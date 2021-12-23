Вратарь норвежского «Будё-Глимт» и сборной России Никита Хайкин может оказаться в петербургском «Зените».
По информации Transfermarkt.ru, сине-бело-голубые заинтересованы в приобретении 26-летнего голкипера, который недавно стал чемпионом Норвегии. «Зенит» планирует существенно доплатить норвежскому клубу и предложить вратаря Александра Васютина, который возвращается из аренды в шведский «Юргорден».
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Ранее сообщалось, что в трансфере русского вратаря заинтересованы «Уотфорд» и «Норвич».
Источник – Transfermarkt.ru
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