Англия

«Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Ривер Плэйт» Хулиана Альвареса. 21-летний футболист в последние месяцы тесно связан с «красными дьяволами», которые давно положили на него глаз на молодую аргентинскую звезду, считает TyC Sports.

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«Лестер», «Ливерпуль», «МЮ», «Эвертон» и «Ньюкасл» – все эти клубы заинтересованы в правом защитнике «Абердина» Калвине Рэмзи. Ожидается, что его переход побьет клубный рекорд по сумме трансфера для 18-летних игроков.

Трансферы «Барса» вербует Аспиликуэту, «Сити» нашел напа, Суарес в MLS ВЧЕРА В 19:03

«Ньюкасл» продолжает работать над трансфером защитника «Атлетико» Кирана Триппьера, утверждает Фабрицио Романо. Предполагается, что англичанин закроет одну из трех проблемных позиций в обороне «сорок».

Киран Триппьер, «Атлетико» Фото: Getty Images

Также «Ньюкасл» готов к началу переговоров с «Ромой» по трансферу 28-летнего полузащитника Жордана Верету, сообщает Foot Mercato. Верету пришел в «Рому» из «Фиорентины» в июле 2019 года за 18,5 млн евро, а в нынешнем году дебютировал за национальную сборную Франции.

После потери Бена Чилуэлла, который пропустит остаток сезона из-за операции на колене, «Челси» пытался прервать аренду Эмерсона Палмьери. Однако «Лион» отверг попытки лондонцев отозвать левого латераля обратно – как пишет Goal, «Олимпик» не намерен расставаться с победителем Евро-2020 раньше прописанного в арендном соглашении срока.

А еще в Англии:

Антонио Конте публично намекнул руководству «Тоттенхэма» о необходимости усиления состава: «Конечно, нам нужны новые игроки. Еще спустя две недели после прихода в клуб я говорил, что нам нужно улучшить качество этой команды».

Испания

Филиппе Коутиньо намерен покинуть «Барселону» в зимнее окно. По данным Mundo Deportivo, цель бразильца – попасть в заявку сборной на ЧМ-2022. Поэтому Коут нуждается в игровой практике, которую ему не могут предложить в Каталонии. 29-летний полузащитник уже попросил своего агента подыскать ему новый клуб. Пока слухи отправляют его в АПЛ – интерес проявляют «Эвертон», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ньюкасл».

Похоже, Антони Марсьяль все же перейдет из «МЮ» в «Севилью». L’Equipe сообщил, что 26-летний француз переедет в Испанию на правах аренды до конца сезона без права выкупа. Ранее сообщалось, что клубы не могли договориться из-за зарплаты форварда: «Севилья» собиралась оплачивать только половину зарплаты Марсьяля, а «Юнайтед» такой вариант не устраивал.

Агенты напали на «Барселону» с предложениями подписать разных игроков на замену Усману Дембеле, который может не продлить контракт. В числе прочих промелькнули имена Антони Марсьяля из «МЮ», Хакима Зиеша из «Челси» и даже Брайана Хиля из «Тоттенхэма».

А еще в Испании:

«Эспаньол» хочет приобрести нападающего «Порту» Тони Мартинеса. Как сообщает Mundo Deportivo, клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста от пяти до десяти миллионов евро. Также на покупку форварда претендуют «Фиорентина» и «Герта».

Италия

«Ювентус» достиг договоренности о продлении контракта с Пауло Дибалой, утверждает Sky Sport Italia. Официально о продлении контракта будет объявлено после заседания совета директоров клуба, которое состоится в феврале.

Пауло Дибала, «Ювентус» Фото: Imago

Diario Sport сообщил, что Усман Дембеле и его агент провели переговоры с «Ювентусом» и достигли принципиальной договоренности о переходе летом. При этом «Барселона» все еще надеется сохранить француза, но не готова удовлетворить его финансовые запросы.

В обратном направлении может проследовать Маттейс де Лигт – журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин заявил, что защитник является одна из основных трансферных целей «Барсы» летом. У каталонцев есть план, как приобрести игрока «Ювентуса», отступные за которого – 125 млн евро.

