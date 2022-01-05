Англия

«Ливерпуль» поборется с «Астон Виллой» и «Эвертоном» за Филиппе Коутиньо. Бразилец должен покинуть «Барсу», чтобы у каталонцев появились деньги на другие трансферы. При этом Фил не хочет возвращаться в Бразилию и с радостью отыграет еще несколько лет в АПЛ, сообщил Goal.

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Позднее стало известно об интересе к полузащитнику со стороны «Арсенала». «Канониры» хотят арендовать Коутиньо до конца сезона без права обязательного выкупа, однако есть вопросы по зарплате – у бразильца она высока, и никто не хочет ее платить.

Трансферы Холанн не хочет играть с Мбаппе, Рюдигер пугает «Челси» и «Реал» ДЕНЬ НАЗАД

Согласно данным Daily Mail, «Манчестер Сити» рассматривает возможность обмена защитника Эмерика Лапорта на полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. «Барса» стремится укрепить свои оборонительные ряды, подписав Лапорта, но «Сити» отпустит его только в том случае, если в сделку будет включен голландец. Отмечается, что Пеп Гвардиола считается большим поклонником Де Йонга, контракт которого с «Барсой» действует до 2026 года.

Френки де Йонг, «Бавария» – «Барселона» Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» выходит на рынок в поисках полузащитника, пишет Sky Sports News. В числе игроков, на которых обратил внимание клуб – Бубакар Камара из «Марселя» и Рубен Невеш из «Вулверхэмптона». Контракт португальца с «волками» действует до лета 2024 года.

Бубакар Камара принял решение об уходе из «Олимпика» по окончании сезона на правах свободного агента, поэтому теперь может заключить предварительное соглашение с другим клубом. Французский опорник также интересен «Роме» и «Ньюкаслу». Приоритетом «Юнайтед» для усиления состава остается летнее трансферное окно, но клуб готов заключить какую-либо сделку в этом месяце, если долгосрочная цель окажется доступна.

Еще в Англии:

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи отказался перейти в «Бёрнли» , потому что хочет играть за команду покруче (Sky Sport Italia).

отказался перейти в , потому что хочет играть за команду покруче (Sky Sport Italia). 19-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Теден Менжи до конца сезона перебрался на правах аренды в «Бирмингем», который идет в числе аутсайдеров Чемпионшипа.

Испания

«Барселона» официально подтвердила регистрацию Дани Алвеса. Бразильский защитник даже включен в заявку на матч Кубка Испании против «Линареса». Теперь осталось дождаться такого же объявления о Ферране Торресе.

Mundo Deportivo написал, что Самуэль Умтити согласился покинуть «Барсу», но лишь на правах аренды до конца сезона без возможности быть выкупленным. Француз надеется получить игровую практику перед чемпионатом мира.

Арендованный «Барселоной» у «Севильи» нападающий Люк де Йонг не перейдет в «Кадис», сообщает Estadio Deportivo. Три клуба пришли к соглашению о том, что голландец доиграет сезон в аренде в «Кадисе», однако переход практически исключен из-за нежелания игрока. При этом уход 31-летнего футболиста из «Барсы» не исключен: окружение Де Йонга ведет переговоры с турецкими клубами, в число которых входит «Бешикташ».

Италия

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что нападающий Альваро Мората не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Ранее воспитанника «Реала» связывали с переходом в «Барселону».

«В прошлом сезоне он забил 21 гол, в этом уже 7. Проблема Альваро в том, что он вечно думает, что ему чего-то не хватает. Я разговаривал с ним и сказал, что он не уйдет, потому что заменить его могут лишь 4-5 форвардов мира. Альваро в хорошем настроении и он остается, вопрос закрыт», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

При этом коуч «Юве» открывает двери для полузащитника Аарона Рэмзи – он подтвердил, что валлийский полузащитник уйдет из туринского клуба уже совсем скоро. «Аарон Рэмзи вернулся в расположение команды после того, как мы дали ему несколько выходных, чтобы он мог самостоятельно потренироваться в Англии. Он покинет нас в любом случае», – заявил Массимилиано Аллегри.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что вратарь «Аякса» Андре Онана будет играть за «Интер» – 25-летний футболист подписал контракт с «нерадзурри» после успешно пройденного медосмотра в Милане. Онана присоединится к «Интеру» в июле на правах свободного агента. В новом клубе камерунец будет получать 3 млн евро в год после уплаты налогов. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс ведет переговоры с ПСВ о возможном возвращении в клуб, информирует Le Bombe Di Vlad. Действующее соглашение 34-летнего бельгийца истекает через полгода, и неаполитанцы пока не предложили футболисту подписать новый контракт. ПСВ надеется на возвращение Мертенса уже в этом месяце. Символично, что в 2013 году форвард переехал в Неаполь именно из Эйндховена.

