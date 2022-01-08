Сегодня был насыщенный слухами и переходами день.

Англия

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Главный слух дня в АПЛ – шантаж Роналду сработал, и в «МЮ» не намерены долго держаться за Ральфа Рангника. Летом его должен сменить тренер «Аякса» Эрик тен Хаг

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Поль Погба, кажется, заканчивает свою лавстори с «МЮ». Сегодня его агент опроверг слухи о том, что французу предложили новый контракт, а чуть позже в прессе появилась информация, что манкунианцы заглядываются на Сергея Милинковича-Савича.

Сергей Милинкович-Савич Фото: Getty Images

Микель Артета заявил, что хочет усиления полузащиты и нападения этой зимой. «Арсенал» его поддержал – будут бороться за Душана Влаховича, правда, это будет очень тяжелая борьба.

Кристиан Эриксен может вернуться в АПЛ – на его возвращение в «Тоттенхэм» намекнул Антонио Конте. «Было прекрасно видеть, как он находится на поле» – сказал коуч.

А еще в Англии:

«Ньюкасл» хочет Антони Марсьяля в аренду – идут переговоры.

Вилли Кабальеро продлил контракт с «Саутгемптоном» еще на год – а ему, между прочим, 40 лет.

«Манчестер Сити» хочет Гави из «Барселоны», и купит его, если тот захочет играть в АПЛ.

Испания

В Ла Лиге на первый план выходит «Барса». Пока только в области слухов, но их действительно много – стопроцентное первое место. Например, появилась информация, что каталонцы засматриваются на Бруну Фернандеша, но только в том случае, если они не подпишут Эрлинга Холлана летом. А купить норвежца будет тяжело – в ходе встреч президента клуба Лапорты и агента Мино Райолы стало известно, что на подписание и год игры Холлана нужно будет потратить около 170 млн евро.

Бруну Фернандеш и Поль Погба, «МЮ» Фото: Getty Images

Еще «Барса» хочет вернуть своего воспитанника, Адаму Траоре из «Вулверхэмптона», но только если Усман Дембеле не продлит свой контракт. Сам Траоре не против такого перехода.

Но пока «Барса» покупает юниора – в Каталонию приехал 17-летний вингер Фабио Бланко из «Айнтрахта». Ожидание/реальность.

Печальные новости – Гарет Бэйл может покинуть «Реал» и перейти даже в Чемпионшип. Но это случится, если Уэльс пробьется на чемпионат мира в Катаре. Если нет, валлиец может завершить карьеру.

Гарет Бэйл, «Реал» Фото: Getty Images

Италия

Главная новость дня – Лоренцо Инсинье, легенда «Наполи», летом покинет клуб свободным агентом. Его новый клуб – «Торонто» из MLS, а владелец клуба ди Лаурентис, наверное, уже жалеет о том, что не предложил вингеру достойный контракт. Теперь 30-летний чемпион Европы будет играть в Северной Америке – его уже представили.

«Ювентус» активен – с ним связано много слухов. Но не очень хороших, Мауро Икарди, к примеру, от перехода в Турин отказался. Его не устраивает аренда, хочется только полноценный контракт.

Мауро Икарди, «ПСЖ» Фото: Imago

«Юве», так же, как и «МЮ», засматривается на Сергея Милинковича-Савича. «Лацио» готов отпустить игрока за символические 50-60 млн евро.

«Фиорентина» приобрела некогда звездного нападающего Кшиштофа Пентека. Когда-то «Дженоа» продала поляка в «Милан» за рекордную сумму, однако, дальше не пошло, и Пентек оказался в «Герте». Теперь он вернулся в Серию А – вторая попытка началась.

Россия

В России не очень громкий день. Разве что Игоря Дивеева почти отправили в «Наполи», правда, сам клуб позднее назвал все новости фейками.

Игорь Дивеев, Россия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Сильвестр Игбоун расторг контракт с «Динамо» и теперь является свободным агентом – скорее всего, ненадолго.

В медиа пошумел Егор Голенков – по слухам, бывший нападающий «Крыльев», уехавший в Европу, играть за «Сигму» из Чехии, переходит в клуб РПЛ. Сначала в качестве нового клуба форварда называли «Ростов», однако, агент игрока быстро все опроверг – сказал, что пока у Егора травма и конкретного нового клуба назвать пока не может.

Кокорин не дает покоя русским клубам. «Химки» опровергли свой интерес к форварду, хотя ранее поступала информация, что подмосковный клуб хочет оформить трансфер итальянской звезды.

Тони Вильена может уйти из «Краснодара» в Турцию, а вот Кайо точно никуда не уйдет – об этом говорит его агент.

А еще во Франции:

Джорджиньо Вейналдум хочет уйти из «ПСЖ», ему надоело сидеть на лавке.

«ПСЖ», Жоржиньо Вейналдум и Анхель ди Мария Фото: Getty Images

Бубакар Камара из «Марселя» может летом сменить клуб. Полузащитник интересен «Барселоне», «Баварии» и «Челси».

А еще в Германии:

Эрлинг Холлан точно не уйдет из «Боруссии» этой зимой – да и позднее немцы попробуют его сохранить. Об этом сказал гендир клуба Ватцке.

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