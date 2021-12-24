Трансферное окно уже близко, а значит, и слухов о переходах прибавляется. Собрали самые горячие за пятницу.

Англия

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Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн привлек внимание еще одного гранда. «Манчестер Сити» и лично Пеп Гвардиола хотели бы переманить норвежца будущим летом, «горожане» готовы заплатить 75 млн евро – именно такая сумма компенсации станет доступна в контракте Эрлинга, сообщает Bild.

Трансферы Камавинга в «Ливерпуле», Беллингем в «МЮ», Азмун в «Ньюкасле» ВЧЕРА В 18:17

Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

22-летний защитник «Лейпцига» Тайлер Адамс попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» , сообщает The Athletic. Конкуренцию «Юнайтед» в борьбе за Адамса намерен составить «Арсенал» .

попал в сферу интересов , сообщает The Athletic. Конкуренцию «Юнайтед» в борьбе за Адамса намерен составить . «Ньюкасл» ищет двух защитников для покупки зимой. Один из вариантов – центрбек «Лилля» Свен Ботман . Он ждет решения от своего нынешнего клуба. Также «сорокам» необходим левый вингбек, работа ведется, написал Фабрицио Романо.

ищет двух защитников для покупки зимой. Один из вариантов – центрбек . Он ждет решения от своего нынешнего клуба. Также «сорокам» необходим левый вингбек, работа ведется, написал Фабрицио Романо. ESPN добыл инсайд, что «Атлетико» хочет получить не меньше 20 млн евро за защитника Кирана Триппьера , которого хотят «Ньюкасл» , «МЮ» и «Тоттенхэм» .

хочет получить не меньше 20 млн евро за защитника , которого хотят , и . «Арсенал» интересуется полузащитником «Болоньи» Маттиасом Сванбергом , сообщает Il Resto del Carlino. Трансфер может обойтись «канонирам» в сумму около 20 млн евро. Отмечается, что 22-летний шведский футболист отказался вести переговоры по продлению контракта с нынешним клубом до конца зимнего трансферного окна, поскольку хочет выслушать предложения от других команд.

интересуется полузащитником , сообщает Il Resto del Carlino. Трансфер может обойтись «канонирам» в сумму около 20 млн евро. Отмечается, что 22-летний шведский футболист отказался вести переговоры по продлению контракта с нынешним клубом до конца зимнего трансферного окна, поскольку хочет выслушать предложения от других команд. Calciomercato назвал «Тоттенхэм» фаворитом в борьбе за полузащитника «Милана» Франка Кесси . 25-летний футболист также интересен «ПСЖ» , но они еще даже ни с кем не контактировали, в отличие от представителей «шпор». Transfermarkt оценивает ивуарийца в 55 млн евро.

фаворитом в борьбе за полузащитника . 25-летний футболист также интересен , но они еще даже ни с кем не контактировали, в отличие от представителей «шпор». Transfermarkt оценивает ивуарийца в 55 млн евро. «Вест Хэм» ищет игрока на позицию правого вингера. Как сообщает Calciomercato, лондонцы обратили внимание на игрока «Реала Сосьседад» Аднана Янузая . Тренер басков Дэвид Мойес работал вместе с 26-летним бельгийским вингером в «Манчестер Юнайтед».

ищет игрока на позицию правого вингера. Как сообщает Calciomercato, лондонцы обратили внимание на игрока . Тренер басков Дэвид Мойес работал вместе с 26-летним бельгийским вингером в «Манчестер Юнайтед». Экс-нападающий «Уотфорда» , «Манчестер Юнайтед» и «Шанхай Шеньхуа» Одион Игало заинтересовал «Ньюкасл» , пишет Sky Sports. В данный ммент игрок выступает за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

, и заинтересовал , пишет Sky Sports. В данный ммент игрок выступает за из Саудовской Аравии. «МЮ» объявил о продлении контракта с 19-летним воспитанником Антони Элангой до 2026 года.

