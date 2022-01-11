Англия

«Ньюкасл» готов заплатить за 22-летнего Дарвина Нуньеса до 60 миллионов евро уже в январе, но «Бенфика» хочет подождать до конца сезона. Португальцы рассчитывают на серьезное предложение от «Атлетико». По информации O Jogo, ради Нуньеса мадридцы могут продать полузащитника Жоау Феликса «Манчестер Сити», но такой вариант осуществим только в летнее трансферное окно.

Ad

Дарвин Нуньес Фото: Imago

Трансферы «Сити» присматривается к Модричу, Конте выпросил топ-новичка ДЕНЬ НАЗАД

А еще в Англии:

«Вест Хэм» интересуется Александром Головиным. Английский клуб собирает информацию о российском полузащитнике «Монако», чтобы в дальнейшем сформировать конкретное предложение.

Daily Mail вычислил, сколько денег придется потратить потенциальному покупателю на приобретение и содержание нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Источник утверждает, что сумма трансфера, зарплата игрока и комиссионные составят 180 млн евро по контракту на пять лет. Тем не менее, такая цифра до сих пор не отпугнула «Арсенал», который продолжает работать над сделкой.

Мохамед Салах в интервью GQ заявил, что хотел бы продлить контракт с «Ливерпулем». «Я хочу остаться, но эта ситуация не в моих руках. Это в их руках. Они знают, чего я хочу. У меня не безумные запросы. Я здесь уже пятый год, знаю клуб очень хорошо. Я люблю болельщиков. Болельщики любят меня. Руководство знает всю ситуацию. Она в их руках», – объяснил египтянин.

«Тоттенхэм» вышел на связь с представителями Джесси Лингарда. В январе трансфер маловероятен, но летом полузащитник «МЮ» станет свободным агентом.

«Ньюкасл» хочет приобрести 19-летнего нападающего «Реймса» Юго Экитика. На счету парня 8 мячей в 17 матчах сезона, и он лучший бомбардир своей команды. Поэтому ценник на него выставлен соответствующий – 30 млн евро, написал Sky Sports.

«Челси» надолго потерял из-за травмы Бена Чилуэлла, поэтому активно ищет ему замену. И «синим» пришла в голову идея: вернуть из аренды в «Лионе» Эмерсона. Ради итало-бразильца англичане даже готовы заплатить 4 млн евро, написал Фабрицио Романо.

Испания

Полузащитник «Валенсии» и сборной Дании Даниэль Васс в ближайшие дни перейдет в «Атлетико». Как сообщает журналист Маттео Моретто, «индейцы» заплатят меньше 2 млн евро, 32-летний скандинав будет призван заменить Кирана Триппьера.

Даниэль Васс Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Иско ни в какую не хочет покидать «Реал», хотя мадридцы дали понять 29-летнему игроку, что не продлят с ним контракт. В отместку Иско отклонил все зимние предложения, чтобы с хорошей зарплатой посидеть полгода до окончания контракта, пишет Marca.

Оскар, которого мы помним по выступлениям за «Челси», хочет вернуться в Европу. Marca выяснила, что бразилец готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы попасть в «Барселону», но Хави в нем не заинтересован. Сейчас полузащитник зарабатывает 25,9 млн евро в год в китайском «Шанхай Порт».

«Реал» продлит контракт с Лукой Модричем. Флорентино Перес ценит 36-летнего полузащитника и предоставит ему новый контракт на один год, утверждает Николо Скира.

Италия

«Рома» интересуется защитником «Спартака» Самуэлем Жиго. Француз, контракт которого истекает будущим летом, может продолжить карьеру в Италии или на родине, так что удержать его красно-белым будет очень тяжело, пишет Transfer Market Web.

Самуэль Жиго, «Спартак» Фото: Imago

Журналист Мирко Ди Натале сообщил, что «Ювентус» заинтересован в Сердаре Азмуне, но «Зенит» заломил за форварда высокую цену – 20 млн евро. Естественно, туринцы такую сумму за футболиста, чей контракт истекает летом, платить не готовы.

А еще в Италии:

«Сассуоло» хочет арендовать у «МЮ» 40-миллионого полузащитника Амада Диалло, который сыграл в этом сезоне всего 68 минут в матче ЛЧ. Возможно, сам футболист не будет против, так как в этом итальянском клубе выступает его брат Хамед Траоре.

Турецкий «Карагюмрюк» и итальянская «Венеция» претендуют на хорватского полузащитника ЦСКА Кристьяна Бистровича, считает журналист Максим Фридман.

«Интер» договорился о новом контракте с Марцело Брозовичем. Соглашение будет рассчитано до 2026 года, о нем объявят после Суперкубка с «Ювентусом», сообщает Sport Mediaset.

