Трансферное окно уже близко, а значит, и слухов о переходах прибавляется. Собрали самые горячие за пятницу.
Англия
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Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн привлек внимание еще одного гранда. «Манчестер Сити» и лично Пеп Гвардиола хотели бы переманить норвежца будущим летом, «горожане» готовы заплатить 75 млн евро – именно такая сумма компенсации станет доступна в контракте Эрлинга, сообщает Bild.
Трансферы
Камавинга в «Ливерпуле», Беллингем в «МЮ», Азмун в «Ньюкасле»
Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд»
Фото: Getty Images
А еще в Англии:
- 22-летний защитник «Лейпцига» Тайлер Адамс попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic. Конкуренцию «Юнайтед» в борьбе за Адамса намерен составить «Арсенал».
- «Ньюкасл» ищет двух защитников для покупки зимой. Один из вариантов – центрбек «Лилля» Свен Ботман. Он ждет решения от своего нынешнего клуба. Также «сорокам» необходим левый вингбек, работа ведется, написал Фабрицио Романо.
- ESPN добыл инсайд, что «Атлетико» хочет получить не меньше 20 млн евро за защитника Кирана Триппьера, которого хотят «Ньюкасл», «МЮ» и «Тоттенхэм».
- «Арсенал» интересуется полузащитником «Болоньи» Маттиасом Сванбергом, сообщает Il Resto del Carlino. Трансфер может обойтись «канонирам» в сумму около 20 млн евро. Отмечается, что 22-летний шведский футболист отказался вести переговоры по продлению контракта с нынешним клубом до конца зимнего трансферного окна, поскольку хочет выслушать предложения от других команд.
- Calciomercato назвал «Тоттенхэм» фаворитом в борьбе за полузащитника «Милана» Франка Кесси. 25-летний футболист также интересен «ПСЖ», но они еще даже ни с кем не контактировали, в отличие от представителей «шпор». Transfermarkt оценивает ивуарийца в 55 млн евро.
- «Вест Хэм» ищет игрока на позицию правого вингера. Как сообщает Calciomercato, лондонцы обратили внимание на игрока «Реала Сосьседад» Аднана Янузая. Тренер басков Дэвид Мойес работал вместе с 26-летним бельгийским вингером в «Манчестер Юнайтед».
- Экс-нападающий «Уотфорда», «Манчестер Юнайтед» и «Шанхай Шеньхуа»Одион Игало заинтересовал «Ньюкасл», пишет Sky Sports. В данный ммент игрок выступает за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.
- «МЮ» объявил о продлении контракта с 19-летним воспитанником Антони Элангой до 2026 года.
Испания
«Барселона» объявит о переходе Феррана Торреса 27 декабря, а 28 состоится презентация игрока, сообщил Mundo Deportivo.
Ферран Торрес
Фото: Getty Images
А еще в Испании:
- «Кадис» в ближайшее время может арендовать нападающего «Барселоны» Люка де Йонга, выступающего в команде на правах аренды из «Севильи», сообщает Mundo Deportivo.
- Журналист Diario Sport Тони Хуанмарти написал, что «Барселона» не может найти клуб для защитника Сержиньо Деста, так как его никто не хочет подписывать на контракт – только в аренду.
Италия
В услугах Алексея Миранчука заинтересован не только «Дженоа», но и «Верона», сообщает TuttoAtalanta. По информации источника, «Верона» опережает команду Андрея Шевченко в борьбе за подписание российского футболиста, а «Аталанта» хочет отдать Алексея в аренду с правом выкупа.
Алексей Миранчук, «Аталанта»
Фото: Getty Images
А еще в Италии:
- «Ювентус» готов отпустить бразильского полузащитника Артура Мело в «Арсенал» на правах аренды. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Express. По сведениям источника, туринский клуб ждет ответа от лондонцев.
- 22-летний форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка попал в сферу интересов «Ювентуса». «Бьянконери» не могут финишировать переговоры по другим нападающим, поэтому обратились к кандидатуре второго бомбардира «черно-зеленых» (6 голов в 19 матчах) и хотят взять его в аренду с правом выкупа.
