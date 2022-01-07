Англия

Криштиану Роналду недоволен результатами «Манчестер Юнайтед». «Роналду думал, что в Манчестере будет лучше, чем сейчас. Он – прирожденный победитель и хочет выигрывать трофеи», – говорит источник таблоидной Daily Star. Криш уже заявил руководству, что не поддержит полноценное назначение Ральфа Рангника и хочет топового тренера. Иначе португалец недоволен результатами. «Роналду думал, что в Манчестере будет лучше, чем сейчас. Он – прирожденный победитель и хочет выигрывать трофеи», – говорит источник таблоидной Daily Star. Криш уже заявил руководству, что не поддержит полноценное назначение Ральфа Рангника и хочет топового тренера. Иначе португалец готов уйти летом, еще до конца действующего до 2023 года контракта

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Трансферы Коутиньо возвращается в Англию, Комана ждут в «Барселоне» ДЕНЬ НАЗАД

Киран Триппьер официально перешел из мадридского «Атлетико» в «Ньюкасл». Латераль сборной Англии стал первой покупкой саудовских владельцев «сорок», контракт с Триппьером подписан на 2,5 года.

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер не торопится подписывать предварительное соглашение с каким-либо клубом. В эфире Sky Sports сообщили, что Рюдигер готов остаться на «Стэмфорд Бридж», но тогда «синим» придется дать ему самую большую зарплату среди игроков обороны в АПЛ.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес подтвердил, что Люка Динь попросил выставить его трансфер. Фабрицио Романо затвитил, что Динем интересуются три клуба чемпионата Англии. Следующая неделя будет ключевой для француза, ведь «Челси» все еще внимательно следит за ситуацией с левыми защитниками. Но в списке охотников на латераля «Эвертона» нет «Ньюкасла», – пишет Романо.

А еще в Англии:

«Вест Хэм» объявил о продлении контракта с Микаэлом Антонио – ямаец останется с «молотками» до 2024 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

объявил о продлении контракта с – ямаец останется с «молотками» до 2024 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. «Саутгемптон» официально продлил контракт Вилли Кабальеро до конца сезона. В декабре 40-летний вратарь подписал месячное соглашение со «святыми» и теперь останется в команде до весны.

Испания

Филиппе Коутиньо перешел из «Барселоны» в «Астон Виллу». Бразилец проведет остаток сезона в аренде с правом выкупа. «Барса» также сообщила, что Коутиньо осталось получить разрешение на работу в Англии и пройти медосмотр в Бирмингеме. Четыре года назад Филиппе перешел из. Бразилец проведет остаток сезона в аренде с правом выкупа. «Барса» также сообщила, что Коутиньо осталось получить разрешение на работу в Англии и пройти медосмотр в Бирмингеме. Четыре года назад Филиппе стоил 160 миллионов евро и был вторым по стоимости футболистом мира . Теперь же его прибило к Бирмингему.

«Реал» не уверен в успехе сделки по Эрлингу Холанну. На «Бернабеу» понимают, что агенты форварда вместе с «Боруссией» устроят аукцион. Источники Marca пишут, что «Мадрид» настроен с пессимизмом. А журналист ESPN Хорхе Рамос передал, что Флорентино Перес хотел бы трансфер Холанна в «Барселону». Президент «Реала» полагает, что дуэль Холанна с Килианом Мбаппе на «Бернабеу» повысит доходы «Мадрида». Мбаппе vs. Холанн – новые Роналду vs. Месси, по мнению Переса.

А еще в Испании:

«Сельта» объявила о подписании мексиканского вингера Орбелина Пинеды. Контракт экс-игрока «Крус Асуль» до 2027 года, Пинеда пришел в Виго свободным агентом.

Италия

Душан Влахович близок к переходу в «Арсенал». В «Фиорентине» считают, что футболист не хочет в Лондон и рассчитывает на трансфер в «Ювентус». Но по данным The Athletic UK, «канониры» готовы выплатить всю сумму трансфера и дать Влаховичу нужную зарплату. Во «Фиорентине», при этом, уже подтвердили скорый приход Кшиштофа Пёнтека. Польский страйкер «Герты» прибыл во Флоренцию на медосмотр и подпишет с «фиалками» арендный договор.

