Англия

«Эвертон» собирается вернуть Росса Баркли из «Челси» – The Telegraph написал, что ливерпульский клуб хочет взять воспитанника в аренду до конца сезона. В этом сезоне 28-летний полузащитник провел на поле 11 матчей, но в минутах получилось всего ничего – 404 минуты.

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Еще один игрок, который может покинуть «Челси» – Сесар Аспиликуэта. У капитана «синих» летом заканчивается контракт, и этим собирается воспользоваться «Барселона». Каталонские боссы уже провели с испанским защитником переговоры, и они вроде как прошли гладко, информирует журналист Жерар Ромеро.

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«Челси» может заменить Аспиликуэту защитником «Барселоны» Сержиньо Дестом. Mundo Deportivo утверждает, что каталонцы хотят избавиться от игрока.

Если мало новостей про «Челси», то вот еще одна: «синие» обратили внимание на защитника Тео Эрнандеса из «Милана». Лондонцы ищут замену травмированному Бену Чилуэллу и хотели бы взять француза, но «россонери» не готовы отпускать игрока, сообщает Calciomercato.

Тео Эрнандес, «Милан» Фото: Getty Images

Журналист Экрем Конур написал, что «Манчестер Сити» зимой попытается подписать Патрика Шика. Transfermarkt оценивает одного из лучших футболистов Евро-2020 в 40 млн евро, на его счету 16 голов и 3 ассиста в 18 матчах сезона за «Байер».

«Сити» не будет приобретать игроков на замену проданному в «Барселону» за 55 млн евро вингеру Феррану Торресу, сообщает The Times.

После продажи испанского полузащитника у «горожан» появились свободные деньги, и «Ман Сити» тут же положил в корзину с покупками Эрлинга Холанна и Харри Кейна. До кассы шейхи еще не дошли, но топ-нападающие «Боруссии» и «Тоттенхэма» точно находятся в списке желаемых приобретений, уверяет ESPN.

А еще в Англии:

«Ньюкасл» в январе хочет организовать переход нападающего «Рейнджерс» Альфредо Морелоса. 25-летний колумбиец настрелял 8 голов и отдал 4 ассиста в 18 матчах чемпионата Шотландии, а его трансферная стоимость составляет 12 млн евро (Fichajes).

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис попал в сферу интересов «Ниццы», сообщает Footmercato. Контракт Льориса со «шпорами» истекает в июне следующего года, и сторонам пока не удалось договориться о продлении. «Ницца», в которой Уго начинал карьеру, хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы подписать французского вратаря на правах свободного агента.

Испания

Луис Суарес в конце сезона может покинуть «Атлетико» ради MLS: по данным журналиста Николо Скиры, уругвайскому форварду предлагают контракты сразу два неназванных клуба лиги. Летом Суарес станет свободным агентом, поэтому борьба за него будет нешуточная.

Луис Суарес, «Валенсия» – «Атлетико» Фото: Getty Images

«Реал Сосьедад» уже подписал Рафинью из «ПСЖ», а теперь хочет взять у «МЮ» Хуана Мату. Правда, разговор о переходе заведут летом, когда у 33-летнего полузащитника истечет контракт с английским клубом, уточняет The Sun.

«Севилья» пыталась оформить аренду Антони Марсьяля, но «МЮ» отказал: дело в том, что испанцы собирались оплачивать только половину зарплаты француза, а такой вариант манкунианцев не устраивает. «Юнайтед» согласен отдать форварда туда, где покроют все расходы.

А еще в Испании:

«Барселона» находится в шаге от подписания нападающего «Айнтрахта» Фабио Бланко Лещука. Клубы уже договорились о переходе 17-летнего форварда, который переехал в Германию летом 2021 года из «Валенсии».

Италия

«Роме» интересен полузащитник «Лиона» Бруну Гимараес. Бразилец – один из игроков, в чьих услугах заинтересован Жозе Моуринью. Итальянский клуб готов заплатить за переход футболиста 30 миллионов евро – «Олимпик» требует на 15 больше.

Германия

Фабрицио Романо уверен, что «Бавария» уладила все детали с полузащитником «Лидса» Рафиньей. Также мюнхенцы ждут, чем завершится переподписание Кингсли Комана, которого хотел бы видеть у себя «ПСЖ».

Помимо этого «Бавария» намерена подписать полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулусевски, пишет La Gazzetta dello Sport. Туринцы не торопятся расставаться со шведским футболистом, но их устроит предложение в размере 40 млн евро.

Деян Ловрен и Деян Кулусевски, «Ювентус» – «Зенит» Фото: Imago

А еще в Германии:

«Боруссия Мёнхенгладбах» объявила о том, что полузащитник Денис Закария и защитник Маттиас Гинтер покинут клуб летом на правах свободных агентов. Сообщается, что связь с агентом Закарии поддерживают «Бавария», «Барселона», «Ювентус» и два английских клуба.Гинтером интересуются «Бавария», «Интер» и «Ньюкасл».

Россия

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий перешел «Рубин». 23-летний футболист обошелся казанцам в 1,6 млн евро, а его контракт рассчитан на 4,5 года.

«Ростов» объявил о трансфере полузащитника минского «Динамо» Александра Селявы. 29-летний белорус подписал контракт с российским клубом до конца сезона-2021/22 с возможностью продления.

ЦСКА охотится за правым полузащитником «Нью-Йорк Сити» Хесусом Мединой. Армейцы ведут переговоры с 24-летним парагвайцем, чей контракт с клубом MLS летом подойдет в концу, сообщает Jornal O Dia. Позже эту информацию подтвердил «Чемпионат». ЦСКА предложил Медине 650 тысяч евро в год, но игрока такой вариант не устраивает.

Другим новичком ЦСКА, вероятнее всего, станет французский полузащитник «Баварии» Микаэль Куизанс, утверждает Todofichajes. Армейцы предложили 22-летнему французу более выгодный в финансовом плане контракт, чем «Венеция», которая также проявляет интерес к футболисту.

А еще в России:

«Крылья Советов» могут приобрести Максименко, но не из «Спартака», а из «Урала». 23-летний правый вингер екатеринбуржцев Артем Максименко интересен не только клубу из Самары, но еще «Оренбургу», «Торпедо» и «Балтике», пишет Sport24.

По информации белорусского журналиста Арсения Исаени, «Урал» проявляет интерес к вратарю «Гомеля» Алексею Козлову.

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