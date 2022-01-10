Англия

«Челси» продолжает работу на трансферном рынке и хочет подписать защитника из-за травм Бена Чилуэлла и Риса Джеймса. Как пишет Фабрицио Романо, новичком Тухеля может стать Сержиньо Дест, который не очень нужен «Барселоне».

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По информации Express, «Челси» может включиться в гонку за Эрлингом Холанном. Если Роман Абрамович надумает, то постарается включить в сделку Тимо Вернера.

Трансферы Инсинье уходит, «Барселона» включилась в рынок, Дивеев остается в России 08/01/2022 В 20:47

Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд» Фото: Getty Images

«Тоттенхэму» срочно понадобился Адама Траоре уже в январское трансферное окно. ESPN сообщает, что «шпоры» уже ведут переговоры с «Вулверхэмптоном» и предлагают 24 млн евро. Траоре вариант с Лондоном по душе.

Ральф Рангник хочет усилить «МЮ» хавбеком «Лацио» Сергеем Милинкович-Савичем. Так, по крайней мере, считает Calciomercato. Ранее ни одному клубу не удалось приобрести 26-летнего серба за 80 млн евро.

Деле Алли не может раскрыться и при Антонио Конте. Sky Sports сообщает, что «Тоттенхэм» рассмотрит варианты с продажей полузащитника. Еще клуб могут покинуть Мэтт Доэрти и полузащитник Танги Ндомбеле.

Деле Алли, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» не делал предложений по Денису Закарии. Вариант обсуждался, так как футболиста высоко оценил Ральф Рангник, но официальной заявки в «Мёнхенгладбах» до сих пор нет.

«Вест Хэм» проводит крутой сезон, и Дэвид Мойес хочет укрепить состав, чтобы клуб продолжил борьбу в Лиге Европы и Кубке Англии. Еще в планах «молотобойцев» отстоять место в топ-4 АПЛ. Мойес составил список из необходимых трансферов, и руководство его поддержало – у клуба есть деньги, сообщает football.london.

Давид Нерес потерял место в стартовом составе «Аякса», что может отразиться на его будущем. По информации Sport Witness, «Эвертон» и «Ньюкасл» хотят снизить стоимость вингера и забрать его в АПЛ.

Давид Нерес Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Вулверхэмптон» рассматривает вариант с трансфером центрального защитника Бенуа Бадиашиле из «Монако». Но это лишь запасной вариант. Основной – Свен Ботман из «Лилля». У голландца проблемы с продлением контракта с французским клубом.

«Ньюкасл» нацелился на 19-летнего паренька из «Реймса». Уго Экитике закинул в чемпионате Франции уже девять мячей и привлек внимание важных клубов, включая «Боруссию», сообщает Sky Sports.

«Аякс» претендует на полузащитника «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна. Амстердамцы уже сделали запрос о покупке 24-летнего футболиста сборной Нидерландов, от которого «шпоры» хотят избавиться в январе. (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле попросит клуб отпустить его в зимнее трансферное окно, так как не чувствует себя счастливым в Лондоне и расстроен поведением фанатов, которые освистывали его в матче Кубка, сообщил The Athletic.

Фабрицио Романо твитнул, что защитник Люка Динь ожидает переговоров между «Астон Виллой» и «Эвертоном», по итогам которых может окончательно перебраться в Бирмингем.

Италия

«Химки» потеряли интерес к Александру Кокорину, услышав его зарплату, сообщает «РБ Спорт». «Фиорентина» была готова отдать форварда в аренду при условии, что его новый клуб возьмет на себя хотя бы 50% зарплаты игрока. В «Химках» услышали, что речь идет о 18 млн евро в месяц, и отказались.

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Getty Images

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде заявил, что клуб не заинтересован в покупке игрока «Реала» Иско: «Мы ни в коем случае не собираемся приобретать Иско. «Фиорентина» даже не знает, кто его агенты».

«Рома» ведет переговоры с «Порту» о трансфере полузащитника Сержиу Оливейры. По данным Фабрицио Романо, «волки» возьмут футболиста в аренду до конца года за 1 млн евро, а затем выкупят за 13,5 млн.

Серьезная травма Федерико Кьезы изменила планы «Ювентуса» – теперь клуб будет отклонять все предложения по Деяну Кулусевски. Более того – туринцы хотят подписать зимой замену для Кьезы. Правда, в ближайшее трансферное окно из-за бюджетных ограничений «Юве» сможет подписывать только свободных агентов или брать игроков в аренду с правом выкупа, сообщает Sky Sport.

А еще в Италии:

«Сампдория» официально объявила о переходе правого защитника «Милана» Андреа Конти.

Испания

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в АПЛ. По сообщению El Nacional, переговоры о продлении контракта проходят не очень успешно. Модрич хочет пролонгировать истекающее этим летом соглашение на два года, «Реал» предлагает только однолетний контракт несмотря на то, что футболист согласен на понижение зарплаты. Из-за этого не исключено, что хорват окажется в «Манчестер Сити». Клуб следит за ситуацией, а главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является давним поклонником таланта Луки.

Лука Модрич Фото: Getty Images

«Барселона» не подпишет полузащитника «Лилля» и сборной Португалии Ренату Саншиша, написал El Nacional. По данным источника, Хави футболист не очень-то и нужен.

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович интересен «Атлетико». Fiorentinanews сообщила, что такой тип оборонительного футболиста идеален для Диего Симеоне.

