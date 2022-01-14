Англия

Эрлинг Холанн – трансферная цель «Ман Сити». По данным AS, Пеп Гвардиола попросил совет директоров включиться в борьбу за норвежца. При этом шансы подписать его малы – сам Эрлинг хочет в «Реал».

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«МЮ» определился с условиями, при которых Антони Марсьяль уйдет в аренду. Клуб, который захочет француза, должен заплатить за полгода 6 млн евро и полностью взять на себя зарплату игрока, утверждает MEN. Кажется, миссия невыполнима.

Трансферы «Ньюкасл» борется за Головина, Дибала хочет уйти из «Юве» ВЧЕРА В 18:47

Антони Марсьяль Фото: Getty Images

BVB Newsblog со ссылкой на Фабрицио Романо написал, что полузащитник «МЮ» Донни ван де Бек был предложен «Ньюкаслу» и «Боруссии» из Дортмунда. С последними манкунианцы сейчас ведут переговоры. Правда, эти слухи опроверг Ральф Рангник: «Хочу, чтобы Донни остался. Я разговаривал с ним две недели назад и сказал, что советую ему остаться до конца сезона – зимой предстоит чемпионат мира, он хочет играть».

«Арсенал» поведет борьбу с «Астон Виллой» за полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара. «Канониры» уже полтора года наблюдают за прогрессом 26-летнего финна, сообщил 90min.

«Челси» экстренно вернул Кенеди из аренды во «Фламенго». Такого поворота не ожидал даже сам футболист, который признался, что был застигнут врасплох и подчинился желанию «синих».

Кенеди Фото: Getty Images

Антонио Рюдигер поменял желание и теперь уже хочет остаться в «Челси». Изначально немецкого защитника не устроило предложение «синих», но теперь ситуация улучшилась, сообщил журналист Кристиан Фальк.

Тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи, которые отправляют Юри Тилеманса в «Арсенал»: «Хочу, чтобы он остался с нами, но карьера футболиста очень короткая, они хотят принять как можно больше вызовов. У каждого футболиста есть амбиции, желание сменить обстановку – я это понимаю. Если вдруг мы потеряем Юри, то у нас всегда есть ему замена. Так же было и в ситуации с Магуайром».

«Челси» продолжает переговоры с Андреасом Кристенсеном о новом контракте. Фабрицио Романо и Sport1 пишут, что в борьбу за датчанина вступили «Бавария», «Дортмунд» и «Барселона».

Андреас Кристенсен Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Тоттенхэм» планирует взять Адама Траоре в аренду до конца сезона с правом выкупа. Футболисту «Вулверхэмптона» «шпоры» готовы предложить контракт до 2026 года.

«Эвертон» объявил об аренде до конца сезона полузащитника «Астон Виллы» Анвара Эль-Гази.

Испания

Marca пишет, что Оскар может вернуться в Европу и перейти в «Барселону». Контракт игрока с «Шанхаем» рассчитан до ноября 2024-го, но с января 2021 года в китайской Суперлиге введен потолок зарплат в 3 млн евро для легионеров, поэтому, вероятно, бразилец и задумал камбэк в Европу.

В программе Sin Concessions на радио RKB заявили, что «Реал» хочет бесплатно увести у «Барсы» защитника Роналда Араухо. Контракт 22-летнего футболиста истекает через год, летом 2023-го.

Рональд Араухо, «Барселона» Фото: Getty Images

«Атлетико» интересен защитник «МЮ» Диогу Далот, который может стать заменой Кирану Триппьеру. По данным AS, в шорт-лист «индейцев» входят защитники «Лейпцига» и «Валенсии» Расмус Кристенсен и Даниэль Васс.

Полузащитник «Порту» Хесус Корона подписал 3-летний контракт с «Севильей». Футболист сборной Мексики, по данным Фабрицио Романо, обошелся испанскому клубу в 3 млн евро.

«Барселона» нашла замену нападающему Люку де Йонгу, чья аренда истекает в конце сезона. Каталонцы интересуются Дрисом Мертенсом из «Наполи» – об этом сообщает Fichajes.