- «Милан» рассматривает вариант приглашения нападающего «Нанта» Рандаль Коло-Муани. 23-летний француз может оказаться на «Сан-Сиро» уже зимой за 10 млн евро, а может перейти летом бесплатно свободным агентом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
- «Россонери» также включились в борьбу с «Ньюкаслом» за защитника «Лилля» Свена Ботмана. Представители «Милана» уже связались с агентом игрока и самим «Лиллем», который хочет за голландца 30 млн евро, написал Николо Скира.
- Полузащитник «Интера» Марцело Брозович продолжит карьеру в Милане. Хорват переподпишет контракт на четыре года с зарплатой 6 млн евро за сезон. О пролонгации, вероятно, будет объявлено в январе.
- «Тоттенхэм» хочет забрать у «Ювентуса» полузащитника Уэстона Маккенни. «Бьянконери» не против отдать 23-летнего американца за 30 млн евро, пишет Calciomercato.
- Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлз заинтересовал «Рому» и лично Жозе Моуринью. По информации ESPN, спортивный директор римлян Пинто уже связывался с «канонирами», чтобы изучить возможность подписания футболиста. «Рома» намерена взять в аренду англичанина с правом выкупа.
Германия
Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал возможный переход в команду форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна. «Мы не заинтересованы в Холанне, потому что у нас уже есть лучший нападающий в мире. Левандовский останется на том же уровне еще на несколько лет», – цитирует Хайнера RMC Sport.
Россия
Защитник итальянского «Эмполи» Маттиа Вити попал на радар «Зенита». «Вити является одним из самых ценных игроков «Эмполи». «Зенит» уже собирает информацию о молодом защитнике», – написал журналист Марко Контерио.
Маттиа Вити
Фото: Getty Images
А еще в России:
- «Зенит» также рассматривает возможность подписания центрального защитника ПСВ Оливье Боскальи. По информации Metaratings.ru, 24-летний француз может пополнить состав петербургского клуба в том случае, если сине-бело-голубым не удастся договориться с защитником Ярославом Ракицким о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.
- «Ростов» подписал игрока молодежной сборной этой страны, 20-летнего Магнуса Кнудсена. Контракт с полузащитником рассчитан на 4,5 года. Футболиста выцепили из «Лиллестрёма».
- «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» подпишет полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева. На его счету 19 матчей в этом сезоне и ни одного результативного действия.
- Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что клуб интересуется двумя футболистами «Зенита», вратарем Даниилом Одоевским и полузащитником Кириллом Кравцовым.
- Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий близок к переходу в «Крылья Советов». Вероятность трансфера очень высока, утверждает By.tribuna.com.
А еще в мире:
- Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье может пойти по стопам Себастьяна Джовинко и из Серии А уехать в Канаду. Клуб MLS «Торонто» предлагает талантливому итальянцу контракт на три года с окладом 8 млн евро за сезон. Неплохо, неправда ли?
Лоренцо Инсинье, «Наполи»
Фото: Getty Images
- Главный долгожитель футбола, 54-летний Кадзуёси Миура заявил, что недоволен игровой практикой в своем нынешнем клубе и рассматривает предложения восьми клубов из Японии. Вот это стремление играть!
- «Барселона» намерена вернуть 18-летнего нападающего Юсуфа Демира венскому «Рапиду», сообщает Marca. Каталонский клуб арендовал Демира летом на год с обязательством выкупа за 10 млн евро после 10 матчей во всех соревнованиях. Австриец провел 9 поединков в футболке «сине-гранатовых», но каталонцы не готовы его больше задействовать и намерены вернуть Юсуфа в январе.
- Защитник «Дженоа» и бывший игрок «Зенита» Доменико Кришито получил предложение о продолжении карьеры в MLS. «Торонто» предложил 34-летнему итальянцу контракт на два года, но Кришито решил остаться в «Дженоа», сообщил Николо Скира.
- 21-летний полузащитник «ПСВ» Ричард Ледесма продлил соглашение с голландским клубом до лета 2024 года.
Что творилось на трансферном рынке 23 декабря? «Ливерпуль» интересовался Камавингой, «МЮ» заглядывался на Беллингема, а «Ньюкасл» – на Азмуна.
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