Один из громких трансферных слухов реален уже на 99%. Собрали самые горячие новости за 23 декабря – возможно, какая-то из них совсем скоро появится на сайте клубов в виде официального релиза.

Англия

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El Nacional написал, что «Ливерпуль» зимой сделает «Реалу» предложение по Эдуардо Камавинга. 19-летний полузащитник только летом 2021-го прибыл в Мадрид, но не проходит в основной состав, поэтому может перехать в аренду на «Энфилд» за гарантированной практикой.

Трансферы «Зениту» нужен Хайкин – за доплату и Васютина (Transfermarkt) 14 ЧАСОВ НАЗАД

Эдуардо Камавинга Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Новый главный тренер «МЮ» Ральф Рангник хочет приобрести высокого полузащитника уровня Неманьи Матича. Идеальными вариантами он видит Деклана Райса из «Вест Хэма» и Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», утвреждает The Athletic.

из и из дортмундской «Боруссии», утвреждает The Athletic. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Ньюкасла» , пишет Sky Sports. В нынешнем сезоне 26-летний иранский футболист в 21 матче во всех турнирах забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона, также на азиата претендует «Лион».

попал в сферу интересов , пишет Sky Sports. В нынешнем сезоне 26-летний иранский футболист в 21 матче во всех турнирах забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона, также на азиата претендует «Лион». А еще «Ньюкасл» хочет приобрести у «Барселоны» Усмана Дембеле , с которым клуб планирует перезаключить контракт ведет активные переговоры. Каталонцы не хотят отдавать полузащитника, но «сороки» еще не выдвинули свое предложение, так что все может измениться, пишет Фабрицио Романо.

, с которым клуб планирует перезаключить контракт ведет активные переговоры. Каталонцы не хотят отдавать полузащитника, но «сороки» еще не выдвинули свое предложение, так что все может измениться, пишет Фабрицио Романо. Антонио Конте попросил у владельцев «Тоттенхэма» приобрести защитника «Интера» Стефана де Врея. Тренер и футболист сборной Нидерландов работали вместе в Италии, поэтому Антонио знает о возможностях игрока, информирует Rai Sport.

Стефан де Врей Фото: Getty Images

«Тоттенхэм» зимой может избавиться от Деле Алли и Мэтта Доэрти . На деньги от продажи этих футболистов «шпоры» хотят купить яркого флангового защитника, сообщает The Athletic.

зимой может избавиться от и . На деньги от продажи этих футболистов «шпоры» хотят купить яркого флангового защитника, сообщает The Athletic. «Уотфорд» хочет взять у «Арсенала» в аренду защитника Сеада Колашинаца . У боснийца осталось полгода по контракту с лондонцами, и он хочет покинуть клуб летом бесплатно. Как утверждает The Evening Standard, лондонцам в случае аренды Сеада придется платить значительную часть его зарплаты – в районе 118 тысяч евро в неделю.

хочет взять у в аренду защитника . У боснийца осталось полгода по контракту с лондонцами, и он хочет покинуть клуб летом бесплатно. Как утверждает The Evening Standard, лондонцам в случае аренды Сеада придется платить значительную часть его зарплаты – в районе 118 тысяч евро в неделю. «Кристал Пэлас» замахнулся на игрока «Реала» , но не спешите охать – клуб АПЛ хочет всего лишь Борху Майораля , который сейчас выступает в аренде за «Рому» . Приобретение 24-летнего форварда может обойтись «Пэлас» в 17 млн евро, сообщает La Nazione.

замахнулся на игрока , но не спешите охать – клуб АПЛ хочет всего лишь , который сейчас выступает в аренде за . Приобретение 24-летнего форварда может обойтись «Пэлас» в 17 млн евро, сообщает La Nazione. «Астон Вилла» нацелилась на 25-летнего полузащитника «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глена Камара . Его хочет видеть в рядах бирмингемцев бывший тренер «джерс» Стивен Джеррард.

нацелилась на 25-летнего полузащитника и сборной Финляндии . Его хочет видеть в рядах бирмингемцев бывший тренер «джерс» Стивен Джеррард. Нападающий Стивен Бергвейн может остаться в «Тоттенхэме» после зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports. Главный тренер Антонио Конте доволен выступлениями Стивена в последних матчах и готов предоставить ему второй шанс.

Испания

«Барселона» активно ищет усиление, но при этом каталонцам придется продать некоторых игроков. Например, «сине-гранатовым» интересен защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт, но для этого им придется продать Филипе Коутиньо и Самуэля Умтити, утверждает журналист Жерар Ромеро.

Маттейс де Лигт Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Каталонцы хотят провернуть сделку с «Аяксом» и обменяться защитниками. На «Камп Ноу» может отправиться Нассаир Мазрауи , а в Амстердам – Сержиньо Дест . При этом «Барса» надеется на доплату со стороны нидерладского клуба, так как у Мазрауи остались полгода по контракту, считает AS. При этом Marca уверена, что за Дестом охотится «Арсенал» . По данным источника, лондонцам придется выложить «Барсе» 30-35 млн евро за 21-летнего американца.

