Англия

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш отреагировал на слухи, что португалец может покинуть «МЮ» в ближайшее время. Mundo Deportivo сообщал, что Криш может перейти в «Барселону». «Криштиану Роналду очень счастлив в «Манчестер Юнайтед». Как всегда в своей карьере, он продолжит показывать отличную игру. Я уверен, что это будет отличный сезон для него», – цитирует Мендеша Фабрицио Романо.

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Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Трансферы Новый форвард в «МЮ», Хави зовет в «Барсу» воспитанника «Реала» 20 ЧАСОВ НАЗАД

А еще в Англии:

«Тоттенхэм» заинтересован в вингере «Ювентуса» Деяне Кулусевски. Как сообщает Gazzetta dello Sport, лондонцы хотят обменять шведа на аргентинца Джованни Ло Чельсо.

«Арсенал» планирует подписать нападающего на замену форварду Пьер-Эмерику Обамеянгу. Главный тренер лондонцев Микель Артета хочет, чтобы Обамеянг ушел из «Арсенала» в зимнее трансферное окно. ESPN со ссылкой на собственные источники пишет, что в шорт-лист потенциальных новичков Артета включил Александра Исака из «Сосьедада», Душан Влахович из «Фиорентины», Доминик Кэлверт-Льюин из «Эвертона» и Олли Уоткинс из «Астон Виллы».

На следующей неделе «Брайтон» объявит о подписании полузащитника «Погони» Кацпера Козловского за 9,5 млн евро, утверждает The Athletic.

Испания

«Барса» ведет переговоры по переходу Альваро Мораты. Как пишет Catalunya Ràdio со ссылкой на источники в «Барселоне», переход испанца зимой не исключен. Каталонцы уже согласовали условия личного контракта с Моратой. «Сине-гранатовые» уже связались с «Ювентусом», и итальянский клуб открыт к переговорам, однако пока нет договоренности с «Атлетико». По информации журналиста Ромео Агрести, Мората согласовал с «Барсой» контракт сроком на 18 месяцев. Чтобы сделка состоялась, «Ювентус» сначала должен найти испанцу замену.

Альваро Мората, «Ювентус» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Барселона» лидирует в борьбе за защитника «Челси» Андреаса Кристенсена. Датчанин не собирается подписывать новый контракт с лондонцами, а «Барса» ведет переговоры с окружением игрока на протяжении нескольких недель.

Италия

«Ювентус» заинтересован в приобретении форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги. Как пишет La Gazzetta dello Sport, туринцы сделали запрос по бельгийцу, но пока его трансфер – просто идея, а к действиям «Ювентус» может перейти позже.

Дивок Ориги Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Защитник гладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер продолжит карьеру в «Интере». «Нерадзурри» предложили немцу четырехлетний контракт и зарплату в 3 млн евро за сезон без учета бонусов, сообщает Николо Скира.

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс станет игроком «Венеции» в ближайшие дни. 22-летний француз обойдется в 4 млн евро и бонусы. При этом в «Венеции» чувствуют, что выиграли борьбу за Кюизанса у ЦСКА, пишет Фабрицио Романо.

Пресс-служба «Лилля» сообщила, что Жонатан Иконе продолжит карьеру в «Фиорентине». Трансфер официально оформят 3 января, но Иконе уже разрешили улететь во Флоренцию, чтобы присоединиться к новой команде.

Эйнсли Мэйтланд-Найлс из «Арсенала» близок к переходу в «Рому», пишет Sky Sports. Римляне достигли принципиальной договоренности с полузащитником об условиях контракта. Спортивный директор клуба Тьягу Пинту обсудит с руководством «Арсенала» возможность трансфера зимой.

Франция

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле отказался продлевать контракт с каталонским клубом – француз нужен сразу нескольким топовым клубам. Mundo Deportivo пишет, что агент игрока Мусса Сиссоко уже общается с «ПСЖ». Кроме того, если «Бавария» не продлит Кингсли Комана, то попытается подписать Дембеле, считает Кристиан Фальк. Также Усманом интересуются «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Усман Дембеле, «Барселона» Фото: Getty Images

А еще во Франции:

«ПСЖ» готов продать нападающего Мауро Икарди этой зимой. По сведениям Le Parisien, французский клуб готов рассмотреть предложение о трансфере форварда. «ПСЖ» отпустит аргентинца, если за него предложат не менее 30 миллионов евро.

Нападающий Сердар Азмун близок к переходу в «Лион» из «Зенита». По информации журналиста France Football Набиля Джелли, в окружении иранца не сомневаются, что он присоединится к «Лиону» этой зимой.

Защитник Лэйвен Курзава может покинуть «ПСЖ» этой зимой. Его хочет арендовать «Лацио». Как сообщает Il Messaggero, «ПСЖ» готов не только отдать Курзава в аренду с правом выкупа, но и за свой счет выплачивать игроку часть зарплаты в течение первого года аренды.

«Сент-Этьен» объявил о подписании контракта с вингером Бакари Сако, последним клубом которого был «Пафос».

Россия

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина близок к переходу в ЦСКА. Журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло утверждает, что стороны уже достигли устной договоренности о контракте, который будет действовать до июня 2025 года. Парагваец перейдет в ЦСКА свободным агентом.

А еще в России:

Corriere dello Sport сообщает, что в трансфере Александра Кокорина заинтересованы «Химки». Также не исключен вариант с переходом форварда в клуб из ОАЭ. При этом в «Химках» уже опровергли интерес к легенде. «На сегодняшний день «Химки» не интересуются Александром Кокориным», – сказал спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов.

Александр Кокорин, «Фиорентина» – «Кротоне» Фото: Getty Images

А еще в мире:

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо готов во время зимней паузы перейти в один из бразильских клубов. Интерес к игроку проявляют «Атлетико Минейро» и «Палмейрас», пишет UOL.

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье принял решение продолжить карьеру в «Торонто». В ближайшее время он подпишет предварительный контракт с клубом MLS. Инсинье подпишет пятилетнее соглашение на сумму 15,5 млн евро. Также клуб взял на себя оплату дома и перелеты футболиста, сообщает Corriere dello Sport.

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