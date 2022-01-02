Англия

«Ньюкасл» хочет арендовать Пьера-Эмерика Обамеянга у «Арсенала» в январе, а летом оформить полноценный трансфер нападающего за 24 миллиона евро, пишет Daily Star.

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Как сообщает The Telegraph, «Эвертон» может позволить левому защитнику Люке Диню уйти в аренду в январе, поскольку ливерпульцы подписал ему замену в лице Виталия Миколенко. Ранее сообщалось, что французский латераль интересен «Челси», который потерял Бена Чилуэлла из-за травмы до конца сезона.

Трансферы Украинец в «Эвертоне», новый клуб, но старые цвета Миранчуку ВЧЕРА В 17:10

«Челси» может продать Хакима Зиеша, Рубена Лофтуса-Чика и Росса Баркли в зимнее трансферное окно, поскольку лондонский клуб ищет средства для усиления других направлений своей команды, утверждает The Sun.

«Тоттенхэм» усиливает интерес к Филиппе Коутиньо, информирует Daily Mail. Бразилец обошелся «Барселоне» в 173 миллиона евро, но каталонцы готовы расстаться с игроком примерно за десятую часть этой суммы.

Филиппе Коутиньо, «Барселона» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Мидлсбро» подтвердил аренду нападающего «Брайтона» Аарона Коннолли. 21-летний игрок сборной Ирландии стал первым приобретением «Боро» в январское трансферное окно – он присоединился к клубу до конца сезона.

«Уотфорд» ведет переговоры с 32-летним защитником «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагоем Видой, который летом станет свободным агентом. Также английский клуб хочет пригласить еще двух футболистов: защитника «Ниццы» и сборной Кот-д’Ивуара Хассана Камара и полузащитника «Эйпена» и сборной ДР Конго Эдо Кайембе.

Испания

Вратарь «Барселоны» Нето сказал клубу, что хочет уйти. По сообщению El Nacional, 32-летний футболист выразил желание играть в основе и попросил руководство каталонцев принять предложение «Фламенго».

Тренер «Барселоны» Хави признал, что клуб не может зарегистрировать Феррана Торреса, который перебрался на «Камп Ноу» из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро. Чтобы футболист дебютировал в сине-гранатовой футболке, каталонцам необходимо разгрузить зарплатную ведомость и продать нескольких игроков.

«Валенсия» объявила о выкупе вратаря Георгия Мамардашвили у тбилисского «Динамо». Футболист находился на «Месталье» в аренде с июля 2021 года. Контракт 21-летнего игрока сборной Грузии с испанским клубом рассчитан до июня 2024 года и может быть продлен еще на один сезон. По данным Marca, выкуп Мамардашвили обошелся «Валенсии» в 850 тысяч евро, а в его соглашении прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, при этом сумма будет возрастать. С последующей продажи вратаря «Динамо» получит 10%.

«Реал» намерен отказаться от подписания контракта с защитником «Челси» Антонио Рюдигером. Как стало известно ABC, в мадридском клубе рассчитывают на Давида Алабу и Эдера Милитао, а если клуб решит пригласить центрального защитника, то это будет молодой игрок. Также в «Реале» считают, что агент Рюдигера использует клуб для получения крупного контракта и подписного бонуса в размере 20 миллионов евро.

Антонио Рюдигер, «Челси» Фото: Getty Images

Италия

«Милан» хочет усилить возрастную атаку из 40-летнего Златана Ибрагимовича и 35-летнего Оливье Жиру и обратил внимание на троих нападающих. Как пишет Calciomercato, в шорт-лист миланцев входят Андреа Белотти из «Торино», Джанлука Скамакка из «Сассуоло» и Лоренцо Лукка из «Пизы».

«Ювентус» обсуждает с «ПСЖ» возможный трансфер Мауро Икарди. Согласно информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринцы сделали предварительный запрос по 28-летнему нападающему. В ближайшие дни «Юве» решит, будет ли делать серьезное предложение по Икарди. Наиболее предпочтительный вариант для итальянского клуба – арендой форварда без обязательства выкупа.

