Англия

Филиппе Коутиньо когда-то уезжал из Англии за 120 миллионов евро, а теперь вернется в АПЛ побитым псом. Mundo Deportivo пишет, что «Астон Вилла» близка к аренде Коутиньо. Есть небольшие расхождения в переговорах – «Барселона» настаивает на обязательном выкупе бразильца по окончании сезона, в Бирмингеме против.

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Филиппе Коутиньо, «Барселона» Фото: Getty Images

Трансферы «Сити» меняет Лапорта на Де Йонга, Аллегри не отпускает Морату ВЧЕРА В 17:00

Колумбийский журналист Пипе Сьерра заявил, что форвард «Порту»Луис Диас пока не получил предложение от «Ливерпуля». Диас очень хочет в АПЛ, «красные» заинтересованы в страйкере, но пока не прислали официальный оффер на «Драгау». Отступные за Луиса – 80 млн евро, но мерсисайды рассчитывают, что скинут ценник.

«Тоттенхэм» очень хочет переманить Адаму Траоре из «Вулверхэмптона». В The Athletic UK пишут, что «шпоры» согласны включить в сделку Мэтта Доэрти.

«Лидс» хочет сохранить Рафинью. Daily Mirror написал, что бразильцем интересуются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», но клуб Марсело Бьелсы ведет с футболистом переговоры о новом контракте.

The Times шепчет про трансферные планы «Ньюкасла». На днях Киран Триппьер уже прилетел из Мадрида на медосмотр, а еще «сороки» хотят арендовать у «Ювентуса»Аарона Рэмзи.

«Юве» рассчитывает, что разбогатевший клуб АПЛ возьмет на себя половину зарплаты Рэмзи. И даже с годовым окладом в 3,5 млн евро Аарон станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Ньюкасла».

А еще в Англии:

Дивок Ориги покинет «Ливерпуль» ради «Ньюкасла» – по крайней мере, в этом уверены источники The Telegraph. Мерсисайдцы хотят за звезду нападения не меньше 8,3 млн евро.

покинет ради – по крайней мере, в этом уверены источники The Telegraph. Мерсисайдцы хотят за звезду нападения не меньше 8,3 млн евро. Полузащитник Жан-Филипп Гбамен заявил, что хочет покинуть «Эвертон» в это трансферное окно. Игрок согласен на аренду, но клуб готов и продать футболиста, за которого когда-то вывалил 30 миллионов евро. Liverpool Echo передает, что Гбаменом интересуются в Германии и Италии.

заявил, что хочет покинуть в это трансферное окно. Игрок согласен на аренду, но клуб готов и продать футболиста, за которого когда-то вывалил 30 миллионов евро. Liverpool Echo передает, что Гбаменом интересуются в Германии и Италии. Sky Sports сообщает, что «Ньюкасл» продолжает переговоры о трансфере Люки Диня из «Эвертона» . Француз переберется на северо-восток Англии вслед за Кираном Триппьером из «Атлетико» .

продолжает переговоры о трансфере из . Француз переберется на северо-восток Англии вслед за из . Daily Mirror сообщил, что Джесси Лингард устал от недоверия Ральфа Рангника и готов покинуть «Манчестер Юнайтед».

Италия

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович – цель больших европейских клубов. Но журналист Тарик Панджа затвитил, что менеджеров отпугивает агент Влаховича. «Фиорентина» отчаянно хочет продать серба за 70 миллионов евро уже зимой, но за ним не охотятся нормальные клубы – только странные команды АПЛ с кучей бабла.

Душан Влахович Фото: Getty Images

«Фиорентина» уже присматривает замену Влаховичу – и это будет поляк Кшиштоф Пёнтек, когда-то зажигавший в Италии (правда, недолго). Об аренде из «Герты» с опцией выкупа сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

А еще в Италии:

Сержиу Оливейра может перейти в «Рому» . Репортер Il Tempo Филиппо Биафора сообщил, что римляне хотят арендовать полузащитника «Порту» с опцией выкупа до конца сезона. Причем Оливейра изначально был второй опцией, но стал первой после проблем с подписанием Бубакара Камара из «Марселя» .

