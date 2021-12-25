Трансферное окно все ближе и ближе, а значит, и слухов о переходах прибавляется. Собрали все самое интересное за субботу.

Англия

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Форвард «Аль-Шабаб Эр-Рияд» Одион Игало заинтересовал «Ньюкасл», который думает о подписании бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» в январе, утверждает Sky Sports.

Трансферы «Сити» продаст четырех игроков ради трансфера Холанна 10 ЧАСОВ НАЗАД

Эдинсон Кавани, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Коринтианс» нужен нападающий «МЮ»Эдинсон Кавани или форвард «Атлетико» Луис Суарес . После того, как «Коринтианс» гарантировал участие в Кубке Либертадорес в следующем сезоне, представители клуба связались с манкунианцами по поводу возможного перехода Кавани, но еще не получили ответ. То же касается Суареса, который еще не принял решение о продлении или поиске новой команды, пишет UOL Esporte.

нужен нападающий или форвард . После того, как «Коринтианс» гарантировал участие в Кубке Либертадорес в следующем сезоне, представители клуба связались с манкунианцами по поводу возможного перехода Кавани, но еще не получили ответ. То же касается Суареса, который еще не принял решение о продлении или поиске новой команды, пишет UOL Esporte. Полузащитник Рафинья Диас покинет «Лидс» зимой, утверждает TNT Sports. Сообщается, что бразильца приобретет «Бавария» , а сумма трансфера составит около 50 млн евро.

покинет зимой, утверждает TNT Sports. Сообщается, что бразильца приобретет , а сумма трансфера составит около 50 млн евро. Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ. По информации Daily Mail, на него претендуют «Брайтон» , «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» .

может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ. По информации Daily Mail, на него претендуют , «Вест Хэм» и . «Вест Хэм» интересуется австрийским защитником «Ниццы» Флавиусом Данилюком , пишет The Athletic. Отмечается, что лондонцы хотят укрепить оборонительную линию из-за эпидемии травм.

интересуется австрийским защитником , пишет The Athletic. Отмечается, что лондонцы хотят укрепить оборонительную линию из-за эпидемии травм. А «Манчестер Сити» не против заполучить нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна , информирует The Athletic. Однако, проблемой остается нежелание «Тоттенхэма» отпускать Кейна. Тем не менее, следующим летом возможны переговоры.

не против заполучить нападающего , информирует The Athletic. Однако, проблемой остается нежелание «Тоттенхэма» отпускать Кейна. Тем не менее, следующим летом возможны переговоры. «Ливерпуль» не планирует совершать приобретения в зимнее трансферное окно, пишет ESPN. Все усиления запланированы на следующее лето.

Испания

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Ньюкасл», сообщает El Nacional. В Мадриде рассчитывают получить от трансфера Лунина не менее 10 млн евро. Интерес к голкиперу также проявляют «Лилль», «Эспаньол», «Гранада» и дортмундская «Боруссия».

Андрей Лунин Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Игрок «Севильи» Юссеф Эн-Несири может продолжить карьеру в АПЛ. По данным Express, на 24-летнего марокканца претендует «Арсенал» .

может продолжить карьеру в АПЛ. По данным Express, на 24-летнего марокканца претендует . Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга интересен «Ливерпулю» сообщает Marca со ссылкой на El Nacional. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отмечает его физические данные и агрессивность на поле. Но не факт, что «Реал» соберется продать перспективного футболиста.

Италия

«Аталанта» ведет переговоры с «Сассуоло» о трансфере полузащитника Жереми Бога, который оцениваетмя в 25 млн евро, но стороны пока не пришли к соглашению. При этом предложение «Шахтера» по нему уже отклонено, утверждает Фабрицио Романо.

А еще в Италии:

Полузащитник «Ювентуса» 30- летний Аарон Рэмзи может перейти в «Ньюкасл» . Сalciomercato пишет, что стороны ведут переговоры по трансферу, сделка может состояться уже в январе.

30- может перейти в . Сalciomercato пишет, что стороны ведут переговоры по трансферу, сделка может состояться уже в январе. Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может перейти в «Баварию» , сообщает La Gazzetta dello Sport. Мюнхенский клуб сделал запрос в «Наполи» по трансферу Инсинье. Неаполитанский клуб рассчитывает сохранить форварда, но с сокращением зарплаты. Сам Инсинье хочет остаться, однако требует увеличения оклада.

может перейти в , сообщает La Gazzetta dello Sport. Мюнхенский клуб сделал запрос в «Наполи» по трансферу Инсинье. Неаполитанский клуб рассчитывает сохранить форварда, но с сокращением зарплаты. Сам Инсинье хочет остаться, однако требует увеличения оклада. «Кальяри» заменит Година, выбирающего между предложениями от трех клубов, подписав Маттео Ловато в аренду у «Аталанты» – договоренность достигнута, пишет Фабрицио Романо в твиттере.

заменит Година, выбирающего между предложениями от трех клубов, подписав в аренду у – договоренность достигнута, пишет Фабрицио Романо в твиттере. «Рома» может взять в аренду полузащитника «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлса до конца сезона. Переговоры пока на ранней стадии, сообщил The Athletic.

может взять в аренду полузащитника до конца сезона. Переговоры пока на ранней стадии, сообщил The Athletic. На форварда «Фиорентины» Душана Влаховича заинтересованно поглядывают «Ювентус» и « Арсенал». «Фиалки» хотят за игрока порядка 80 млн евро, что может быть не по карману «Ювентусу», в отличие от англичан, рассказал Il Messaggero.