Агент Лоренцо Инсинье находится в Канаде, чтобы организовать переезд нападающего в «Торонто». Как стало известно Calciomercato, чемпион Евро-2020 бесплатно покинет «Наполи» в конце сезона и подпишет с клубом MLS пятилетний контракт.

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс стал еще ближе к переходу в «Венецию» – 22-летний француз уже прошел медобследование и готовится к переходу в Серию А, сообщает журналист Фабрицио Романо. Ранее в Германии писали об интересе к футболисту со стороны ЦСКА, но Кюизанс отверг предложение армейцев.

Проходит медобследование и полузащитник «Сассуоло» Джереми Бога – игрок находится в шаге от перехода в «Аталанту», сообщает журналист Фабрицио Романо. 24-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара обойдется клубу из Бергамо в 22 миллиона евро.

Германия

Агенты предложили «Баварии» подписать Усмана Дембеле, пишет Bild. Правда, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич и боссы клуба скептически настроены по поводу возможного трансфера форварда «Барселоны» – их смущает характер Дембеле.

«РБ Лейпциг» отдал нападающего Брайана Бробби в аренду «Аяксу» до конца сезона. Интересно, что летом 2021-го футболист переехал в Бундеслигу именно из Амстердама – 19-летний игрок молодежной сборной Нидерландов является воспитанник академии «Аякса». Контракт Бробби с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2025 года.

Нападающий «Далласа» Рикардо Пепи завершает переход в «Аугсбург» – 18-летний футболист сборной США уже прошел медосмотр в немецком клубе. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Аугсбург» заплатит за Пепи 20 миллионов долларов плюс бонусы.

Франция

Неожиданная трансферная цель «ПСЖ» из АПЛ – принадлежащий «Челси» полузащитник Конор Галлахер. Находящийся на правах аренды в «Кристал Пэлас» футболист произвел впечатление на скаутов французского клуба. Теперь «Париж» готов заплатить за Галлахера 60 миллионов евро, сообщает The Sun. Если заключить сделку в этом месяце не удастся, клуб продолжит наблюдение за Галлахером до наступления летнего трансферного окна.

Россия

«Зенит» интересуется защитником «Лацио» Луисом Фелипе, пишет Corriere dello Sport. Контракт бразильца рассчитан до лета 2022 года, и переговоры по новому соглшению проходят тяжело. Если стороны не придут к договоренности, римляне могут продать 24-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Окончательно ситуация прояснится к 10 января. Также в приглашении Фелипе заинтересована «Валенсия», которая, как и «Зенит», готова платить игроку 2,5 миллиона евро в год – именно на эту зарплату рассчитывает бразилец.

Воспитанник «Динамо» Федор Смолов может снова надеть футболку родного клуба. Появилась информация, что 31-летний форвард близок к уходу из «Локомотива». Согласно данным «Спорт-Экспресса», клубы уже договорились о переходе Смолова – осталось согласовать лишь сумму трансфера и зарплату футболиста.

Инсайдер Иван Карпов уточнил, что клубы еще не договорились о сумме компенсации за переход Смолова, но переговоры между сторонами продолжаются. Также пока неизвестно, каким будет формат трансфера. Многое зависит от того, согласится ли футболист на понижение зарплаты ради перехода в «Динамо».

Федор Смолов, «Локомотив» Фото: Getty Images

Впрочем, «Динамо» – не единственный претендент на Смолова. Интерес к нападающему «Локомотива» проявлял «Дженоа». По информации Metaratings.ru, главный тренер итальянского клуба Андрей Шевченко находится в хороших отношениях с футболистом и за несколько дней до Нового года встречался с ним на карибском острове Сен-Бартелеми.

Не против заключения контракта со Смоловым и «Зенит» – по информации источника, в нем видят замену Артему Дзюбе, который близок к уходу из клуба. Рассматривал вариант с приглашением Федора и ЦСКА – но только в том случае, если бы команду возглавил бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.

Покинуть «Локомотив» может не только Федор Смолов – как утверждает Metaratings.ru, железнодорожники ведут переговоры о досрочном расторжении контракта с Зе Луишем. В сентябре клуб отзаявил 30-летнего форварда из-за травмы. Действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

Трансферы Слухи о Крише, «Юве» нужен игрок «Ливерпуля», Мората почти в «Барсе» 31/12/2021 В 15:11