хотят провернуть сделку с и обменяться защитниками. На «Камп Ноу» может отправиться , а в Амстердам – . При этом «Барса» надеется на доплату со стороны нидерладского клуба, так как у Мазрауи остались полгода по контракту, считает AS. При этом Marca уверена, что за Дестом охотится . По данным источника, лондонцам придется выложить «Барсе» 30-35 млн евро за 21-летнего американца. «Барселона» также может приобрести 19-летнего защитника «Сарагосы» Алехандро Франсеса . Каталонцев подкупает качество игры молодого футболиста, а также его стоимость: по данным Transfermarkt, за игрока надо будет выложить всего 5 млн евро.

также может приобрести 19-летнего защитника . Каталонцев подкупает качество игры молодого футболиста, а также его стоимость: по данным Transfermarkt, за игрока надо будет выложить всего 5 млн евро. «Севилья» заинтересовалась нападающим «МЮ» Эдинсоном Кавани. Андалусийцы связались с агентом уругвайца, который хочет в Испанию, но в другую ее часть – в Каталонию. С «Барсой» он уже даже обсудили условия контракта, пишет Mundo Deportivo.

Италия

Антони Марсьяль и Эдинсон Кавани заинтересовали «Ювентус». The Sun утверждает, что «Юве» испытывает проблемы с финансами, поэтому рассматривает тех игроков, которые перестали быть важными в своих клубах. Марсьяль и Кавани подходят под это требование, потому что их роль в «Юнайтед» снизилась после прихода Криштиану Роналду.

Эдинсон Кавани, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Дженоа» начал переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера Алексея Миранчука . Repubblica утверждает, что бергамаски запросили за россиянина 15 млн евро с учетом бонусов.

начал переговоры с по поводу трансфера . Repubblica утверждает, что бергамаски запросили за россиянина 15 млн евро с учетом бонусов. «Фиорентина» и «Лилль» оформили трансфер Жонатана Иконе , сообщил Романо. 23-летний полузащитник прошел медобследование и вскоре подпишет пятилетний контракт.

и оформили трансфер , сообщил Романо. 23-летний полузащитник прошел медобследование и вскоре подпишет пятилетний контракт. «Лацио» планирует усилить позицию левого защитника в январе. Основным кандидатом называют футболиста «ПСЖ» Лейвина Курзава , который зимой будет доступен в аренду с правом выкупа. Также La Gazzetta dello Sport пишет о другом варианте – Патрике ван Анхольте из «Галатасарая» .

планирует усилить позицию левого защитника в январе. Основным кандидатом называют футболиста , который зимой будет доступен в аренду с правом выкупа. Также La Gazzetta dello Sport пишет о другом варианте – из . Бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо, который сейчас выступает за «Дженоа», может перейти в «Интер». По информации Calciomercato, Симоне Индзаги хочет приобрести 33-летнего эквадорца, так как знает его по совместной работе в «Лацио».

Франция

Эден Азар может вернуться в «Лилль» – французский клуб готов предложить «Реалу» Джонатана Дэвида в обмен на потускневшего бельгийского топа. По информации Marca, агент Дэвида заявил, что нынешний сезон – последний для его клиента в Лиге 1. Вероятно, действующие чемпионы Франции надеются использовать это, чтобы совершить обмен.

Эден Азар Фото: Getty Images

Россия

Центральный защитник аргентинского «Колона» Факундо Гарсес был предложен «Спартаку» и ЦСКА, пишет Sport24. Контракт 22-летнего игрока с клубом действует последний год.

А еще в России:

«Локомотив» интересуется 21-летним нападающим австрийского «Штурма» Келвином Йебоа, сообщает «Чемпионат». Парень – второй бомбардир высшей лиги, на его счету 11 голов в 18 матчах.

А еще в мире:

«Базель» проявляет интерес к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову. Швейцарцы пока не сделали официальное предложение, но обращались к представителям клуба с вопросом о возможности приобретения Агаларова. Швейцарцы хотят воспользоваться этим вариантом в случае продажи нападающего Артура Кабрала. По данным Sport24, «Уфа» готова продать Агаларова этой зимой, если получит достойное предложение от швейцарского клуба.

Гамид Агаларов (сборная России) Фото: Getty Images

Бывший полузащитник «МЮ» и ЦСКА Зоран Тошич может покинуть «Тобол», сообщает Meta-ratings.kz. Контракт с клубом у экс-игрока сборной Сербии завершился. «Тобол» пока не принял решение, продлевать ли соглашение с Тошичем. Вопрос по будущему серба в команде остается открытым.

22 декабря на трансферном рынке было интересно . Ферран Торрес почти перешел в «Барсу», «Краснодар» задорого взял норвежца, а «Реал» нацелился на Джо Гомеса.

Пеп Гвардиола подтвердил, что Торрес уйдет из «Сити». И объяснил причину

Трансферы Новичок для «Барсы» из «Сити», защитник для Тухеля из «ПСЖ» ДЕНЬ НАЗАД