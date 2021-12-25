«Манчестер Сити» намерен продать сразу четырех футболистов, чтобы приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Кроме Феррана Торреса, трансфер которого в «Барсу» случится в ближайшее время, «Сити» хочет избавиться от защитников Педро Порро и Ко Итакуры, а также полузащитника Моргана Роджерса. Все трое в данный момент арендованы другими клубами, которые готовы выкупить игроков. «Спортинг» готов отдать за Порро за 9,5 млн евро, «Шальке» может заплатить за Итакуру за 6 млн, а Роджерс перейдет в «Борнмут» за 10,6 миллионов фунтов. При этом стоимость трансфера Роджерса может вырасти до 14 млн, если «Борнмут» поднимется в АПЛ.

Ad

Чемпионат Испании «Реал» может перехватить Холанна у «Сити» (Bild) 5 ЧАСОВ НАЗАД

Источник: Manchester Evening News.

Чемпионат России Холанн обратился к «Краснодару» после трансфера Ботеима ДЕНЬ НАЗАД