заинтересованно поглядывают и « «Фиалки» хотят за игрока порядка 80 млн евро, что может быть не по карману «Ювентусу», в отличие от англичан, рассказал Il Messaggero. « Ювентус» и нападающий Пауло Дибала на данный момент приостановили переговоры о продлении соглашения, сообщает Marca со ссылкой на Corriere Dello Sport. Хотя в клубе уверяют, что новый контракт форварда – лишь вопрос времени, ходят слухи, что стороны все дальше и дальше от достижения договоренности.

и нападающий на данный момент приостановили переговоры о продлении соглашения, сообщает Marca со ссылкой на Corriere Dello Sport. Хотя в клубе уверяют, что новый контракт форварда – лишь вопрос времени, ходят слухи, что стороны все дальше и дальше от достижения договоренности. «Ювентус» заинтересован в полузащитнике «Интера» Матиасе Весино, утверждает football-italia, ссылаясь на La Repubblica. На свое предложение «Юве» получил отказ из-за нежелания «Интера» продавать игроков своим конкурентам.

Франция

«Милан» и «Арсенал» следят за полузащитником «Лилля» Ренату Саншешом. И те, и другие попытаются подписать 24-летнего игрока сборной Португалии в случае его ухода из французского клуба, сообщает журналист Николо Скира.

Орельен Тчуамени Фото: Getty Images

А еще во Франции:

Бразильский защитник «Гремио» Вандерсон перейдет в «Монако» за 10 млн евро плюс бонусы. Переговоры монегасков с клубом из Порту-Алегри находятся в завершающей стадии, утверждает журналист Николо Скира.

перейдет в за 10 млн евро плюс бонусы. Переговоры монегасков с клубом из Порту-Алегри находятся в завершающей стадии, утверждает журналист Николо Скира. «Айнтрахт» близок к приобретению нападающего «Нанта» Рэндала Коло Муани , пишет журналист Фабрицио Романо. Немецкий клуб предлагает 23-летнему французу контракт на пять лет и надеется завершить сделку поскорее.

близок к приобретению нападающего , пишет журналист Фабрицио Романо. Немецкий клуб предлагает 23-летнему французу контракт на пять лет и надеется завершить сделку поскорее. Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может перейти в «Челси» . Лондонцы попытаются подписать француза зимой, даже если по условиям сделки он сможет присоединиться к клубу только по окончании сезона.

может перейти в . Лондонцы попытаются подписать француза зимой, даже если по условиям сделки он сможет присоединиться к клубу только по окончании сезона. Полузащитником «Монако» Александром Головиным интересуется «Эвертон» . Главный тренер команды Рафаэль Бенитес – поклонник игры российского футболиста, но «ирисок» может отпугнуть запрашиваемая цена, пишет The Athletic.

интересуется . Главный тренер команды Рафаэль Бенитес – поклонник игры российского футболиста, но «ирисок» может отпугнуть запрашиваемая цена, пишет The Athletic. Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может перейти в мадридский «Реал», заявляет Marca. Это может случиться перед стартом следующего сезона. О возможном уходе Дэвида летом 2022-го говорил и его агент.

Германия

На полузащитника «Баварии» Корентена Толиссо претендуют «Реал» и «Барселона», сообщает El Nacional. По информации источника, сам 27-летний француз больше склоняется к переходу в ряды каталонцев.

Россия

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана, выступающий в аренде за «Сочи», может вернуться в «Ривер Плейт». 25-летний аргентинец не хочет оставаться в РПЛ на следующий сезон, сообщает TyC Sports.

Артем Дзюба, «Зенит» Фото: Getty Images

А еще в России:

Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева . «РБ Спорт» заявляет, что в контракте с самарским клубом прописана сумма отступных 75 млн рублей, плюс не стоит забывать про агентскую комиссию.

заплатит за трансфер полузащитника . «РБ Спорт» заявляет, что в контракте с самарским клубом прописана сумма отступных 75 млн рублей, плюс не стоит забывать про агентскую комиссию. Вратарь «Ростова» Максим Рудаков перешел в финский клуб «Хонка» на правах годовой аренды, сообщает официальный сайт ростовчан.

перешел в финский клуб на правах годовой аренды, сообщает официальный сайт ростовчан. Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об интересе к 38-летнему Юрию Жиркову , написал «СЭ».

Роман Терюшков рассказал об интересе к 38-летнему , написал «СЭ». «РБК Спорт» сообщил, что «Рубин» и «Зенит» провели переговоры о переходе нападающего Артема Дзюбы в казанский клуб. Но по информации «Р-Спорт», генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал это слухами.

и провели переговоры о переходе нападающего в казанский клуб. Но по информации «Р-Спорт», генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал это слухами. Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра может покинуть российский клуб в зимнее трансферное окно. Как утверждает «Чемпионат», в «Сочи» уже поступили предложения от клуба из МЛС и клуба из чемпионата Шотландии. Имеются и другие претенденты.

А еще в мире:

Донецкий «Шахтер» отказался продать полузащитника Михаила Мудрика в «Брентфорд» за 12 мнл евро, заявил его агент Алексей Алехин.

Трансферное окно уже близко, а значит, и слухов о переходах прибавляется. Вы не пропустили горячие слухи за пятницу , 23 декабря?

Трансферы Холанн в «Сити», борьба за Миранчука, Инсинье летит в MLS ВЧЕРА В 18:47