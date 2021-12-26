Собрали самые интересные трансферные слухи воскресенья и гадаем, какие же из них сбудутся!
Англия
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Полузащитник «Байера» Флориан Виртц попал в сферу интересов «МЮ», сообщает Daily Star. В клубе рассчитывают, что смогут переманить 18-летнего игрока благодаря связям Ральфа Рангника. Леверкузенцы готовы продать футболиста, если получат предложение в размере 82 млн евро. При этом сделка наиболее вероятна следующим летом.
Трансферы
Инсинье может перейти в «Баварию», Влахович – в «Юве» или «Арсенал»
Флориан Виртц
Фото: Getty Images
А еще в Англии:
- «Ньюкасл» намерен подписать контракт с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле. «Сороки» предложат французу контракт с зарплатой в 15 млн евро за сезон плюс столько же подписным бонусом. Такое щедрое предложение «Ньюкасл» сделал, чтобы Дембеле перешел в команду на правах свободного агента следующим летом, сообщает Mundo Deportivo.
- Кроме того, в сферу интересов «Ньюкасла» входит защитник «Барсы» Самуэль Юмтити. Обогатившийся клуб готов отдать за игрока 20 млн евро, пишет El Nacional.
- Жоржиньо Вейналдум может вернуться в «Ливерпуль». По информации Mirror, голландец недоволен игровым временем в «ПСЖ» и рассматривает варианты с «красными» и «Ньюкаслом».
- Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес входит в сферу интересов «МЮ». Манкунианцы рассматривают аргентинского вратаря как потенциальную замену Давиду де Хеа, сообщает Daily Star.
- Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест может продолжить карьеру в «Арсенале». Marca сообщает, что каталонцы рассчитывают получить за американца 45 млн евро. Интерес к защитнику проявляют «Бавария», «Аякс» и «Челси».
- Совсем скоро защитник сборной Украины Виталий Миколенко перейдет из киевского «Динамо» в «Эвертон». По словам Фабрицио Романо, 22-летний украинец успешно прошел медосмотр, все документы уже подготовили, парень обойдется англичанам примерно в 21-23 млн евро.
- «Арсенал» предложил нападающему Александру Ляказетту продлить контракт на год – футболист крайне недоволен таким оффером. Как сообщает L'Équipe, игрока рассчитывал на более длительное соглашение, поэтому сейчас ищет команду, способную предложить такие условия.
- «Ньюкасл» хочет подписать опорника «Шеффилд Юнайтед» Сандера Берге. «Сороки» ведут переговоры по 23-летнему норвежцу, чтобы осуществить трансфер в январе, сообщает Николо Скира.
Испания
«Чемпионат» пишет, что «Реал» работает над трансфером Арсена Захаряна. Представители испанского клуба уже прилетали в Москву для подготовки возможной сделки. При этом Геннадий Голубин, представляющий интересы Арсена Захаряна, опроверг Metaratings информацию о том, что его клиент может перейти в «Реал»: «Эта информация – фейковый вброс».
Арсен Захарян
Фото: Getty Images
А еще в Испании:
- Нападающий Антони Марсьяль может покинуть «Манчестер Юнайтед». По информации Estadio Deportivo, приобретение француза – приоритет для главного тренера «Севильи» Хулена Лопетеги.
- Журналист Мэт Лоу сообщает: игроки «Реала» уверены, что Антонио Рюдигер переедет в Мадрид летом на правах свободного агента.
- Фабрицио Романо утверждает, что Рафинья оформил аренду из «ПСЖ» в «Реал Сосьедад». У басков не будет права выкупа игрока.
- «Атлетико» ждет официального предложения от «Ньюкасла» по Кирану Триппьеру, уверен тот же Романо.
- «Реал» планирует продать Гарета Бэйла и Иско в январе, так как их контракты истекают 30 июня 2022 года. Доброй на продажу уже дал Карло Анчелотти. В клубе также готовы выслушать предложения по Мариано Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару.
- «Барселона» решила не выкупать вингера Юсуфа Демира у венского «Рапида». По условиям аренды каталонцы обязаны выкупить 18-летнего австрийца, если он проведет за «Барсу» 10 матчей – Демир пока отыграл девять. Футболист вряд ли останется в Австрии, поскольку им интересуются многие европейские клубы, сообщает журналист Николо Скира.
Италия
Журналист Альфредо Педулла пишет, что Алексей Миранчук интересен не только «Дженоа» и «Вероне», но и еще двум иностранным клубам, названия которых не уточняются.
Германия
«Баварии» нужен нападающий сборной Аргентины и «Ривер Плейта» Хулиан Альварес. Как сообщает журналист Эрнан Кастильо, конкуренцию немцам составит «Манчестер Юнайтед», который уже сделал предложение по аргентинцу.
Хулиан Альварес
Фото: Getty Images
Франция
«ПСЖ» за зимнее и летнее трансферные окна должен продать ряд футболистов и выручить от сделок не менее 100 миллионов евро. Если этого не случится, то парижане не впишутся в нормы финансового фэйр-плей, а дефицит придется покрывать за счет владельца «ПСЖ» Qatar Sports Investments. L'Equipe опубликовал список возможных кандидатов на продажу: голкипер Серхио Рико, защитники Лэйвен Курзава, Тило Керер, Абду Диалло, полузащитники Рафинья, Юлиан Дракслер и нападающий Мауро Икарди.
А еще во Франции:
- Журналист Foot Mercato Себастьен Денис пишет, что Сердар Азмун согласовал с «Лионом» контракт сроком на 4,5 года, но иранец все еще далек от трансфера из-за позиции «Зенита». В Петербурге требуют за Азмуна более 3 млн евро, потому что знают об интересе к Сердару со стороны «Ньюкасла».
Россия
«Рубин» готов отдать в аренду Ивана Игнатьева и сейчас изучает доступные варианты, однако финансовые аспекты контракта 22-летнего игрока могут стать препятствием для заинтересованных команд из России, пишет «Матч ТВ».
Иван Игнатьев
Фото: Getty Images
А еще в России:
- Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра может уехать из России уже зимой. «Чемпионат» пишет, что парня хотят подписать несколько зарубежных клубов. В их числе клуб из MLS и из чемпионата Шотландии, но есть и другие претенденты.
- Полузащитник «Ахмата» Габриэль Янку может покинуть грозненский клуб. Metaratings.ru пишет, что руководство «Ахмата» хочет расстаться с 27-летним румыном, так как тренерский штаб на него не рассчитывает.
А еще в мире:
- Эдинсон Кавани может перейти в «Коринтианс» на ту же зарплату, что он получает в «МЮ», сообщает Sport.es. Ранее сообщалось, что «Коринтианс» уже контактировал с братом футболиста, который по совместительству является его агентом.
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