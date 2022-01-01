Англия

«Ньюкасл» превращается в главного ньюсмейкера трансферного рынка. Во-первых, Chronicle сообщил о желании «сорок» заполучить Росса Баркли из «Челси» и Люка Диня из «Эвертона».

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Во-вторых, новый клуб шейхов начал переговоры с «Атлетико» о возвращении на родину защитника сборной Англии Кирана Триппьера. Sky Sports сообщил, что предложение уже направлено, а Mail отметил, что Киран может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ньюкасла». Коуч «индейцев» Диего Симеоне фактически подтвердил возможность ухода Триппьера:

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Сейчас все зависит от его решения – захочет ли он уйти или нет. Мы будем отталкиваться от его решения

А вот «Эвертон» на Новый год радовал не слухами, а делами. Мерсисайдский клуб объявил о трансфере 22-летнего украинского полузащитника Виталия Миколенко из киевского «Динамо». Стоимость трансфера не раскрывается, футболист подписал контракт на 4,5 года и получил 19-й игровой номер.

«Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Думаю, моя игра очень хорошо подходит ей», – заявил Миколенко .

Ромелу Лукаку украсил болельщикам «Челси» праздничные дни совсем непраздничным интервью, но «синие» все-таки не станут избавляться от бельгийца в январе. Но Тухель встретится с Биг Ромом с глазу на глаз, чтобы обсудить ситуацию.

А еще в Англии

Не только «Ньюкасл» пристает к «Атлетико». «Тоттенхэм» готов предложить 47,5 млн евро за Антуана Гризмманна.

Италия

Алексей Миранчук близок к тому, чтобы сменить клуб, но не цвета! По информации CalcioMercatoNews, миланский «Интер» хочет избавиться от Артура Видаля и Стефано Сенси и подыскать потенциального игрока на подмену Хакану Чалханоглу. Подходящим вариантом миланским «нерадзурри» и кажется русский полузащитник «Аталанты». «Интер» готов взять его в аренду, но пока без обязательства выкупа.

А еще в Италии

Ивуарийский полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога прибыл в Бергамо. В ближайшие сутки он пройдет медосбледование, чтобы получить право (возможно, всего на пару дней-недель) быть одноклубником Миранчука.

Защитник «МЮ» Аксель Туанзебе отыграл слабую первую половину сезона в аренде в «Астон Вилле», но все же заинтересовал «Наполи». Как пишет Sky Sport Italia, клуб Серии А уже договорился об аренде 24-летнего англичанина конголезского происхождения за 500 тысяч евро.

Испания

«Барселона», несмотря на финансовые трудности, не остановится на покупке Феррана Торреса. Каталонцы продолжают работу над трансфером Эрлинга Холанна. На первые дни января у руководства «сине-гранатовых» уже намечена встреча с агентом норвежца Мино Райолой. Они также обсудят возможность перехода еще одного клиента Райолы – полузащитника «Аякса» и сборной Марокко Нуссера Мазрауи. Шансы на сделку возрастут, если «Барсе» удастся удачно продать Сержиньо Деста, в чьем трансфере заинтересован «Челси».

А еще «Барса» в понедельник предпримет последнюю попытку продлить контракт с Усманом Дембеле. Ранее каталонцев отпугнуло требование в 45 млн евро подъемных за подписание договора, сообщает AS. Перехватить француза, чей контракт истечет в конце сезона, готовы «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Ман Сити».

Усман Дембеле, «Барселона» Фото: Getty Images

Между тем, как чуть позже сообщил все тот же AS, главный тренер «сине-гранатовых» Хави уже успел разочароваться в Усмане. Француз кажется легенде каталонцев слабохарактерным, а еще ему не нравится поведение игрока на переговорах с «Барсой» по новому контракту. И все же коуч пока верит, что Дембеле сможет заиграть за его команду.

Германия

В Дортмунде активно готовятся к уходу Холанна и уже подыскали потенциальную замену – речь, если верить L’Equipe, о 17-летнем форварде «Анже» Мохамеде Али Шо. У юниора 2 гола в 18 матчах этого сезона. На таланта – помимо «Боруссии» – претендуют «Атлетико» и «Челси».

А еще в Германии

И снова Дембеле! Агент француза пытался впарить клиента «Баварии». Но мюнхенцы сомневаются из-за сложного характера футболиста.

«Штутгарт» отпустит полузащитника Клинтона Мола (20) и вингера Момо Сиссе (19) в аренды за игровым временем, сообщил спортивный директор швабов Свен Мислинтат Stuttgarter Nachrichten.

Франция

«Монако» подписал 20-летнего бразильского защитника Вандерсона из «Гремио». Контракт рассчитан на 5 лет. По информации инсайдеров, монегаски заплатили 11 млн евро.

Россия

Игорь Акинфеев через полгода может стать свободным агентом, а ЦСКА до сих пор не предложил своему многолетнему капитану нового контракта, сообщил «СЭ». У красно-синих финансовые трудности, но в клубе пообещали Акинфееву отыскать средства.

Игорь Акинфеев Фото: Getty Images

Мексиканские медиа уверяли, что Самуэль Жиго может сменить московский «Спартак» на местный «Тигрес», но в красно-белом клубе эту инфу яростно опровергают: «Это фейк», – сообщил РИА «Новости» глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

А еще в России

FootballNews24 включил «Спартак» в число претендентов на форварда «Специи» и сборной Анголы Мбала Нзола. У него 2 гола и 1 ассист в 12 матчах чемпионата Италии-2021/22.

После новогодней ночи трансферные события 31 декабря могли выветриться из памяти , а там тоже было много любопытного. Включая слухи об уходе Криштиану Роналду из «МЮ».

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