Англия

Вслед за трансфером Филиппе Коутиньо «Астон Вилла» провернула еще одну топовую сделку: команда Стивена Джеррарда официально оформила переход Люка Диня. Французский защитник достался бирмингемцам за 27 миллионов евро, которые улетели в «Эвертон». На парня также претендовал «Челси», но лондонцы хотели Диня лишь в аренду до конца сезона.

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Трансферы «Бавария» променяет Леву на Холанна, «Сити» нужен игрок «Челси» ВЧЕРА В 18:25

Нападающий Крис Вуд перешел из «Бёрнли» в «Ньюкасл» за сумасшедшие для своего уровня 30 млн евро – именно эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных. Соглашение Вуда рассчитано на 2,5 года.

Также «Ньюкасл» включился в борьбу за Александра Головина. По данным Metaratings.ru, за полузащитника сборной России ведут борьбу сразу три английских клуба. Но чтобы увезти его из «Монако», придется заплатить примерно 25 млн евро отступных.

В поисках центрального защитника «Ньюкасл» добрался до Италии – «сороки» задумали забрать у «Ромы» обратно в Англию Криса Смоллинга, пишет Tuttomercatoweb.

«Вест Хэм», по данным talkSPORT, установил ценник в 240 млн евро на Деклана Райса, чтобы отразить нежелательный интерес со стороны других клубов. Сообщалось, что полузащитником сборной Англии интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но «молотобойцы» не намерены санкционировать продажу лидера.

Донни ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия зимнего трансферного окна. Согласно Manchester Evening News, в услугах голландского полузащитника нуждаются «Ньюкасл» и «Боруссия Дортмунд».

Донни ван де Бек, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Руководство «Челси» обратилось к «Лиону» с предложением о досрочном расторжении арендного соглашения Эмерсона , сообщается Фабрицио Романо. Лондонцы ищут замену левому защитнику Бену Чилуэллу, который из-за травмы выбыл до конца сезона. Но французы хотят сохранить футболиста в составе и, скорее всего, ответят отказом.

обратилось к с предложением о досрочном расторжении арендного соглашения , сообщается Фабрицио Романо. Лондонцы ищут замену левому защитнику Бену Чилуэллу, который из-за травмы выбыл до конца сезона. Но французы хотят сохранить футболиста в составе и, скорее всего, ответят отказом. Sky Sports сообщает, что «Вест Хэм» ждет ответа от «Фламенго» на предложение взять Габигола в 18-месячную аренду. Бразильский форвард хочет предпринять новую попытку закрепиться в Европе и переехать в Англию – ранее он провалился в «Интере» и «Бенфике».

ждет ответа от на предложение взять в 18-месячную аренду. Бразильский форвард хочет предпринять новую попытку закрепиться в Европе и переехать в Англию – ранее он провалился в «Интере» и «Бенфике». Рафинья и его агент продолжают переговоры о продлении контракта с «Лидсом» , пишет LeedsLive. На «Элланд Роуд» уверены, что условия нового соглашения будут согласованы.

и его агент продолжают переговоры о продлении контракта с , пишет LeedsLive. На «Элланд Роуд» уверены, что условия нового соглашения будут согласованы. «Тоттенхэм» не собирается участвовать в гонке за защитника «Брайтона» Тарика Лэмпти, уверяет Sky Sports.

Испания

«Барселона» готова продать Сержиньо Деста за 20 миллионов евро, пишет El Nacional. С правым латералем каталонцев уже контактировал «Челси».

Также покинуть «Барселону» летом может полузащитник Френки де Йонг. Marca утверждает, что деньги, вырученные от продажи голландца, пойдут на финансирование перехода форварда Эрлинга Холанна из «Дортмунда».

«Севилья» отказывается продать «Ньюкаслу» центрального защитника Диего Карлоса за 25 млн евро, информирует Marca. «Сороки» направили оффер, но он был отклонен, так как игрок является важной частью команды, борющейся за чемпионство в Ла Лиге.

Вместо продаж лидеров андалусийцы работают над усилением состава: в ближайшие часы игроком «Севильи» станет мексиканский полузащитник «Порту» Хесус Корона. Клубы уже обо всем договорились, игрок подпишет 4-летний контракт, сообщил Фабрицио Романо. Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 22 млн евро.

А еще в Испании:

«Хетафе» договорился с «Ромой» и «Реалом» об аренде до конца сезона Гонсало Вильяра и Борхи Майораля соответственно.