Альваро Мората не покинет «Ювентус» в это трансферное окно. Главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри подтвердил в эфире DAZN: «Мората в порядке, нормально тренировался, он любит «Ювентус». Мы с руководством поговорили с Альваро, он успокоился».

А еще в Италии:

Фабрицио Романо передает, что легенда «Атлетико» Диего Годин расторгнет контракт с «Кальяри» и подпишется на правах свободного агента с бразильским «Атлетико Минейро».

Россия

Эмануэль Маммана Фото: Getty Images

«Зенит» объявил о расторжении контракта с Эмануэлем Мамманой. Экс-защитник «Сочи» приезжал когда-то из «Лиона» под основу, по рассказам пострадал от медицинского штаба сине-бело-голубых и теперь уезжает из Санкт-Петербурга за 0 евро. Следующий пункт назначения Мамманы – «Ривер Плейт».

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев станет игроком «Зенита» в течение ближайших двух-трех дней. Об этом сообщили источники «РБ Спорт». Соглашение с Сергеевым будет рассчитано до конца сезона-2024/25.

Федор Смолов уже готовится к медосмотру в «Динамо». «Спорт-Экспресс» передает, что форвард «Локомотива» пройдет обследование у бело-голубых 10 января, а 11-го при удачном завершении подпишет контракт с московским клубом.

«Краснодар» объявил о покупке центрального защитника сборной Парагвая Хуниора Алонсо. Инсайдер Николо Скира писал, что Сергей Галицкий заплатил за футболиста 10 миллионов евро (по схеме 8+2 млн). Алонсо подписал соглашение до 2025 года.

А еще в России:

Агент вингера «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины подтвердил, что игрок переходит в ЦСКА на правах свободного агента и подпишет контракт на 3,5 года. Парагвайский сайт Versus сообщил, что Медина будет зарабатывать в Москве 1,8 миллиона евро в год.

подтвердил, что игрок переходит в на правах свободного агента и подпишет контракт на 3,5 года. Парагвайский сайт Versus сообщил, что Медина будет зарабатывать в Москве 1,8 миллиона евро в год. Юсуф Языджи из «Лилля» все ближе и ближе к ЦСКА. Источники Metaratings сообщили, что агент турецкого полузащитника завтра прилетит в Москву для переговоров. Языджи станет армейцем на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Франция

Уго Льорис, Франция Фото: Getty Images

Уго Льорис может вернуться во Францию. Контракт вратаря сборной с «Тоттенхэмом» заканчивается 30 июня, и новый владелец «Ренна» Франсуа Пино хочет видеть голкипера в Лиге 1. France Bleu заявляет, что «Ренн» пустился в гонку за 35-летним Льорисом, который через семь месяцев станет свободным агентом и уже сейчас может подписывать предварительное соглашение с новой командой.

«ПСЖ» заинтересован в подписании вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. От него давно тащится главный тренер Маурисио Почеттино, но за британцем также следят и в «Барселоне». Правда, «Сити» уже готовит Стерлингу новый контракт – старый истекает в июне 2023 года. Об этом со ссылкой на инсайдера ESPN Роба Доусона сообщил журналист Адриен Гренье.

А еще во Франции:

Зинедин Зидан станет главным тренером «Пари Сен-Жермен». Источник выглядит надежно – этот инсайдер сообщил о трансфере Лионеля Месси в Париж за восемь месяцев до сделки.

А еще в Германии:

«Арсенал» отказал «Боруссии» (Мёнхенгладбах) в продаже Эдди Нкетиа этой зимой. Инсайдер The Athletic Штефан Биенковски сообщил, что теперь «Гладбах» завлекает форварда на правах свободного агента. Контракт Нкетиа заканчивается в июне этого года.

отказал в продаже этой зимой. Инсайдер The Athletic Штефан Биенковски сообщил, что теперь «Гладбах» завлекает форварда на правах свободного агента. Контракт Нкетиа заканчивается в июне этого года. Бубакар Камара из «Марселя» – цель больших клубов. Санти Ауна затвитил, что «Бавария», «Барселона» и «Челси» обращались к агенту Камара с прицелом на переход свободным агентом летом. Сам Бубакар отказался от ухода из «Олимпика» в январе.

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