Испания

«Барселона» объявит о переходе Феррана Торреса 27 декабря, а 28 состоится презентация игрока, сообщил Mundo Deportivo.

Ферран Торрес Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Кадис» в ближайшее время может арендовать нападающего «Барселоны» Люка де Йонга , выступающего в команде на правах аренды из «Севильи» , сообщает Mundo Deportivo.

в ближайшее время может арендовать нападающего , выступающего в команде на правах аренды из , сообщает Mundo Deportivo. Журналист Diario Sport Тони Хуанмарти написал, что «Барселона» не может найти клуб для защитника Сержиньо Деста, так как его никто не хочет подписывать на контракт – только в аренду.

Италия

В услугах Алексея Миранчука заинтересован не только «Дженоа», но и «Верона», сообщает TuttoAtalanta. По информации источника, «Верона» опережает команду Андрея Шевченко в борьбе за подписание российского футболиста, а «Аталанта» хочет отдать Алексея в аренду с правом выкупа.

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Ювентус» готов отпустить бразильского полузащитника Артура Мело в «Арсенал» на правах аренды. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Express. По сведениям источника, туринский клуб ждет ответа от лондонцев.

готов отпустить бразильского полузащитника в на правах аренды. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Express. По сведениям источника, туринский клуб ждет ответа от лондонцев. 22-летний форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка попал в сферу интересов «Ювентуса» . «Бьянконери» не могут финишировать переговоры по другим нападающим, поэтому обратились к кандидатуре второго бомбардира «черно-зеленых» (6 голов в 19 матчах) и хотят взять его в аренду с правом выкупа.

попал в сферу интересов . «Бьянконери» не могут финишировать переговоры по другим нападающим, поэтому обратились к кандидатуре второго бомбардира «черно-зеленых» (6 голов в 19 матчах) и хотят взять его в аренду с правом выкупа. «Милан» рассматривает вариант приглашения нападающего «Нанта» Рандаль Коло-Муани . 23-летний француз может оказаться на «Сан-Сиро» уже зимой за 10 млн евро, а может перейти летом бесплатно свободным агентом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

рассматривает вариант приглашения нападающего . 23-летний француз может оказаться на «Сан-Сиро» уже зимой за 10 млн евро, а может перейти летом бесплатно свободным агентом, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Россонери» также включились в борьбу с «Ньюкаслом» за защитника «Лилля» Свена Ботмана . Представители «Милана» уже связались с агентом игрока и самим «Лиллем», который хочет за голландца 30 млн евро, написал Николо Скира.

также включились в борьбу с за защитника . Представители «Милана» уже связались с агентом игрока и самим «Лиллем», который хочет за голландца 30 млн евро, написал Николо Скира. Полузащитник «Интера» Марцело Брозович продолжит карьеру в Милане. Хорват переподпишет контракт на четыре года с зарплатой 6 млн евро за сезон. О пролонгации, вероятно, будет объявлено в январе.

продолжит карьеру в Милане. Хорват переподпишет контракт на четыре года с зарплатой 6 млн евро за сезон. О пролонгации, вероятно, будет объявлено в январе. «Тоттенхэм» хочет забрать у «Ювентуса» полузащитника Уэстона Маккенни . «Бьянконери» не против отдать 23-летнего американца за 30 млн евро, пишет Calciomercato.

хочет забрать у полузащитника . «Бьянконери» не против отдать 23-летнего американца за 30 млн евро, пишет Calciomercato. Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлз заинтересовал «Рому» и лично Жозе Моуринью. По информации ESPN, спортивный директор римлян Пинто уже связывался с «канонирами», чтобы изучить возможность подписания футболиста. «Рома» намерена взять в аренду англичанина с правом выкупа.

Германия

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал возможный переход в команду форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна. «Мы не заинтересованы в Холанне, потому что у нас уже есть лучший нападающий в мире. Левандовский останется на том же уровне еще на несколько лет», – цитирует Хайнера RMC Sport.