договорился с и об аренде до конца сезона и соответственно. «Аль-Наср» предложил «Райо Вальекано» 3,5 млн евро за голкипера Столе Димитриевски, но клубы не достигли соглашения (Фабрицио Романо).

Италия

«Рома» арендовала у «Порту» полузащитника Сержиу Оливейру с правом выкупа в конце сезона.

«Ювентус» в очередной раз изучает возможность аренды Мемфиса Депая у «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo. Туринцы готовы улучшить предложение для форварда, который намерен бороться за место в составе каталонцев.

Артур может покинуть Италию – Фабрицио Романо написал, что Микель Артета одобрил аренду бразильского полузащитника из «Ювентуса» в «Арсенал». Лондонцы даже готовы покрыть зарплату игрока. Но «бьянконери» не соглашаются на сделку, потому что пока не нашли замену.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть туринский клуб, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло. 28-летний аргентинец разочарован тем, что туринский клуб не готов увеличить зарплату в новом контракте игрока с 7,3 до 8 млн евро. Соглашение аргентинца рассчитано до 30 июня 2022 года.

Пауло Дибала, «Ювентус» Фото: Getty Images

Возможно, туринцы уже придумали, кем заменить Дибалу: как сообщает Goal, «Ювентус» собирается вступить в переговоры с «Сассуоло» по поводу возможного перехода Джанлуки Скамакки летом. 23-летний нападающий занимает одно из первых мест в списке трансферных целей «синьоры» перед сезоном-2022/23 годов, а сам игрок открыт для перехода в Турин. Потенциальный трансфер оценивается примерно в 40 миллионов евро.

А еще в Италии:

Атакующий полузащитник «Байера» Надим Амири близок к переходу в «Дженоа» к Андрею Шевченко. По данным Фабрицио Романо, футболист вылетел в Италию и в четверг пройдет медобследование. А соглашение с ним уже якобы заключено.

близок к переходу в к Андрею Шевченко. По данным Фабрицио Романо, футболист вылетел в Италию и в четверг пройдет медобследование. А соглашение с ним уже якобы заключено. Правда, сам Андрей Шевченко может покинуть «Дженоа» . По информации Tuttomercato, руководство «грифонов» ищет замену украинцу и уже связалось с Руди Гарсией . Однако тренер «Лиона» не заинтересован в работе с командой, которая борется за выживание.

может покинуть . По информации Tuttomercato, руководство «грифонов» ищет замену украинцу и уже связалось с . Однако тренер не заинтересован в работе с командой, которая борется за выживание. «Удинезе» подписал защитника Филипа Бенковича. Хорват числился футболистом «Лестера» с 2018 года, однако за это время четыре раза отправлялся в аренду и наконец расторг контракт с клубом.

Германия

«Бавария» лидирует в борьбе за защитника «Фрайбурга» Нико Шлоттербека, пишет Fichajes. На 22-летнего футболиста также претендует «Реал», но останется в немецком футболе

«Дортмунд» включился в борьбу за Андреаса Кристенсена. Летом у датского защитника истекает контракт с «Челси», и Sport1 утверждает, что «Боруссия» – в числе претендентов на подписание футболиста.

Франция

Форвард Седрик Бакамбю, которым интересовалась «Барселона», перешел в «Марсель». До этого конголезец выступал за китайский «Бэйцзин Гоань».

Россия

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Зе Луишем. Нападающий провел за клуб 15 матчей и забил 1 мяч. В сентябре клуб отзаявил 30-летнего футболиста из-за травмы.

«Спартак» опроверг информацию о переходе Самуэля Жиго в «Трабзонспор». Как сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, информация турецких медиа максимально далека от действительности, а сам защитник готовится к сбору в составе «Спартака».

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев близок к переходу в «Рубин» на правах аренды: как сообщает Metaratings.ru, в соглашении также будет прописана опция выкупа футболиста за 5 миллионов.

Алексей Сутормин ведет переговоры с «Зенитом» о продлении контракта – его нынешнее соглашение истекает летом. Правда, существует вероятность, что полузащитник покинет Санкт-Петербург: по информации инсайдера Ивана Карпова, Суторминым интересуются «Динамо», ЦСКА и «Рубин».

Журналист Максим Алланазаров написал, что, по его информации, защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава может продолжить карьеру в «Химках».

Трансферы Холанн обогатится, Феликс уйдет в «Сити», Смолов – в «Динамо» 11/01/2022 В 18:40