«Наполи» связался с «МЮ» по поводу защитника Акселя Туанзебе. Итальянцы хотят арендовать 24-летнего футболиста, но важным фактором в переговорах станет стоимость, сообщает Фабрицио Романо.

«Интер» работает над трансфером защитника гладбахской «Боруссии» Маттиаса Гинтера. Игрок сообщил, что не станет продлевать контракт с клубом и летом получит статус свободного агента. В подписании 27-летнего игрока также заинтересованы «Бавария» и «Барселона».

А еще в Италии:

Стал известен первый трансфер «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко . Клуб из Генуи за 5 млн евро выпишет из «Янг Бойз» защитника Сильвана Хефти , информирует Фабрицио Романо.

под руководством . Клуб из Генуи за 5 млн евро выпишет из защитника , информирует Фабрицио Романо. «Удинезе» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с нападающим Лукашем Теодорчиком. Бывший форвард киевского «Динамо» выступал за «зебр» с 2018 года. На его счету 32 матча и всего один забитый мяч.

Германия

Микаэль Куизанс переходит из «Баварии» в «Венецию», сообщил итальянский журналист Джанлука ди Марцио. Ранее в Германии писали об интересе к полузащитнику со стороны ЦСКА, но француз отверг предложение армейцев.

На радар дортмундской «Боруссии» угодил новый талант: клуб охотится за форвардом «Анже» Мохамедом-Али Чо. Руководство «Боруссии» уже связалось с представителями 17-летнего игрока, чтобы обсудить трансфер. Также за Чо следят «Челси» и «Атлетико». Madein Foot со ссылкой на L’Equipe сообщает, что президент «Анже» Саид Шабан рассчитывает выручить на трансфере игрока 40 миллионов евро.

Франция

Оказывается, Килиан Мбаппе и «ПСЖ» продолжают переговоры о продлении контракта, информирует Адриен Гренье со ссылкой на L’Équipe. Более того, руководство парижан верит, что все еще может договориться с 23-летним футболистом, который нацелен выступать за «Реал».

Полузащитник «Лиона» Джердан Шачири, который только летом присоединился к французскому клубу из «Ливерпуля», может выйти на рынок нетрудоустроенных. Просто руководство «Олимпика» не слишком довольно игрой швейцарца, пишет L'Equipe.

Россия

«Спартак» подписал игрока молодежной сборной России Леона Классена, который выступал за австрийский «Тироль». Контракт с 21-летним защитником подписан до 2025 года.

Леон Классен Фото: Imago

«Локомотив» заключил новое соглашение с 35-летним защитником Борисом Ротенбергом, сообщил официальный сайт клуба. Новый договор рассчитан до завершения текущего сезона. Предыдущий контракт действовал до конца декабря.

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику сборной России и «Аталанты» Алексею Миранчуку – по данным Bobsoccer.ru, он входит в шорт-лист питерского клуба. Впрочем, источник утверждает, что цель футболиста – остаться в Серии А.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о расставании с нападающим Артемом Дзюбой: «Уходит ли из «Зенита» Дзюба? Все, что сейчас пишут в прессе – глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало. Мы сейчас не ведем переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб».

«Краснодар» предложил 2 миллиона евро за защитника сборной Грузии Иракли Азарови, который выступает за «Динамо Батуми». Transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 1 млн евро.

ЦСКА ведет переговоры с «Лиллем» о трансфере нападающего сборной Турции Юсуфа Языджи, информирует Asportsmanagement. 24-летний футболист потерял место в стартовом составе, хотя в прошлом сезоне сыграл важную роль в чемпионстве клуба. Помимо армейцев на Юсуфа претендуют «Галатасарай» и «Ньюкасл», которые скоро должны сделать предложения. Transfermarkt оценивает Юсуфа в 15 млн евро.

Еще в мире:

Руководство ПСВ заявило, что капитан и лучший бомбардир команды Коди Гакпо не покинет клуб следующим летом менее чем за 45 миллионов евро. Ttansfermarkt оценивает 22-летнего форварда в 22 миллиона евро.

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