Россия

Защитник итальянского «Эмполи» Маттиа Вити попал на радар «Зенита». «Вити является одним из самых ценных игроков «Эмполи». «Зенит» уже собирает информацию о молодом защитнике», – написал журналист Марко Контерио.

Маттиа Вити Фото: Getty Images

А еще в России:

«Зенит» также рассматривает возможность подписания центрального защитника ПСВ Оливье Боскальи . По информации Metaratings.ru, 24-летний француз может пополнить состав петербургского клуба в том случае, если сине-бело-голубым не удастся договориться с защитником Ярославом Ракицким о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

также рассматривает возможность подписания центрального защитника . По информации Metaratings.ru, 24-летний француз может пополнить состав петербургского клуба в том случае, если сине-бело-голубым не удастся договориться с защитником Ярославом Ракицким о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. «Ростов» подписал игрока молодежной сборной этой страны, 20-летнего Магнуса Кнудсена . Контракт с полузащитником рассчитан на 4,5 года. Футболиста выцепили из «Лиллестрёма» .

подписал игрока молодежной сборной этой страны, 20-летнего . Контракт с полузащитником рассчитан на 4,5 года. Футболиста выцепили из . «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» подпишет полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева . На его счету 19 матчей в этом сезоне и ни одного результативного действия.

подпишет полузащитника . На его счету 19 матчей в этом сезоне и ни одного результативного действия. Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что клуб интересуется двумя футболистами «Зенита» , вратарем Даниилом Одоевским и полузащитником Кириллом Кравцовым .

Равиль Измайлов сообщил, что клуб интересуется двумя футболистами , вратарем и полузащитником . Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий близок к переходу в «Крылья Советов». Вероятность трансфера очень высока, утверждает By.tribuna.com.

А еще в мире:

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье может пойти по стопам Себастьяна Джовинко и из Серии А уехать в Канаду. Клуб MLS «Торонто» предлагает талантливому итальянцу контракт на три года с окладом 8 млн евро за сезон. Неплохо, неправда ли?

Лоренцо Инсинье, «Наполи» Фото: Getty Images

Главный долгожитель футбола, 54-летний Кадзуёси Миура заявил, что недоволен игровой практикой в своем нынешнем клубе и рассматривает предложения восьми клубов из Японии. Вот это стремление играть!

заявил, что недоволен игровой практикой в своем нынешнем клубе и рассматривает предложения восьми клубов из Японии. Вот это стремление играть! «Барселона» намерена вернуть 18-летнего нападающего Юсуфа Демира венскому «Рапиду» , сообщает Marca. Каталонский клуб арендовал Демира летом на год с обязательством выкупа за 10 млн евро после 10 матчей во всех соревнованиях. Австриец провел 9 поединков в футболке «сине-гранатовых», но каталонцы не готовы его больше задействовать и намерены вернуть Юсуфа в январе.

намерена вернуть 18-летнего нападающего венскому , сообщает Marca. Каталонский клуб арендовал Демира летом на год с обязательством выкупа за 10 млн евро после 10 матчей во всех соревнованиях. Австриец провел 9 поединков в футболке «сине-гранатовых», но каталонцы не готовы его больше задействовать и намерены вернуть Юсуфа в январе. Защитник «Дженоа» и бывший игрок «Зенита» Доменико Кришито получил предложение о продолжении карьеры в MLS. «Торонто» предложил 34-летнему итальянцу контракт на два года, но Кришито решил остаться в «Дженоа», сообщил Николо Скира.

и бывший игрок получил предложение о продолжении карьеры в MLS. предложил 34-летнему итальянцу контракт на два года, но Кришито решил остаться в «Дженоа», сообщил Николо Скира. 21-летний полузащитник «ПСВ» Ричард Ледесма продлил соглашение с голландским клубом до лета 2024 года.

Трансферы «Зениту» нужен Хайкин – за доплату и Васютина (Transfermarkt) ВЧЕРА В 04:24