Англия

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер ведет переговоры сразу с четырьмя клубами. По информации Джанлуки Ди Марцио, речь о «Манчестер Сити», «Тоттенхэме», «Ювентусе» и «Пари Сен-Жермен».

Ad

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Денису Закарии и обсуждает зимний трансфер. «Гладбах» готов отпустить Закарию за 6-7 миллионов евро. В игроке также заинтересованы «Дортмунд», «Юве» и «Ливерпуль», сообщает SPORT1.

Трансферы Холанн обогатится, Феликс уйдет в «Сити», Смолов – в «Динамо» ВЧЕРА В 18:40

Денис Закария, «Боруссия Мёнхенгладбах» Фото: Getty Images

«Ювентус» готов отдать полузащитника Артура в аренду «Арсеналу». Журналист Ромео Агрести в твиттере сообщает, что туринский клуб отдаст футболиста, если успеет до конца закрытия трансферного окна найти подходящую замену.

А еще в Англии:

Астон Вилла» находится в шаге от подписания защитника «Эвертона» Люки Диня. Трансфер может обойтись вилланам в 30 млн евро.

«Эвертон» взамен намерен заполучить у «Виллы» Анвара Эль-Гази. Сделка на завершающей стадии, медосмотр игрок уже прошел, последние детали уладят в ближайшие часы, сообщает Фабрицио Романо. Журналист отметил, что Эль Гази участвовал в переговорах с Динем, но это будут две разные сделки.

ESPN сообщил, что продление контракта с Маркусом Рэшфордом – приоритетная задача для боссов «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» хотят сохранить 24-летнего форварда, чье соглашение с клубом истекает летом 2023 года.

Форвард «Бернли» Крис Вуд близок к переходу в «Ньюкасл». Ожидается, что новозеландец отправится в Ньюкасл на медосмотр, а «сороки» отвалят за него космические 30 млн евро.

Испания

«Ювентус» не собирается отпускать Альваро Морату в «Барселону», так как форвард нужен Массимилиано Аллегри, пишет AS. Ему не ищут замену, хотя другие источники утверждают, что тот же Азмун – одна из целей «бьянконери».

Альваро Мората, «Ювентус» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Умтити продлил контракт с «Барселоной», но все еще хочет покинуть клуб. Футболист готов уйти в аренду в команду, где будет получать достаточно игрового времени, утверждает Sport.es.

Саму Кастильехо из «Милана» может перейти в «Эспаньол». Осуществить трансфер будет непросто, но необходимые контакты у испанского клуба есть, пишет журналист Маттео Моретто.

«Бетис» продлил контракт с французским полузащитником Набилем Фекиром. Футболист продлил отношения с будущим соперником «Зенита» до 2026 года.

Италия

TuttoAtalanta.com написала, что в борьбу за Алексея Миранчука включилась «Сампдория», которая хочет арендовать российского полузащитника до конца сезона. У нее в соперниках – «Верона» и «Дженоа».

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Сердар Азмун – основной вариант усиления для «Ювентуса». Sky Sport Italia заявляет, что второй кандидат – Мемфис Депай, но на голландца придется потратить значительно больше средств.

А еще в Италии:

«Наполи» не планирует активировать опцию продления контракта Дриса Мертенса. Бельгиец уйдет в конце сезона, хотя сам хочет остаться, сообщает Il Mattino.

«Милан», который находится в поисках центрального защитника после травмы Симона Кьера, наткнулся на Эрика Байи. Француз не против перебраться в Италию, а «МЮ» вроде как за то, чтобы сдать игрока в аренду до конца сезона. Ждем трансфер?

24-летний хорватский защитник «Лестера» Филип Бенкович, выступающий на правах аренды за бельгийский «Левен», отправился в Италию для прохождения медосмотра в «Удинезе», сообщил Ди Марцио.

Германия

Sport Bild рванул новостью, что «Бавария» начала переговоры с Мино Райолой о возможном переходе Эрлинга Холанна. По этой причине мюнхенцы пока не ведут разговоров с Левандовским и его правой рукой Пини Захави о продлении соглашения. По информации источника, «Бавария» планирует переговоры с поляком, а также Мюллером и Нойером, весной. Немцы готовы продлить истекающие в 2023 году соглашения на один год, тогда как Роберт хочет долгосрочную сделку с зарплатой 24 млн евро за сезон. Боссы мюнхенцев сомневаются, стоит ли переподписывать 33-летнего футболиста на таких условиях.

