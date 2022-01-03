Англия

Ромелу Лукаку может перейти в «Тоттенхэм». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, ключевую роль в этом может сыграть желание бельгийца снова поработать под руководством Антонио Конте. «Шпоры» при этом готовы сменить приоритеты на трансферном рынке, и вместо форварда «Фиорентины»Душана Влаховича сфокусироваться на Лукаку.

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Ромелу Лукаку и Томас Тухель Фото: Getty Images

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А еще в Англии:

«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться нападающим «Ривер Плейта» Хулианом Альваресом. После игры с «Вулверхэмптоном» манкунианцы проведут переговоры с агентом аргентинского футболиста, сообщает Николо Скира. Известно, что «МЮ» готов предложить Альваресу контракт до 2026 года.

«Ньюкасл» совершил прорыв в гонке за Кираном Триппье. У «сорок» прогресс в переговорах с «Атлетико»: английский клуб повысил предложение до 30 миллионов евро и близок к завершении сделки.

Защитник «Рейнджерс» Натан Паттерсон может перейти в «Эвертон», пишет Football Insider. Английский клуб почти согласовал покупку 20-летнего шотландца, и скоро отправится в Ливерпуль, чтобы пройти медицинское обследование.

Испания

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет приобрести защитника «Аталанты» Мериха Демирала. По информации Fanatik, в игроке также заинтересованы «Челси», «Ньюкасл» и «Наполи». Итальянский коуч «Мадрида» полагает, что Демирал поможет усилить линию защиты.

Мерих Демирал Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Жена Альваро Мораты Аличе Кампелло рассказала подругам в Венеции, что переезжает в Испанию, сообщает журналист Массимилиано Нероцци. Как пишет As, сделка с «Барсой» согласована на 95%, осталось урегулировать лишь незначительные детали. С «Ювентусом» каталонский клуб уже полностью договорился об аренде игрока на полгода, с «Атлетико» – тоже.

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес решил не продлевать контракт с «Мадридом». Соглашение между 34-летним уругвайцем и клубом рассчитано до лета 2022 года. По информации Сalciomercato, главным претендентом на Суареса считается клуб MLS «Интер Майами».

Полузащитник «Валенсии» Давид Ремесейро Хасон перешел в «Алавес», сообщает пресс-служба клуба.

Италия

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншиш может перейти в «Милан». «Россонери» рассматривают трансфер португальца как замену Франку Кессье, сам Саншиш тоже не против перехода, сообщает Calciomercato.

Ренату Саншиш Фото: Getty Images

«Милан» также заинтересован в приобретении еще одного игрока «Лилля», защитника Свена Ботмана. По информации Sky Sport Italia, «россонери» изучают возможность трансфера 21-летнего игрока, который стал главной целью в зимнее трансферное окно. При этом «Лилль» требует за футболиста 20 миллионов евро, и пока неизвестно, согласятся ли «доги» отдать Ботмана в аренду с возможностью выкупа.

Германия

Эрлинг Холанн останется в «Боруссии» – по крайней мере, в зимнее трансферное окно. 21-летний норвежец пока не определился с новым клубом, у него нет предварительных соглашений с «Реалом» или «Барсой», сообщает Фабрицио Романо.

Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд» Фото: Getty Images

А еще в Германии:

«Боруссия» заинтересована в Диносе Мавропаносе из «Штутгарта» и хочет приобрести игрока в летнее трансферное окно. «Швабы» выкупят игрока у «Арсенала», а затем немецкие клубы будут вести переговоры о трансфере, пишет Sportime.gr.

Американский форвард «Далласа» Рикардо Пепи почти договорился с «Вольфсбургом», но игрока сборной США перехватил «Аугсбург», который уже официально объявил о трансфере.

Россия

Защитник «Лацио» Луис Фелипе может перейти в «Зенит», считает Corriere dello Sport. Римляне не могут договориться с бразильцем о продлении контракта.

Луис Фелипе Фото: Getty Images

А еще в России:

Стали известны детали перехода нападающего «Локомотива» Федора Смолова в «Динамо». По информации «РБ Спорт», сумма сделки составит около 10 миллионов рублей, а главная мотивация «Локо» – сэкономить около 1,5 миллиона евро на зарплате игрока.

В услугах Александра Кокорина заинтересованы клубы из России и ОАЭ. Российского форварда готовы взять в аренду, при этом «Фиорентина» в обоих случаях готова частично выплачивать Александру зарплату, пишет La Nazione. В Италии он получает 1,7 млн евро в год

Сергеев официально перешел в «Зенит»! Правда, не тот Сергеев и не в тот «Зенит»: петербуржцы объявили о возвращении воспитанника клуба Дмитрия Сергеева из «Балтики» в «Зенит-2».

А еще в мире:

Пьер-Эмерик Обаяменг попал в сферу интересов «Аль-Хилаля». Клуб из Саудовской Аравии предложил 32-летнему форварду трехлетний контракт, утверждает Скира. При этом в приоритете Обамеянга – остаться в Европе, где им интересуются «Ювентус» и «Барселона».

Вратарь «Барсы» Нету попросил каталонцев отпустить его во «Фламенго», сообщает El Nacional. 32-летний бразилец встретился с руководством клуба и сообщил о просьбе, так как понимает, что не получит игрового времени.

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