«Манчестер Сити» намерен продать сразу четырех футболистов, чтобы приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна.
Кроме Феррана Торреса, трансфер которого в «Барсу» случится в ближайшее время, «Сити» хочет избавиться от защитников Педро Порро и Ко Итакуры, а также полузащитника Моргана Роджерса. Все трое в данный момент арендованы другими клубами, которые готовы выкупить игроков. «Спортинг» готов отдать за Порро за 9,5 млн евро, «Шальке» может заплатить за Итакуру за 6 млн, а Роджерс перейдет в «Борнмут» за 10,6 миллионов фунтов. При этом стоимость трансфера Роджерса может вырасти до 14 млн, если «Борнмут» поднимется в АПЛ.
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Источник: Manchester Evening News.
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