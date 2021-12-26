Собрали самые интересные трансферные слухи воскресенья и гадаем, какие же из них сбудутся!

Англия

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Полузащитник «Байера» Флориан Виртц попал в сферу интересов «МЮ», сообщает Daily Star. В клубе рассчитывают, что смогут переманить 18-летнего игрока благодаря связям Ральфа Рангника. Леверкузенцы готовы продать футболиста, если получат предложение в размере 82 млн евро. При этом сделка наиболее вероятна следующим летом.

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Флориан Виртц Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Ньюкасл» намерен подписать контракт с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле. «Сороки» предложат французу контракт с зарплатой в 15 млн евро за сезон плюс столько же подписным бонусом. Такое щедрое предложение «Ньюкасл» сделал, чтобы Дембеле перешел в команду на правах свободного агента следующим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Кроме того, в сферу интересов «Ньюкасла» входит защитник «Барсы» Самуэль Юмтити. Обогатившийся клуб готов отдать за игрока 20 млн евро, пишет El Nacional.

Жоржиньо Вейналдум может вернуться в «Ливерпуль». По информации Mirror, голландец недоволен игровым временем в «ПСЖ» и рассматривает варианты с «красными» и «Ньюкаслом».

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес входит в сферу интересов «МЮ». Манкунианцы рассматривают аргентинского вратаря как потенциальную замену Давиду де Хеа, сообщает Daily Star.

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест может продолжить карьеру в «Арсенале». Marca сообщает, что каталонцы рассчитывают получить за американца 45 млн евро. Интерес к защитнику проявляют «Бавария», «Аякс» и «Челси».

Совсем скоро защитник сборной Украины Виталий Миколенко перейдет из киевского «Динамо» в «Эвертон». По словам Фабрицио Романо, 22-летний украинец успешно прошел медосмотр, все документы уже подготовили, парень обойдется англичанам примерно в 21-23 млн евро.

«Арсенал» предложил нападающему Александру Ляказетту продлить контракт на год – футболист крайне недоволен таким оффером. Как сообщает L'Équipe, игрока рассчитывал на более длительное соглашение, поэтому сейчас ищет команду, способную предложить такие условия.

«Ньюкасл» хочет подписать опорника «Шеффилд Юнайтед» Сандера Берге. «Сороки» ведут переговоры по 23-летнему норвежцу, чтобы осуществить трансфер в январе, сообщает Николо Скира.

Испания

«Чемпионат» пишет, что «Реал» работает над трансфером Арсена Захаряна. Представители испанского клуба уже прилетали в Москву для подготовки возможной сделки. При этом Геннадий Голубин, представляющий интересы Арсена Захаряна, опроверг Metaratings информацию о том, что его клиент может перейти в «Реал»: «Эта информация – фейковый вброс».

Арсен Захарян Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Нападающий Антони Марсьяль может покинуть «Манчестер Юнайтед». По информации Estadio Deportivo, приобретение француза – приоритет для главного тренера «Севильи» Хулена Лопетеги.

Журналист Мэт Лоу сообщает: игроки «Реала» уверены, что Антонио Рюдигер переедет в Мадрид летом на правах свободного агента.

Фабрицио Романо утверждает, что Рафинья оформил аренду из «ПСЖ» в «Реал Сосьедад». У басков не будет права выкупа игрока.

«Атлетико» ждет официального предложения от «Ньюкасла» по Кирану Триппьеру, уверен тот же Романо.

«Реал» планирует продать Гарета Бэйла и Иско в январе, так как их контракты истекают 30 июня 2022 года. Доброй на продажу уже дал Карло Анчелотти. В клубе также готовы выслушать предложения по Мариано Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару.

«Барселона» решила не выкупать вингера Юсуфа Демира у венского «Рапида». По условиям аренды каталонцы обязаны выкупить 18-летнего австрийца, если он проведет за «Барсу» 10 матчей – Демир пока отыграл девять. Футболист вряд ли останется в Австрии, поскольку им интересуются многие европейские клубы, сообщает журналист Николо Скира.

Италия

Журналист Альфредо Педулла пишет, что Алексей Миранчук интересен не только «Дженоа» и «Вероне», но и еще двум иностранным клубам, названия которых не уточняются.

Германия

«Баварии» нужен нападающий сборной Аргентины и «Ривер Плейта» Хулиан Альварес. Как сообщает журналист Эрнан Кастильо, конкуренцию немцам составит «Манчестер Юнайтед», который уже сделал предложение по аргентинцу.

Хулиан Альварес Фото: Getty Images

Франция

«ПСЖ» за зимнее и летнее трансферные окна должен продать ряд футболистов и выручить от сделок не менее 100 миллионов евро. Если этого не случится, то парижане не впишутся в нормы финансового фэйр-плей, а дефицит придется покрывать за счет владельца «ПСЖ» Qatar Sports Investments. L'Equipe опубликовал список возможных кандидатов на продажу: голкипер Серхио Рико, защитники Лэйвен Курзава, Тило Керер, Абду Диалло, полузащитники Рафинья, Юлиан Дракслер и нападающий Мауро Икарди.

А еще во Франции:

Журналист Foot Mercato Себастьен Денис пишет, что Сердар Азмун согласовал с «Лионом» контракт сроком на 4,5 года, но иранец все еще далек от трансфера из-за позиции «Зенита». В Петербурге требуют за Азмуна более 3 млн евро, потому что знают об интересе к Сердару со стороны «Ньюкасла».

Россия

«Рубин» готов отдать в аренду Ивана Игнатьева и сейчас изучает доступные варианты, однако финансовые аспекты контракта 22-летнего игрока могут стать препятствием для заинтересованных команд из России, пишет «Матч ТВ».

Иван Игнатьев Фото: Getty Images

А еще в России:

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра может уехать из России уже зимой. «Чемпионат» пишет, что парня хотят подписать несколько зарубежных клубов. В их числе клуб из MLS и из чемпионата Шотландии, но есть и другие претенденты.

Полузащитник «Ахмата» Габриэль Янку может покинуть грозненский клуб. Metaratings.ru пишет, что руководство «Ахмата» хочет расстаться с 27-летним румыном, так как тренерский штаб на него не рассчитывает.

А еще в мире:

Эдинсон Кавани может перейти в «Коринтианс» на ту же зарплату, что он получает в «МЮ», сообщает Sport.es. Ранее сообщалось, что «Коринтианс» уже контактировал с братом футболиста, который по совместительству является его агентом.

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