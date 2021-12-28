Англия

Журналист The Athletic Лори Уитуэлл сообщил, что «МЮ» отклонил предложение «Севильи» по аренде Антони Марсьяля. Испанцы готовы были платить лишь половину оклада форварда (он составляет 285 тысяч евро в неделю), но манкунианцы уступят футболиста только при условии, если «Севилья» полностью возьмет на себя его зарплату, а еще заплатит за аренду.

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Daily Express сообщил, что «Тоттенхэм» возглавляет гонку за подписание Франка Кесси. Ивуариец проводит шестой сезон за «Милан», в чемпионате Италии-2021/22 он сыграл 16 матчей и забил 5 мячей, а летом станет свободным агентом.

Трансферы «Реал» издевается над «ПСЖ», Бекхэм переманивает топа ВЧЕРА В 19:33

Франк Кесси, «Милан» Фото: Getty Images

Журналист Руди Галетти написал, что Дани Себальос, выступавший в последние годы за «Арсенал», может сыграть против «Зенита» в Лиге Европы. Это станет возможно, если «Реал» и «Бетис» завершат переговоры о переходе полузащитника за 15 млн евро. Трансферу вроде бы помешать уже ничего не должно.

Goal сообщил о желании «Челси» взять в аренду до конца сезона защитника Люка Диня из «Эвертона». Необходимость в усилении обороны возникла из-за тяжелой травмы Бена Чилуэлла, порвавшего кресты.

«Брентфорд» предпринял еще одну попытку купить у «Шахтера» Михаила Мудрика. FootballHub со ссылкой на слова агента футболиста Алексея Алехина сообщил, что клуб АПЛ предложил 15 млн евро. Ранее Мудрик попал в тройку лучших игроков Европы U-21 по ассистам за сезон (7).

Михаил Мудрик Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Эвертон» хочет вернуть Росса Баркли из «Челси» на правах аренды до конца сезона.

«Лидс» хочет перевезти из Бразилии защитника «Атлетико Минейро» Гилерме Арану, заявил журналист Экрем Конур. 24-летний краек может обойтись в 10-15 млн евро.

The Sun написал, что «Ньюкасл» рассматривает возможность усилиться защитником «Барсы» Самуэлем Умтити.

Испания

«Барселона» объявила о трансфере Феррана Торреса из «Ман Сити». Контракт рассчитан до 2027 года, сумма отступных – 1 млрд евро. Презентация вернувшегося на родину испанца намечена на 3 января.

«Трансфер в «Барсу» – огромный шаг в карьеры. У Хави была невероятная карьера игрока. Он только начинает тренерский путь, но он невероятен. Он поможет мне расти и прогрессировать. Я надеюсь, теперь Хави будет руководить моим прогрессом», – сказал Торрес.

«Реал», скорее всего, не продлит контракт с Марсело этим летом, но бразилец в этом случае не будет искать счастья на стороне. По информации Marca, 33-летний футболист готов рассмотреть вариант с завершением карьеры и переходом на работу в системе «бланкос».

«Барса» продолжает изучать рынок свободных агентов. Летом на «Камп Ноу» могут переехать сразу два защитника «Челси»: Сесар Аспиликуэта и Андреас Кристенсен, сообщает Dario Sport. У обоих соглашения истекают летом.

Мино Райола придумал хитрый ход. Когда он помогал трансферу Маттейса де Лигта из «Аякса» в «Ювентус», то включил в контракт две суммы выкупа. Голландец обойдется всем клубам в 120 млн евро. И только «Барселоне» – в 75 млн. Правда, каталонцы все равно сомневаются в необходимости этого перехода, сообщает Sport.

Маттейс де Лигт и Сергей Карасев – удаление голландца в матче Нидерланды – Чехия Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Реал Сосьедад» официально объявил о переходе полузащитника «ПСЖ» Рафы Алькантары. 28-летний бразилец будет играть в Испании минимум полгода, так как клубы оформили лишь арендное соглашение.

«Малага» и «Бетис» согласовали трансфер форварда Хуанми. За 28-летнего нападающего клуб из Сегунды заплатит 1 млн евро.

Италия

Итальянские медиа опять выпроваживают Алексея Миранчука из «Аталанты». Но не из Италии. TMW сообщает , что бергамаски хотят заполучит чешского полузащитника «Вероны» Антонина Барака и взамен готовы отдать Миранчука в аренду с правом выкупа.