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

А еще в Германии:

400 млн евро – столько денег придется вложить любому клубу в трансфер и содержание Эрлинга Холанна, считает Sky Sports. В эту сумму входят и комиссионные Мино Райолы!

Французский полузащитник Кингсли Коман продлил контракт с «Баварией» до 2027 года.

«Аугсбург» заинтересован в игроке сборной Дании Йенсе Стаге из «Копенгагена». Первое предложение на сумму около 3,5 млн евро отклонено, пишет Kicker.

Франция

Поль Погба не хочет продлевать контракт с «МЮ» и готов покинуть клуб летом свободным агентом. Ситуацией собирается воспользоваться «ПСЖ», сообщил L’Équipe. Парижанам придется выдержать конкуренцию со стороны «Реала» и «Ювентуса», но у них исть преимущество в виде взаимности с Погба.

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Imago

Вице-президент «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию о том, что Александр Головин заинтересовал «Вест Хэм». «Пока не было никаких предложений от «Вест Хэма» по Головину. Готовы ли отпускать его зимой? Все зависит от предложений английского клуба, но думаю, вряд ли отпустим его сейчас», – приводит слова Петрова Metaratings.ru.

Россия

Юрий Жирков официально перешел в «Химки»! Стороны заключили контракт на полгода с возможностью продления еще на год.

Федор Смолов сменил «Локомотив» на московское «Динамо». Красно-зеленые объявили о расставании с футболистом. Ранее Sport24 писал, что вице-лидеры чемпионата России заплатят за Федора 10 млн рублей. Контракт Смолова с новым клубом должен быть рассчитан на 1,5 года.

Федор Смолов Фото: Getty Images

Нападающий «Славии» Ян Кухта перешел в «Локомотив». Соглашение рассчитано на 4,5 года, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

А еще в России:

«Лион» сорвался и все же предложил «Зениту» требуемые питерцами 6 млн евро за Сердара Азмуна, написал журналист L’Équipe Уго Гийме. Иранец тоже хочет во Францию, клубы ведут переговоры.

Нобель Арустамян выяснил у Алексея Березуцкого, что там с контрактом Игоря Акинфеева: «Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже все проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт».

Защитник «Локомотива» Мурило официально перешел в бразильский «Палмейрас». Сообщалось, что «Локо» продаст 24-летнего футболиста примерно за 2,5 миллиона евро.

ЦСКА объявил о трансфере Кристьяна Бистровича в турецкий «Карагюмрюк». Клуб Суперлиги арендовал хорвата до лета.

«Урал» приобрел лучшего бомбардира ФНЛ Александра Юшина, на счету которого 18 голов в 25 матчах за «Нефтехимик» в этом сезоне.

«СЭ» написал, что «Локомотив» предложил «Динамо» приобрести вдогонку за Федором Смоловым правого защитника Александра Сильянова. Бело-голубые пока не хотят этого делать и продолжат следить за игроком.

22-летний нападающий чешской «Сигмы» Егор Голенков прилетел в Россию и приземлился в Ростове, где проведет переговоры с командой Виталия Кафанова.

La Voix des Sports написал, что ЦСКА и «Лилль» близки к завершению переговоров по полузащитнику Юсуфу Языджи. Футболист отправился в Россию в аренду до лета с возможностью выкупа за 12 млн евро.

А еще в мире:

Нападающий Луис Суарес не входит в долгосрочные планы «Атлетико». Чемпионы Испании не собираются продлевать контракт 34-летнего форварда, сообщает COPE. Пригласить Суареса хочет «Интер Майами», а также клубы Саудовской Аравии, готовые заплатить 11 млн евро в год.

Атакующий полузащитник «Аякса» Давид Нерес близок к переходу в «Шахтер» за 18 млн евро на 5-летний контракт, об этом сообщил Николо Скира.

Трансферы «Сити» присматривается к Модричу, Конте выпросил топ-новичка ВЧЕРА В 19:42