Дрис Мертенс Фото: Getty Images

А еще в Испании:

В 2018-м «Севилья» взяла Ибраима Амаду за 14 млн евро. Но француз провалился и сейчас покинул клуб на правах свободного агента – его подобрал «Метц».

По данным El Nacional, «Барселона» планирует расстаться с Сержиньо Дестом за 20 млн евро.

Германия

«Будё-Глимт» разбирают на части. Один из самых ярких клубов Лиги Конференций покинул защитник Мариуш Лоде. 28-летний игрок заслужил повышение в «Шальке». Контракт подписан до июня 2024 года.

Защитник «Баварии» Никлас Зюле, который летом станет свободным агентом, интересен «Барселоне». Журналист Sport Bild Кристиан Фальк отметил, что сам футболист мечтает об АПЛ и ждет предложений от топ-клубов.

Никлас Зюле, «Бавария» Фото: SID

А еще в Германии:

«Бавария» объявила о подписании контракта с 18-летним полузащитником из Кореи Хвин Ю Ли. Игрок будет играть в Мюнхене один год на правах аренды в составе второй команды клуба. Последним клубом Ли был «Пхохан Стилерс». По окончанию действия аренды у немецкого клуба будет право выкупа футболиста.

Италия

Массимилиано Аллегри дал понять, что Артур не покинет «Ювентус» зимой, так что «Арсенал» может сложить орудия. Также он заявил, что счастлив с Дибалой, но контрактами занимаются другие люди. Журналист Джованни Альбанезе добавил, что Дибала на самом деле не собирается покидать «Ювентус» и связывает будущее с туринцами. Футболист уже давно устно согласовал с клубом новый контракт, осталось его лишь утвердить письменно.

«Интер» составит «Ман Сити» и «Реалу» конкуренцию в борьбе за Луку Модрича, сообщает El Nacional. Хорват хочет продлить соглашение на два года, но «Мадрид» согласен только на один – у сторон наметился конфликт.

Оставшийся с ноября без клуба бывший полузащитник «МЮ» и сборной Португалии Нани перешел в «Венецию».

«Челси» отказал «Ювентусу» в аренде Рубена Лофтус-Чика. Лондонцы не против отпустить англичанина, но только в случае полноценного трансфера, сообщает журналист Даниэле Лонго.

La Repubblica сообщает, что Фабиан Руис из «Наполи» стал трансферной целью «Ман Юнайтед».

А еще в Италии:

Защитник «Дженоа» и сборной Алжира Мохамед Фарес перешел в «Торино» на правах аренды. Контракт подписан до конца сезона-2021/22. «Быки» будут иметь право выкупа африканца.

Защитник «Ромы» Риккардо Калафиори перешел в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт генуэзского клуба.

Центрфорвард Франческо Форте вместо борьбы за выживание с «Венецией» будет помогать «Беневенто» возвращаться в Серию А, сообщил официальный твиттер «ведьм».

Россия

Тони Вильена близок к уходу из «Краснодара», откуда пытается сбежать три последних трансферных окна. Теперь он близок к переходу в «Эспаньол». Переговоры между сторонами идут позитивно, и сделка должна быть оформлена на следующей неделе, сообщает «Чемпионат».

Тони Вильена, ФК «Краснодар» Фото: Getty Images

Самуэль Жиго не покинет «Спартак» зимой, а уйдет летом бесплатно свободным агентом. «Он бы рад остаться, но не может. Жиго – фанат «Спартака», ему все тут нравится, но этот момент с судом (француз судится с бывшей женой за опеку над сыном) все портит», – сообщил источник «Чемпионата».

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс отказался переходить в один из клубов MLS. Спортивный директор красно-белых Лука Каттани договорился о трансфере полузащитника, который мог принести клубу порядка 800 тысяч евро, но в последний момент переход сорвался из-за нежелания футболиста менять команду, сообщил Максим Алланазаров из «СЭ».

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что москвичи завершили зимнюю трансферную кампанию.

