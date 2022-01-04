Англия

В число многочисленных трансферных целей «Ньюкасла» угодил… форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун. Футболист летом становится свободным агентом, на него претендует «Лион». Французы были готовы взять Азмуна уже в январе, но не пожелали платить 4 млн евро. А вот разбогатевший «Ньюкасл» такой суммы точно не зажмет, уверенны в Daily Mail.

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Не только «Лион» пострадает от саудовских шейхов. «Милан» был близок к покупке у «Лилля» Свена Ботмана на замену выбывшему на долгий срок Симону Кьяеру. Но теперь, как стало известно Daily Star, на охоту за 21-летним центральным защитником вылетели «сороки».

Трансферы Холанн остается, Лукаку уйдет в «Тоттенхэм», 5-й бразилец в «Зените» ВЧЕРА В 14:31

Ромелу Лукаку точно не покинет «Челси» в ближайшие два трансферных окна. Согласно Sky Sports, Томас Тухель провел с бельгийцем воспитательную беседу, и теперь футболист жалеет о скандальном интервью, появившемся в последних числах декабря, и хочет побеждать с лондонским клубом.

Одноклубник Лукаку Антонио Рюдигер – еще один потенциальный свободный агент, вокруг которого разворачиваются страсти. Как сообщает Sky Sports, переговоры с представителями немца уже ведут «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус». В его услугах заинтересован и новый менеджер «МЮ» Ральф Рангник. Сами «синие» хотят продлить контракт с Рюдигером, но их последний оффер не устроил игрока.

Антонио Рюдигер и Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

А еще в Англии

«МЮ» отдал в аренду «Бирмингему» 19-летнего центрального защитника Тедена Менги до конца сезона.

«Брентфорд» подсмотрел у «Эвертона» и ведет переговоры с «Шахтером» о трансфере украинского вингера Михаила Мудрика. Ранее стало известно, что «пчелы» готовы потратить 50 млн евро на трансферы, чтобы удержаться в АПЛ.

«Ливерпуль» нацелился на голландского полузащитника Арно Данжума Груневелда из «Вильярреала». Мерсисайдцы готовы предложить испанцам 45 млн евро.

Испания

Продолжая тему Рюдигера: переговоры с 28-летнем немцев вел и мадридский«Реал», но дело быстро свернулось. Как сообщили независимо друг от друга ряд испанских инсайдеров, защитник «Челси» потребовал 11 млн евро в год – «королевский клуб» на такое не согласен.

Эрлинг Холанн готов перейти в «Барселону», если каталонцы сумеют найти средства на трансфер. Мадридский «Реал» мечтает летом объединить Холанна и Килиана Мбаппе, но президент «Барсы» Жоан Лапорта через своего друга и агента норвежца Мино Райолу убедил Эрлинга не отправляться в Мадрид. Он заверил Холанна, что тот добьется большей славы, если будет играть против Килиана Мбаппе, а не в дуэте с ним. Лапорта уже настолько уверен в удачном исходе дела, что – если верить Marca – объявил окружению за закрытыми дверьми: «Я собираюсь приобрести Холанна летом».

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

Днем Diario Sport сообщил, что Филиппе Коутинью уведомил «Барселону» о желании сменить обстановку. Интерес к нему проявляли «Арсенал» и «Ньюкасл», сам бразилец склоняется в пользу более именитых «канониров», а не богатых шейхов. Спустя несколько часов The Mirror узнал, что лондонский клуб намерен арендовать Коу с правом выкупа.

Киран Триппьер одной ногой в «Ньюкасле», и на замену ему «Атлетико» хочет заполучить капитана «Челси» Сесара Аспиликуэту, пишет AS. 32-летний испанец в конце сезона станет свободным агентом, и Диего Симеоне предпочел бы получить его летом бесплатно, но интерес других клубов, включая «Барселону», может заставить «Атлетико» действовать уже в январе.

А еще в Испании

«Атлетико» продлил контракт с Анхелем Корреа до 2026 года.

«Алавес» арендовал у «Лацио» полузащитника Гонсало Эскаланте до конца сезона. Иные подробности трансфера не сообщаются.

Ферран Торрес, вероятно, доиграет сезон в «Сити». «Барса» не может зарегистрировать футболиста из-за финансовых проблем прямо сейчас и попытается убедить «горожан» оставить его в АПЛ до лета, утверждает Cadena Ser.

Италия

«Рома» сделала предложение «Арсеналу» по аренде 24-летнего Эйнсли Мэйтленд-Найлса, способного сыграть в защите и середине поля, «канониры» до сих пор не дали ответ, сообщил Фабрицио Романо. Итальянцы хотят взять игрока с правом выкупа за 10 млн евро. Также «джаллоросси» просматривают Бубакара Камара («Марсель») и Флориана Гриллича («Хоффенхайм»).

«Фиорентина» почти наверняка летом потеряет Душана Влаховича, у которого 16 мячей в 20 матчах этого сезона. К сожалению, его место в основе не займет Александр Кокорин – сейчас «скуадра виола» присматривается к Тони Мартинесу из «Порту».

Тони Мартинес, «Порту» Фото: Getty Images

А еще в Италии

Альваро Мората, скорее всего, доиграет сезон в «Ювентусе». Туринцы пока не нашли нападающего на замену испанцу.

Фабрицио Романо сообщил, что капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье договорился с «Торонто» о контракте аж на 5,5 лет.

Вратарь «Аякса» и сборной Камеруна Андре Онана прошел медосмотр в «Интере».

Германия

Дортмундская «Боруссия» хочет продать вратаря Романа Бюрки, чей контракт рассчитан на полтора года. В числе претендентов: «Сент-Этьен», «Базель» и мадридский «Атлетико».

Россия

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» согласовал трансфер защитника «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая Хуниора Алонсо. За 28-летнего футболиста российский клуб заплатит 8 млн евро. Его зарплата может достичь 2 млн евро в год.

«Чемпионат» сообщил, что «Динамо» почти договорилось с форвардом «Локомотива» Федором Смоловым: футболист подпишет с бело-голубыми контракт по схеме «1,5+1». «Динамо» заплатит около 10 млн рублей.

А еще в России

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс привлек внимание турецкого «Антальяспора», за который уже выступает Федор Кудряшов, сообщает Ajansspor.

Трансферы Икарди в «Ювентусе», камбэк Коутиньо в АПЛ и война за Смолова 02/01/2022 В 18:07