Лилле».

Джонатан Дэвид, «Лилль» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Эктор Эррера может покинуть «Атлетико». По информации A Bola, полузащитник интересен «Роме» и может сменить команду уже зимой. Контракт мексиканца рассчитан до лета 2022 года, и ни одна из сторон не против ухода Эктора.

Фабрицио Романо сообщил, что «Реал Сосьедад» хочет арендовать у «ПСЖ» Рафинью до конца сезона.

«Барселона» готова продать Сержиньо Деста, чтобы инвестировать деньги в атаку, пишет ESPN.

А еще в Италии:

«Фиорентина» подпишет вингера «Лилля» Жонатана Иконе за 14 млн евро, сообщает Джанлука ди Марцио.

Германия

Дела Рейньера в «Боруссии» идут так себе: в этом сезоне он провел на поле лишь 275 минут и не отметился результативными действиями. По данным Bild, дортмундцы могут досрочно вернуть его обратно в «Реал». «Мадрид» же займется поисками нового клуба в Испании.

«Бавария» ведет переговоры с Кингсли Команом о новом контракте. По данным Bild, француз, который сейчас зарабатывает 12 млн евро в год, хочет 20 млн. «Бавария» не готова платить больше 15 млн. Еще чемпионов Германии смущает травматичность Кингсли.

Кингсли Коман Фото: Getty Images

Россия

«Краснодар» официально объявил о переходе Эрика Ботеима из «Будё/Глимт». Контракт рассчитан до лета 2025 года. Сумма сделки не разглашается, но ранее «Евроспорт-Норвегия» сообщил, что речь идет о рекордных для страны 10 млн евро.

Денис Черышев, чей контракт с «Валенсией» истекает летом будущего года, рассказал о продолжении карьеры. «Если стану свободным агентом, рассмотрю все варианты. Все-таки я уже не мальчик, и надо все хорошо взвешивать. Не хочу ехать в условный Китай и просто курить бамбук, лежать в гамаке и получать деньги. Сейчас я в «Валенсии», и мне надо хорошо доиграть этот сезон. А там – посмотрим».

Денис Черышев, «Валенсия» Фото: Getty Images

По данным «Чемпионата», «Локомотив» сделал «Крыльям Советов» запрос на трансфер нападающего Ивана Сергеева. «РБ Спорт» сообщил, что в контракте Ивана прописана сумма отступных в 180 млн рублей (2,1 млн евро).

«Нижний Новгород» сделал Юрию Жиркову предложение по контракту. Об этом «СЭ» рассказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

Будущее форварда «Зенита» Сердара Азмуна пока остается неопределенным. Этот вопрос будет решаться после его возвращения из отпуска. Азмун на связи с руководством «Зенита» и главным тренером Сергеем Семаком. 13 января его ждут в Дубае на сборе, чтобы определиться окончательно, сообщает Bobsoccer. А пока петербуржцы подыскивают нового нападающего.

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

А еще в России:

«Динамо» продлило контракт с воспитанником, нападающим Вячеславом Грулевым. Старое соглашение истекало летом 2022 года, а новое будет действовать до 2025-го.

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин заявил, что клуб не заинтересован в аренде полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса.

Ранее появилась информация, что «Химки» заинтересованы в приглашении защитника ЦСКА Виктора Васина, но член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков это опроверг.

Агент защитника сборной России Андрея Семенова прокомментировал ситуацию с его контрактом в «Ахмате», который заканчивается будущим летом: «Ни разговоров, ни предложений, ни телодвижений пока нет».

Франция

L'Equipe написал, что защитник «ПСЖ» и сборной Франции Преснель Кимпембе хочет покинуть клуб ради возможности еще раз поработать с Тухелем. 25-летний футболист несчастлив в Париже, а Томас заинтересован вновь поработать с французом.

Преснель Кимпембе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

«Лион» отказывается продать в «Ньюкасл» атакующего полузащитника Лукаса Пакета. «Сороки» предложили за бразильца 40 млн евро, однако сам футболист и его нынешний клуб не настроены расставаться, передает Le10Sport.

Маурисио Почеттино заявил, что рассчитывает на Мауро Икарди и не хотел бы, чтобы тот покинул «ПСЖ». «Мауро – игрок, способный забивать голы. Каждой команде нужен кто-то вроде него. Я до сих пор считаю, что команды составляют не 11 футболистов. Необходим баланс, и это то, что Мауро дает нам».

Трансферы «Реалу» нужны 2 француза, «Барсе» – форварды «Сити» и «МЮ» 20/12/2021 В 18:28