Зелимхан Бакаев завил, что хочет остаться в «Спартаке». Его контракт истекает летом, но стороны пока не начинали переговоры.

Зелимхан Бакаев, «Спартак» Фото: Getty Images

По информации Metaratings, Сергей Семак планирует во время зимних сборов провести индивидуальные беседы со всеми футболистами команды, у которых заканчиваются контракты летом. После этого он даст рекомендации руководству о том, с кем, по его мнению, необходимо продлить соглашения. Соглашения истекают у Станислава Крицюка, Михаила Кержакова, Ярослава Ракицкого, Магомеда Оздоева, Александра Ерохина, Алексея Сутормина, Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

Виталий Лисакович близок к переходу в «Рубин». Личный контракт уже утвержден, как сумма трансфера между клубами – 1 млн евро, сообщил экс-директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо.

Андрей Панков из «Чемпионата» сообщил, что ЦСКА договорился с «Лиллем» по Юсуфу Языджи: «Аренда и право выкупа за 12 млн евро, выкуп может стать обязательным при выполнении определенных условий».

Юсуф Языджи, «Лилль» Фото: Getty Images

Полузащитник Хесус Медина, который близок к переходу в ЦСКА, вызван в сборную Парагвая – в заявке он указан как игрок ЦСКА. Официальных подтверждений трансфера пока не было.

Журналист Эртан Сузгун сообщил, что ЦСКА хочет приобрести форварда «Лацио» Ведата Муричи. Косовар перешел летом из «Фенербахче» за 20 млн евро, но в этом сезоне ни разу не забил в Серии А.

А еще в России:

Тульский «Арсенал» расстался сразу с тремя игроками: Русланом Камболовым, Алесандром Тудорие и Александром Денисовым. Причем Денисов выступал за клуб с 2013 года, он перешел в хабаровский СКА. А Тудорие перебрался в клуб «Сепси».

«Урал» расторг контракт с защитником Владимиром Рыковым. 34-летний защитник провел за клуб 27 матчей за полтора года.

Metaratings.kz написал, что 24-летний вратарь дубля «Спартака» Тимур Акмурзин может перейти в казахстанский «Актобе», который предложил за него 87 тысяч евро, а самому футболисту – 14 тысяч евро.

Франция

«ПСЖ» согласен продать Мауро Икарди зимой за 30 млн евро, написал Sky Sports Italia. Интерес к игроку по-прежнему имеет «Ювентус», но многое будет зависеть от того, уйдет ли Альваро Мората в «Барселону».

Мауро Икарди Фото: Getty Images

Фабрицио Романо привел цитату тренера «Лиона» Петера Боса, который заявил: «Мы сохраним защитника Эмерсона у себя до конца сезона». Кажется, досрочное возвращение защитника в «Челси» невозможно.

«Лилль» уже подыскивает замену для Юсуфа Языджи, который вот-вот перейдет в ЦСКА. Заменить полузащитника может Хатем бен Арфа, который сейчас тусуется на рынке свободных агентов, сообщает L'Equipe.

А еще во Франции:

Бывший нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу, который в последние три года играл в Китае, перешел в «Марсель». 30-летний конголезец подписал контракт до лета 2024 года. Достался он провансальцам бесплатно.

«ПСЖ» отпустил в «Олимпиакос» воспитанника, 20-летнего полузащитника Бандигу Фандига. 20-летний футболист с 2000-го по 2022-й провел за парижан 6 матчей и не отличился результативными действиями. С греческим клубом Фандига подписал контракт до 2026 года.

19-летний полузащитник Элиот Матазо продлил контракт с «Монако» до 2026 года.

А еще в мире:

«Аякс» объявил о договоренности с «Шахтером» по Давиду Нересу. Бразильский вингер перейдет в клуб УПЛ за 12 млн евро. Сумма может вырасти до 16 млн в случае достижения игроком определенных успехов.

Трансферы «Бавария» променяет Леву на Холанна, «Сити» нужен игрок «Челси» 12/01/2022 В 18:25