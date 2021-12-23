Один из громких трансферных слухов реален уже на 99%. Собрали самые горячие новости за 23 декабря – возможно, какая-то из них совсем скоро появится на сайте клубов в виде официального релиза.
Англия
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El Nacional написал, что «Ливерпуль» зимой сделает «Реалу» предложение по Эдуардо Камавинга. 19-летний полузащитник только летом 2021-го прибыл в Мадрид, но не проходит в основной состав, поэтому может перехать в аренду на «Энфилд» за гарантированной практикой.
Трансферы
«Зениту» нужен Хайкин – за доплату и Васютина (Transfermarkt)
Эдуардо Камавинга
Фото: Getty Images
А еще в Англии:
- Новый главный тренер «МЮ» Ральф Рангник хочет приобрести высокого полузащитника уровня Неманьи Матича. Идеальными вариантами он видит Деклана Райса из «Вест Хэма» и Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», утвреждает The Athletic.
- Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Ньюкасла», пишет Sky Sports. В нынешнем сезоне 26-летний иранский футболист в 21 матче во всех турнирах забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона, также на азиата претендует «Лион».
- А еще «Ньюкасл» хочет приобрести у «Барселоны» Усмана Дембеле, с которым клуб планирует перезаключить контракт ведет активные переговоры. Каталонцы не хотят отдавать полузащитника, но «сороки» еще не выдвинули свое предложение, так что все может измениться, пишет Фабрицио Романо.
- Антонио Конте попросил у владельцев «Тоттенхэма» приобрести защитника «Интера» Стефана де Врея. Тренер и футболист сборной Нидерландов работали вместе в Италии, поэтому Антонио знает о возможностях игрока, информирует Rai Sport.
Стефан де Врей
Фото: Getty Images
- «Тоттенхэм» зимой может избавиться от Деле Алли и Мэтта Доэрти. На деньги от продажи этих футболистов «шпоры» хотят купить яркого флангового защитника, сообщает The Athletic.
- «Уотфорд» хочет взять у «Арсенала» в аренду защитника Сеада Колашинаца. У боснийца осталось полгода по контракту с лондонцами, и он хочет покинуть клуб летом бесплатно. Как утверждает The Evening Standard, лондонцам в случае аренды Сеада придется платить значительную часть его зарплаты – в районе 118 тысяч евро в неделю.
- «Кристал Пэлас» замахнулся на игрока «Реала», но не спешите охать – клуб АПЛ хочет всего лишь Борху Майораля, который сейчас выступает в аренде за «Рому». Приобретение 24-летнего форварда может обойтись «Пэлас» в 17 млн евро, сообщает La Nazione.
- «Астон Вилла» нацелилась на 25-летнего полузащитника «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глена Камара. Его хочет видеть в рядах бирмингемцев бывший тренер «джерс» Стивен Джеррард.
- Нападающий Стивен Бергвейн может остаться в «Тоттенхэме» после зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports. Главный тренер Антонио Конте доволен выступлениями Стивена в последних матчах и готов предоставить ему второй шанс.
Испания
«Барселона» активно ищет усиление, но при этом каталонцам придется продать некоторых игроков. Например, «сине-гранатовым» интересен защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт, но для этого им придется продать Филипе Коутиньо и Самуэля Умтити, утверждает журналист Жерар Ромеро.
Маттейс де Лигт
Фото: Getty Images
А еще в Испании:
- Каталонцы хотят провернуть сделку с «Аяксом» и обменяться защитниками. На «Камп Ноу» может отправиться Нассаир Мазрауи, а в Амстердам – Сержиньо Дест. При этом «Барса» надеется на доплату со стороны нидерладского клуба, так как у Мазрауи остались полгода по контракту, считает AS. При этом Marca уверена, что за Дестом охотится «Арсенал». По данным источника, лондонцам придется выложить «Барсе» 30-35 млн евро за 21-летнего американца.
