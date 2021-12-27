Англия

Рубен Невес из «Вулверхэмптона» стал приоритетной целью Ральфа Рангника в «Ман Юнайтед», сообщает Mirror.

Ad

Усман Дембеле еще не договорился о новом контракте с «Барселоной». По данным Mundo Deportivo, у него есть предложения из «МЮ», «Ливерпуля» и «Ньюкасла».

Трансферы «Реал» купит юношу из России и Рюдигера, «МЮ» – немца за 82 млн ВЧЕРА В 18:37

Усман Дембеле, «Барселона» Фото: Imago

«Реала» Флорентино Перес предложит «Челси» вернуть форварда Эдена Азара в попытке подписать защитника Риса Джеймса. В латерале лондонского клуба заинтересован лично Карло Анчелотти, и мадридцы намерены включить в сделку Азара. Правда, идея не очень нравится владельцу «Челси» Роману Абрамовичу. Подробнее Президентпредложитвернуть форвардав попытке подписать защитника. В латерале лондонского клуба заинтересован лично, и мадридцы намерены включить в сделку Азара. Правда, идея не очень нравится владельцу «Челси»

«Ливерпуль» строит планы на летнее трансферное окно. Новичками Юргена Клоппа могут стать полузащитник «Вест Хэма» Джеррод Боуэн и хав «Лидса» Рафинья Диас, пишет Liverpool Echo.

Испания

Журналисты AS сообщают, что в «Реале» не сомневаются в бесплатном трансфере Килиана Мбаппе летом. Объявить о суперсделке «Мадрид» планирует сразу после матчей 1/8 финала против «ПСЖ» в ЛЧ.

Килиан Мбаппе (Сборная Франции) Фото: Getty Images

Marca прогнозирует, что Гарет Бэйл и Иско – главные кандидаты на то, чтобы покинуть «Реал» зимой. У обоих истекают контракты, и мадридцы на них не очень-то рассчитывают. Правда, пока «Реал» далек от продажи Иско: ABC пишет, что у «Мадрида» банально нет предложений по испанцу.

«Барса» вновь стала интересоваться игроками «Валенсии». Теперь каталонцам понадобились Карлос Солер и Хосе Гайя. По информации Sport, сделке могут помочь проблемы «летучих мышей» с финансовым фэйр-плей: «Валенсии» необходимо продать игроков на 37 млн евро, чтобы вписаться в правила.

Луис Суарес может продолжить карьеру в США, сообщил журналист Экрем Конур. Контракт уругвайца рассчитан до лета 2022 года – переманить его хочет клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Луис Суарес, «Атлетико» – «Барселона» Фото: Getty Images

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеется убедить нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна перейти к каталонцам. Как пишет журналист Жерар Ромеро, он буквально помешан на идее подписать норвежца, сравнивая возможный трансфер с приобретением Роналдиньо в 2003 году в его первый президентский срок.

Ферран Торрес вот-вот подпишет контракт с «Барселоной» – утверждает Фабрицио Романо. Футболист проходит медосмотр и вскоре поставит подпись в соглашении – оформление документов между «Барсой» и «Сити» уже завершено.

Италия

Sport Mediaset пишет, что «Юве» активно ищет нового форварда и зимой может арендовать у «Марселя» Аркадиуша Милика. С правом выкупа.

Энзли Мейтленд-Найлз едет к Жозе Моуринью. «Рома» близка к аренде защитника «Арсенала» до конца сезона, сообщает Sky Sports.

Жозе Моуринью, «Рома» Фото: Getty Images

TransferMarketWeb утверждает, что «Дженоа» остается фаворитом в борьбе за Алексея Миранчука. Конкуренцию составляют «Торино» и «Верона».

«Ювентус» готов к переговорам с «Тоттенхэмом»: «шпоры» хотят заполучить Деяна Кулусевски и Уэстона Маккенни. Calciomercato пишет, что туринцы готовы уступить полузащитников за 70 млн евро (по 35 млн за каждого).

А еще в Италии:

Хорватский нападающий Никола Калинич может перейти в «Лацио». В данный момент права на футболиста принадлежат «Вероне», а римляне как раз находятся в поиске форварда, собираясь расстаться с Ведатом Мурики. Об этом сообщает Николо Скира.

Никола Калинич Фото: Getty Images

Германия

Форвард Юсуф Демир может уехать в Бундеслигу. По информации Mundo Deportivo в аренду австрийца хотят взять «Байер», «Боруссия» и «Айнтрахт». Сейчас нападающий числится в аренде в «Барсе», но каталонцы не будут выкупать его у «Рапида».

А еще в Германии:

«Бавария» все еще далека от продления контракта с Кингсли Команом, потому что француз требует зарплату 20 млн евро в год.

Россия

Алексея Миранчука по-прежнему ждут в «Зените» – об этом сообщил журналист Андреа Профидиа. Петербургский клуб оказывает давление на игрока «Аталанты», чтобы тот согласился на трансфер.

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

«Химки» готовы отпустить голкипера Илью Лантратова за 3 млн евро. «Серьезный интерес к Лантратову сохраняют ЦСКА и «Локомотив». В случае красно-синих все будет зависеть от решения совета директоров. В «Локо» активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой Гилерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», – приводит слова источника «Чемпионат».

«Зенит» и «Рубин» продолжают переговоры по трансферу Артема Дзюбы. В Metaratings назвали даже зарплату форварда – предполагается, что он будет получать 1 миллион евро в год без учета бонусов.

Агент Данилы Глебова из «Ростова» намекнул на интерес к игроку из «Спартака». «Интерес есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой. И неизвестно, насколько готов «Ростов» на подобные контакты», – заявил Павел Банатин в интервью «СЭ».

Сердар Азмун намерен до конца доработать контракт с «Зенитом» и не хочет покидать клуб зимой. Об этом сообщает Cafe du Commerce OL.

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

А еще в России:

«Урал» пополнится лучшим бомбардиром ФНЛ. В «Нефтехимик» направлен официальный запрос о приобретении Александра Юшина, пишет «Матч ТВ».

По информации «РБ Спорт», личный контракт Данилы Пруцева со «Спартаком» подписан. Скорее всего, клубы объявят о трансфере до Нового года. В переговорах участвуют Сергей Корниленко и Евгений Мележиков.

Франция

RMC Sport сообщает, что Антони Марсьяль может вернуться во Францию и стать игроком «Марселя».

«ПСЖ» намерен выкупить у «Спортинга» 19-летнего Нуну Мендеша. Парижане арендовали его летом и очень довольны показателями. (Фабрицио Романо)

А еще в мире:

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза продолжит карьеру в чемпионате Бразилии – он подписал контракт с «Фламенго».

Андреа Пирло может заменить Жорже Жезуша в «Бенфике, сообщает Calciomercato.

Трансферы Инсинье может перейти в «Баварию», Влахович – в «Юве» или «Арсенал» ВЧЕРА В 19:57