Дрис Мертенс Фото: Getty Images

Алессио Романьоли еще не ответил на последнее предложение «Милана» о продлении контракта, пишет Calciomercato. Текущий контракт 26-летнего защитника истекает летом, но «россонери» предложили игроку новое трехлетнее соглашение, по которому зарплата Романьоли вырастет до 3,5 млн евро в год. При этом «Милан» уже готовится к отъезду Романьоли – в качестве потенциальной замены рассматривается центральный защитник «Монпелье» Максим Эстев.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью анонсировал сделку с «Арсеналом» по Эйнсли Мэйтленду-Найлсу: «Я не могу сейчас сказать слишком много, но да, Эйнсли выглядит серьезным усилением для нас. Мы работаем над тем, чтобы в январе подписать двух игроков в аренду». Информацию о договоренности между «Ромой» и «Арсеналом» подтверждает также инсайдер Фабрицио Романо. Документы по аренде Мэйтленда-Найлса должны быть подписаны в скором времени.

А еще в Италии:

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, который после отъезда из России выступал за «Дженоа», переберется в MLS и станет одноклубником Лоренцо Инсинье в «Торонто» (Николо Скира).

Германия

В этом году «Бавария» не планирует трансферы нападающего «Лидса» Рафиньи и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает Sky Sport Germany. Немецкий топ-клуб был прочно связан с обоими игроками, поскольку Юлиан Нагельсманн продолжает работу по укреплению состава мюнхенцев. Тем не менее, Рафинья и Ван де Бек не входят в число тех, кого рассматривают для перехода в «Баварию» в этом месяце или даже в летнее трансферное окно.

Защитник «Боруссии Дортмунд» Дэн-Аксель Загаду является предметом интереса «Манчестер Юнайтед», сообщает Foot Mercato. 22-летний футболист может стать свободным агентом в июне 2022 года, и дортмундцы изо всех сил пытаются уговорить его продлить соглашение на новых условиях.

Спортивный директор «Боруссии Дортмунд» Себастьян Кель высказался о будущем нападающего Эрлинга Холанна: «В ближайшие несколько недель мы сядем за стол переговоров с Эрлингом и его окружением и активно обсудим сложившуюся ситуацию. Было бы хорошо, если бы решение не затянулось надолго».

Франция

«ПСЖ» хочет обменять Мауро Икарди в «Ювентус» на Мойзе Кина, сообщает Le Parisien. Туринский клуб вел переговоры по трансферу аргентинского форварда, но пока не смог удовлетворить финансовые потребности «ПСЖ». Поэтому «Юве» предложит включить в сделку Кина, который неплохо показал себя его во время аренды во Франции.

Россия

Нападающий пражской «Славии» Ян Кухта переходит в «Локомотив» – агент 24-летнего футболиста Милан Мартынович подтвердил трансфер. «Да, это правда, мы очень близки к подписанию контракта с «Локомотивом», переговоры находятся на завершающей стадии. Скоро все узнаете», – сказал Мартынович в интервью Sport24.

Как утверждает«Спорт-Экспресс», «Локо» договорился о трансфере лучшего бомбардира «Славии» за пять миллионов евро, но сумма будет разбита на четыре года. Контракт с игроком будет рассчитан на четыре сезона.

Московское «Динамо» и «Бока Хуниорс» прекратили переговоры по трансферу форварда аргентинцев Себастьяна Вильи. «Боку» не устроила сумма, предложенная белые-голубыми, сообщил TyC Sports.

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана вернется в Аргентину и подпишет контракт с «Ривер Плейт». Переговоры между клубами уже в финальной стадии, написал Николо Скира.

Позже эту информацию подтвердил аргентинский журналист Валли Яковчевич и добавил немного деталей: 25-летний аргентинец согласовал с «Зенитом» досрочный разрыв контракта и заплатил за то, чтобы на правах свободного агента перейти в «Ривер Плейт». Также Эмануэль уладил все вопросы с «Сочи» и в ближайшие часы пройдет медицинский осмотр перед заключением контракта с «Ривер Плейт».

«Спартак» хочет приобрести еще одного форварда – красно-белым интересен эквадорец из софийского ЦСКА Хорди Кайседо. 24-летний футболист с 12 мячами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Болгарии.

А еще в России:

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников привлек внимание европейского клуба – 21-летним опорником интересуется бельгийский «Антверпен» , сообщает Sport24.

привлек внимание европейского клуба – 21-летним опорником интересуется бельгийский , сообщает Sport24. ЦСКА работает над усилением полузащиты – армейцы интересуются опорником «Бордо» Отавио, сообщает «Чемпионат». Представители ЦСКА уже общались с окружением бразильца и в ближайшее время планируют сделать предложение 27-летнему игроку.

А Эрлинг Холанн собрался в «Барсу», чтобы не играть в одной команде с Килианом Мбаппе. Норвежец боится конкуренции?

Трансферы Холанн остается, Лукаку уйдет в «Тоттенхэм», 5-й бразилец в «Зените» 03/01/2022 В 14:31