Германия

«Боруссия» готова серьезно поднять зарплату Эрлингу Холанну, чтобы норвежец остался. Клуб собирается увеличить оклад форварда до 20 с лишним миллионов евро за год, пишет Bild.

Эрлинг Холанн, «Боруссия» Дортмунд Фото: Getty Images

Кингсли Коман близок к продлению контракта с «Баварией». По данным L’Équipe, француз и его агенты выбили у клуба третью зарплату после Нойера и Левандовского – 17 млн евро в год.

А еще в Германии:

Мёнхенгладбахская «Боруссия» подписала 26-летнего защитника «Унион Берлин» Марвина Фридриха. Контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года. Подробности сделки не раскрываются.

Защитник «Фрайбурга» Нико Шлоттербек попал в сферу интересов «Ньюкасла», но игрок хочет остаться. Цена футболиста – 20-30 млн евро, «Бавария» будет строить по нему планы после того, как примет решение по Никласу Зюле, у которого истекает контракт летом, сообщает Sky Sport.

Франция

«Марсель» практически подписал Седрика Бакамбу на правах свободного агента, утверждает L’Équipe. Конголезец подпишет контракт на 2,5 года. 30-летний форвард остался без клуба в январе, когда истек его договор с «Бейцзин Гоань».

Седрик Бакамбу Фото: Getty Images

А еще «Олимпик» хочет подписать защитника «Арсенала» Сеада Колашинаца. Босниец может договориться с лондонским клубом о расторжении контракта, чтобы перейти в «Марсель» уже в январе, написал журналист Райан Тэйлор в твиттере.

Россия

«Локомотив» заинтересован в трансфере нападающего «Уфы» Гамида Агаларова. По информации Metaratings.ru, клуб хочет компенсировать неудачные переговоры по Ивану Сергееву, который перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит». Проблема лишь в запросах уфимцев, которые хотят выручить за форварда 10 млн евро. «Локо» не готов платить такие деньги и хочет взять игрока в аренду с возможностью выкупа.

Федор Смолов почти вернулся в «Динамо» – футболист успешно прошел медосмотр перед трансфером. Соглашение будет рассчитано на полтора года с опцией продления еще на год. Она автоматически вступит в силу, если Смолов проведет на поле определенный процент времени, пишет «Спорт-Экспресс».

Федор Смолов, «Локомотив» Фото: Getty Images

А еще в России:

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев согласовал условия личного контракта с «Рубином». По трансферу игрока осталось договориться клубам, сообщает «Чемпионат».

«Рубин» собирается вступить в переговоры с «Локо» о трансфере защитника Дмитрия Живоглядова. 27-летний футболист потерял место в составе и вообще входил в список игроков, с которыми хочет расстаться московский клуб.

Железнодорожники все еще хотят купить защитника сборной России Арсена Адамова, за которого «Урал» просит 4 млн евро. Московский клуб готов заплатить за 22-летнего игрока лишь вдвое меньше, но если переход состоится, то «Локо» отпустит защитника Александра Сильянова. По данным «РБ Спорт», один из вариантов для 20-летнего игрока – московское «Динамо».

Юрий Жирков близок к переходу в «Химки», переговоры между сторонами идут успешно, сообщил «Р-Спорт» член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков. По данным «РБ Спорт», ветерану предлагают контракт на полгода с возможностью продления еще на год в случае сохранения прописки в РПЛ.

А еще в мире:

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Аякс». Амстердамцы хотят взять его в аренду до конца сезона, а мадридцы вроде не против, но при одном условии: если Лунин получит постоянную игровую практику.

Андрей Лунин, «Реал» Фото: Getty Images

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес продолжит карьеру в «Шахтере». Николо Скира сообщил, что трансфер согласован. «Горняки» заплатят за бразильца 18 млн евро, с ним заключат контракт до 2026 года.

«Краснодар» объявил об уходе полузащитника Юнеса Намли. Футболист проведет остаток сезона в аренде в «Спарте» из Роттердама.

Агент вратаря «Рубина» Ивана Коновалова Джамал Акаев подтвердил Sport24 интерес со стороны шотландского «Ливингстона»: «Да, интерес правда есть. Принципиальные договоренности уже достигнуты. Сейчас ждем разрешения на работу».

Форвард Марко Дуганджич сменил «Сочи» на «ЧФР Клуж», сообщил официальный сайт румынского клуба. Подробности трансфера не сообщаются, но ранее «Чемпионат» писал, что «Сочи» выручит 500 тысяч евро.

Криштиану Роналду опять включить капризную звезду. Кажется, он уже не рад, что вернулся в «МЮ». У португальца уже есть два мощных варианта

Все трансферные новости легко найти в специальном разделе

Трансферы Инсинье уходит, «Барселона» включилась в рынок, Дивеев остается в России 08/01/2022 В 20:47