«Интер» планирует расстаться в январе с защитником Стефаном де Вреем. У 29-летнего голландца остались полтора года по контракту, поэтому «нерадзурри» решили – если получат оффер в 20 млн евро или больше, то смело отпустят игрока, информирует Calciomercato.

«Торонто» из MLS предложил капитану «Наполи» Лоренцо Инсинье контракт на 5 лет. Согласно La Gazzetta dello Sport, канадцы готовы платить чемпиону Европы-2020 10 млн евро. По версии Sky Sport Italia: 11,5 млн + 4,5 млн евро бонусов. Инсайдер MLS Майкл Сайн написал, что кэп «Наполи» принял предложение «Торонто» и перейдет туда летом.

Лоренцо Инсинье, «Наполи» Фото: Getty Images

Отец Сергея Милинкович-Савича рассказал, что полузащитник не собирается покидать «Лацио» вопреки различным слухам: «Они [слухи] постоянно появляются, но президент Лотито решил его оставить. Сергей счастлив и готов остаться».

«Милан» надеется сбить цену на защитника «ПСЖ» Абду Диалло. Итальянцам нравится француз, а парижанам не очень нравится уступать по деньгам, но клубы ищут компромисс, сообщил Джанлука ди Марцио.

А еще в Италии:

«Милан» хотел бы продлить контракт с Тео Эрнандесом. Французский защитник может получить зарплату в 4,5 млн евро и соглашение до 2026 года.

«Интер» готов продлить контракт с Миланом Шкриньяром. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года, сообщил Никола Скира.

Германия

«Бавария» готова отпустить 22-летнего французского полузащитника Микаэля Куизанса. По данным Sky Sport Deutschland, на него претендует ЦСКА. Есть еще варианты с «Труа», «Метцем» и «Венецией», но они хотят арендовать Кюизанса, а «Бавария» рассчитывает продать его за 10 млн евро. Если даже не знаете, кто такой Куизанс, то обязательно прочитайте готова отпустить 22-летнего французского полузащитника. По данным Sky Sport Deutschland, на него претендует. Есть еще варианты с, но они хотят арендовать Кюизанса, а «Бавария» рассчитывает продать его за 10 млн евро. Если даже не знаете, кто такой Куизанс, то обязательно прочитайте этот текст – максимально странный футболист.

Микаэль Куизанс, «Бавария» Фото: Eurosport

Россия

18-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал слухи об интересе со стороны «Реала»: «Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в инстаграм, увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только медиа и пишут».

«Зенит» завершает сделку по переходу Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». Это подтвердил гендир чемпионов России Александр Медведев: «Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов».

Metaratings добавил, что на трансфере Ивана настоял Сергей Семак: тренер отметил, что одним из важных качеств Сергеева является то, что он много находится в штрафной и хорошо реализует моменты, а это важно для команды, которая часто играет против глубоко обороняющихся соперников.

Calcioline сообщает, что «Болонья» хочет выкупить у «Спартака» Гуса Тила. Сейчас голландец мощно играет за «Фейенорд», но итальянцы готовы забрать его из России летом.

Гус Тил, «Спартак» Фото: Getty Images

Турецкий полузащитник «Фейенорда» Оркун Кекчу может оказаться в ЦСКА. Galapost сообщает, что армейцы выдерживают борьбу за 20-летнего игрока с «Ромой», «Аталантой» и «Фиорентиной». Заплатить за Оркуна придется примерно 12 млн евро, если верить его стоимости на Transfermarkt.

«Спартак» отреагировал на слухи, которые отправляли Эсекиэля Понсе в «Дженоа». «Не планируем продавать его», – сказал Eurostavka руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов

А еще в России:

Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий с большой долей вероятности вернется в «Уфу». Стоцкий может стать заменой Юрию Журавлеву, который привлек внимание статусный клубов РПЛ, сообщает «Матч ТВ».

«Балтика» арендовала у «Ростова» Константина Ковалева.

Еще в мире

Жорже Жезуш вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ, но все равно потерял работу. Ранее сообщалось, что заменить его может Андреа Пирло.

40-летний Роке Санта Крус перешел в парагвайский клуб «Либертад».

Украинский форвард южнокорейского «Пхохан Стилерс» Борис Тащи рассматривает вариант с возвращением в Германию, где он уже выступал за «Штутгарт», «Дуйсбург» и «Санкт-Паули».

Трансферы «Реал» купит юношу из России и Рюдигера, «МЮ» – немца за 82 млн 26/12/2021 В 18:37