«Барса» продлила контракт с Самуэлем Умтити. Удивительно, ведь каталонцы больше года пытались сплавить француза, а теперь переподписали его до 2026 года. Важное в этой новости: защитник согласился на уменьшение зарплаты.

«Вильярреал» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «ПСЖ» Пабло Сарабии, который в первой половине этого сезона выступает на правах аренды за «Спортинг». Испанцы летом готовы заплатить за футболиста 20 млн евро, написал Record.

Пабло Сарабия, «Спортинг» Фото: Getty Images

Германия

18-летний Арминдо Зиб не покинет «Баварию». У форварда были предложения по аренде в «Ганновер», но Юлиан Нагельсманн убедил игрока остаться – в Мюнхене рассчитывают на юниора.

Россия

«Зенит» официально объявил о переходе Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25. Сумма трансфера – 2,1 млн евро, прописанные в качестве отступных. В Санкт-Петербурге настаивают, что это не замена Сердару Азмуну или Артему Дзюбе.

«В ведущих европейских клубах, играющих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, на каждой позиции есть как минимум два футболиста одинакового уровня. С таким подходом мы формируем состав «Зенита» на ближайшую и среднесрочную перспективу. Сергеев не приходит никому на замену», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев

Медведев добавил, что Азмун не уйдет из клуба зимой, если ему не найдут адекватную замену «уровнем не ниже» иранца.

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

Телеграм-канал «Первый Спорт» написал, что «Зенит» пригласил на просмотр 22-летнего защитника «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алипа. По информации Metaratings.ru, игрока Сергею Семаку посоветовал главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев. В случае, если «Зенит» захочет приобрести игрока, то сумма выкупа для российского клуба будет сильно меньше пяти миллионов евро, которые прописаны как отступные в его контракте.

Агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи прокомментировал ход переговоров с ЦСКА: «Все идет на очень высоком уровне. Представители ЦСКА настроены очень позитивно. Сколько дам процентов на то, что договоримся? Поживем – увидим».

Нобель Арустамян заявил, что «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» интересуются полузащитником «Краснодара» Даниилом Уткиным. Однако некоторые источники уже опровергли информацию, как минимум касающуюся бело-голубых.

«Краснодар», по данным «Матч ТВ», хочет переподписать истекающие летом контракты с полузащитниками Виктором Классоном и Реми Кабелла. Сами футболисты ранее реагировали на возможность по-разному: швед согласен остаться, а вот в словах француза оптимизма не наблюдалось.

Реми Кабелла Фото: Getty Images

А еще в России:

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли на правах аренды перешел в роттердамскую «Спарту». Последние два года он провел в составе клуба MLS «Колорадо».

Правый защитник «Зенита-2» Илья Вахания отправится на сборы с «Рубином», сообщил «Чемпионат».

Центральный полузащитник «Славен Белупо» Неманья Главчич близок к трансферу в «Химки», пишет Podravski.hr. Клуб РПЛ уже согласовал трансфер за 50 тысяч евро – это на 800 тысяч меньше его стоимости на Transfermarkt. Все из-за того, что контракт Главчича истекает летом.

Василий Березуцкий официально вернулся в ЦСКА и присоединился к тренерскому штабу, который возглавляет его брат Алексей.

Франция

Журналист Абделла Бульма заявил, что «ПСЖ» истерично пытается продлить контракт с Килианом Мбаппе хотя бы на короткий срок, чтобы тот не ушел летом бесплатно. Однако форвард уже сделал выбор в пользу «Реала» и не намерен что-либо менять.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Форвард «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему близок к переезду во Францию. «Лион» увеличил сумму предложения, сообщает журналист Санти Ауна. «Зенит» пока не принял предложение «Лиона», но стороны близки к компромиссу. При этом Азмун уже согласовал с французским клубом личный контракт.

Главный тренер «Лиона» Петер Бос надеется, что Азмун все же переберется во французский клуб: «Надеюсь, трансфер состоится. Мы не знаем этого наверняка. Это зависит не от меня».

L’Équipe написал, что у ЦСКА сорвался трансфер полузащитника «Анжера» Анжело Фюльжени. Армейцы сделали запрос, но получили отказ от французского клуба.

«ПСЖ» готов платить защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру 7 млн евро в год, заявил Foot Mercato. Скромно, ведь немец хочет зарабатывать в новом клубе не меньше 12 млн.

Антонио Рюдигер Фото: Getty Images

«Вест Хэм» интересуется защитником «ПСЖ» Абду Диалло. Клуб может арендовать его в зимнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

А еще в мире:

Бывший полузащитник «МЮ» и «Боруссии Дортмунд» Синдзи Кагава стал игроком «Сент-Трюйдена». В начале января 32-летний японец разорвал контракт с греческим ПАОК и присоединился к бельгийскому клубу на правах свободного агента.

«Если с «Тоболом» не получится, будем искать другие варианты. Но я оптимистичен», – заявил бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, который пока не продлил контракт с казахстанским клубом.

Бывший защитник «Зенита» и «Сочи» Эмануэль Маммана перешел в «Ривер Плейт». 25-летний игрок заключил контракт с аргентинской командой на правах свободного агента.

«Трабзонспор» арендовал у немецкого «Униона» польского защитника Тымотеуша Пухача. Соглашение действует до лета этого года.

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