- «Барселона» также может приобрести 19-летнего защитника «Сарагосы» Алехандро Франсеса. Каталонцев подкупает качество игры молодого футболиста, а также его стоимость: по данным Transfermarkt, за игрока надо будет выложить всего 5 млн евро.
- «Севилья» заинтересовалась нападающим «МЮ» Эдинсоном Кавани. Андалусийцы связались с агентом уругвайца, который хочет в Испанию, но в другую ее часть – в Каталонию. С «Барсой» он уже даже обсудили условия контракта, пишет Mundo Deportivo.
Италия
Антони Марсьяль и Эдинсон Кавани заинтересовали «Ювентус». The Sun утверждает, что «Юве» испытывает проблемы с финансами, поэтому рассматривает тех игроков, которые перестали быть важными в своих клубах. Марсьяль и Кавани подходят под это требование, потому что их роль в «Юнайтед» снизилась после прихода Криштиану Роналду.
Эдинсон Кавани, «Манчестер Юнайтед»
Фото: Getty Images
А еще в Италии:
- «Дженоа» начал переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера Алексея Миранчука. Repubblica утверждает, что бергамаски запросили за россиянина 15 млн евро с учетом бонусов.
- «Фиорентина» и «Лилль» оформили трансфер Жонатана Иконе, сообщил Романо. 23-летний полузащитник прошел медобследование и вскоре подпишет пятилетний контракт.
- «Лацио» планирует усилить позицию левого защитника в январе. Основным кандидатом называют футболиста «ПСЖ» Лейвина Курзава, который зимой будет доступен в аренду с правом выкупа. Также La Gazzetta dello Sport пишет о другом варианте – Патрике ван Анхольте из «Галатасарая».
- Бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо, который сейчас выступает за «Дженоа», может перейти в «Интер». По информации Calciomercato, Симоне Индзаги хочет приобрести 33-летнего эквадорца, так как знает его по совместной работе в «Лацио».
Франция
Эден Азар может вернуться в «Лилль» – французский клуб готов предложить «Реалу» Джонатана Дэвида в обмен на потускневшего бельгийского топа. По информации Marca, агент Дэвида заявил, что нынешний сезон – последний для его клиента в Лиге 1. Вероятно, действующие чемпионы Франции надеются использовать это, чтобы совершить обмен.
Эден Азар
Фото: Getty Images
Россия
Центральный защитник аргентинского «Колона» Факундо Гарсес был предложен «Спартаку» и ЦСКА, пишет Sport24. Контракт 22-летнего игрока с клубом действует последний год.
А еще в России:
- «Локомотив» интересуется 21-летним нападающим австрийского «Штурма» Келвином Йебоа, сообщает «Чемпионат». Парень – второй бомбардир высшей лиги, на его счету 11 голов в 18 матчах.
А еще в мире:
- «Базель» проявляет интерес к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову. Швейцарцы пока не сделали официальное предложение, но обращались к представителям клуба с вопросом о возможности приобретения Агаларова. Швейцарцы хотят воспользоваться этим вариантом в случае продажи нападающего Артура Кабрала. По данным Sport24, «Уфа» готова продать Агаларова этой зимой, если получит достойное предложение от швейцарского клуба.
Гамид Агаларов (сборная России)
Фото: Getty Images
- Бывший полузащитник «МЮ» и ЦСКА Зоран Тошич может покинуть «Тобол», сообщает Meta-ratings.kz. Контракт с клубом у экс-игрока сборной Сербии завершился. «Тобол» пока не принял решение, продлевать ли соглашение с Тошичем. Вопрос по будущему серба в команде остается открытым.
22 декабря на трансферном рынке было интересно. Ферран Торрес почти перешел в «Барсу», «Краснодар» задорого взял норвежца, а «Реал» нацелился на Джо Гомеса.
Пеп Гвардиола подтвердил, что Торрес уйдет из «Сити». И объяснил причину.
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