может перейти в . Репортер Il Tempo Филиппо Биафора сообщил, что римляне хотят арендовать полузащитника с опцией выкупа до конца сезона. Причем Оливейра изначально был второй опцией, но стал первой после проблем с подписанием из . Инсайдер The Athletic UK Дэвид Орнстайн сообщил, что Эйнси Мэйтланд-Найлс сегодня улетит в «Рому» и подпишет арендное соглашение. Римляне договорились с «Арсеналом» и рассчитывают, что летом подпишут 24-летнего полузащитника на постоянной основе.

Испания

Мадридский «Атлетико» выбрал игрока на замену уехавшему в «Ньюкасл» Кирану Триппьеру. Инсайдер Маттео Моретто затвитил, что «индейцы» еще прошлым летом договорились с «Лиллем» о трансфере Зеки Челика за 15-20 миллионов евро. Но Диего Симеоне со скаутами повнимательнее поизучают рынок в поисках других латералей.

«Барселона» усилила работу над трансфером Андреаса Кристенсена, как только узнала о приостановке переговоров датчанина с «Челси». Соглашение защитника заканчивается летом 2022 года, а полунищей «Барсе» нужно укреплять оборону хорошими свободными агентами. Об этом пишет El Mundo Deportivo.

Из-за сложностей с подписанием Альваро Мораты из «Ювентуса» каталонцы вернулись к кандидатуре форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Сам француз хочет перейти именно в «Барсу». Если стороны договорятся о сделке, то трансфер будет осуществлен в формате аренды на до конца сезона с правом выкупа за 40 млн евро, сообщает Diario Sport.

Антони Марсьяль Фото: Getty Images

Германия

Дортмундская «Боруссия» находится на продвинутой стадии переговоров о покупке 17-летнего нападающего «Анже» Мохамеда-Али Чо. Журналист Санти Ауна со ссылкой на репортера Foot Mercato Констана Вишерека передает, что в случае трансфера Чо останется в «Анже» в аренде до конца сезона.

Кингсли Коман может покинуть «Баварию». Если француз свинтит из Мюнхена, то чемпионы Германии обратятся к хрустальному вингеру «Барселоны» Усману Дембеле. В этом уверены источники L'Equipe.

Франция

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета по окончании сезона может перейти в другой французский клуб. Возможность приобретения 24-летнего игрока сборной Бразилии изучает спортивный директор «ПСЖ» Леонардо. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 35 млн евро.

Россия

«Краснодар» составил шорт-лист тренеров и добавил еще двух иностранцев. «Матч ТВ» сообщил об интересе к Алексею Стукалову из «Уфы», Евгению Калешину (экс-«Балтика») и Марко Николичу (экс-«Локомотив»), а также к Пауло Фонсеке и Эусебио ди Франческо. «Фонсека был воодушевлен интересом со стороны такого клуба, как «Краснодар». Если переговоры продвинутся, высока вероятность, что португалец примет предложение «быков», – заявили источники «Матча».

Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков уверен, что «Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта.

Зу Луиш Фото: Getty Images

Форвард сборной Чехии Ян Кухта переходит из «Славии» в московский «Локомотив». «Клубы официально договорились. Сейчас мы обсуждаем личный контракт, но все будет хорошо», – сказал в интервью агентству «РИА Новости» агент Кухты Милан Мартинович.

А еще в мире:

Луис Суарес всерьез намылился в Штаты. AS со ссылкой на Corriere dello Sport сообщил, что форвард «Атлетико» не продлит контракт с мадридским клубом и по окончании сезона рванет в MLS.

А Эрлинг Холанн собрался в «Барсу», чтобы не играть в одной команде с Килианом Мбаппе. Норвежец боится конкуренции?

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