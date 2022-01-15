Англия

«Ньюкасл» рассматривает вариант с подписанием Кейлора Наваса. AS пишет, что костариканец намерен закончить сезон в «ПСЖ», но англичане постараются переубедить его высокой зарплатой.

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Фабрицио Романо опроверг слухи о том, что «Челси» сделал предложение «Барселоне» по Френки де Йонгу. У каталонцев вообще нет офферов по голландцу, а «Челси» больше занят поисками левого защитника.

Трансферы Холанн выбрал новый клуб, «Реал» хочет игрока «Барсы» ВЧЕРА В 18:53

Френки де Йонг, «Барселона» Фото: Getty Images

La Repubblica утверждает, что «Фиорентина» почти готова принять 70-миллионное предложение «Арсенала» по Душану Влаховичу. Во Флоренции теряют надежды продлить контракт с лучшим бомбардиром Серии А – тот требует 8 млн евро за одну только подпись и еще 10% от своего последующего трансфера.

Goal сообщает, что Диего Коста может вернуться в АПЛ: его планами на будущее интересовался «Арсенал», который ищет замену Пьер-Эмерику Обамеянгу.

«Ньюкасл» продолжает охоту на Робина Госенса. Sky Italia пишет, что «сороки» продвинулись в переговорах и уже договорились с игроком «Аталанты».

Робин Госенс, сборная Германии Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Воспитанник «Челси» Льюис Бейкер подписал контракт со «Сток Сити». Он пришел в лондонский клуб в восемь лет, но за все время лишь дважды выходил на поле.

Испания

Рональд Араухо не намерен покидать «Барселону», несмотря на интерес «Реала». Уругваец и его агент сообщили клубу, что их приоритет – продолжение карьеры на «Камп Ноу». Diario Sport утверждает: Араухо любит «Барсу» и ожидает, что лояльность положительно отразится на его зарплате по новому контракту. Ранее сообщалось, что за защитником следит «Реал» и клубы АПЛ.

«Барселона» вошла в список претендентов на защитника «Баварии» Никласа Зюле, сообщает Mundo Deportivo. У немца летом истекает контракт.

Никлас Зюле, «Бавария» Фото: Getty Images

«Барселоне» предлагали подписать форварда «Фиорентины» Душана Влаховича в августе 2020-го, однако каталонский клуб отказался. В настоящее время «сине-гранатовые» интересуются Душаном как альтернативным вариантом на случай, если подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна не получится, заявляет Marca.

«Атлетико» не хочет продавать Жоау Феликса ни зимой, ни летом, несмотря на недавние сообщения о том, что им интересуется «Манчестер Сити». По сообщению Marca, мадридский клуб продолжает верить в молодого футболиста и называть его «неприкосновенным». На это не повлияет интерес «Ман Сити» или «Барселоны».

Жоау Феликс, «Атлетико» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Валенсия» официально объявила о переходе Кристиано Пиччини в «Црвену Звезду».

Германия

Эрлинг Холанн пожаловался на давление со стороны «Боруссии».

«Боруссия» оказывает на меня давление, чтобы я принял решение на следующий сезон сейчас. Я просто хочу играть в футбол. Это, вероятно, означает, что мне скоро придется начать действовать. Я никогда не говорил об этом ранее, потому что уважаю клуб», – приводит слова Холанна журналист Ян Оге Фьёртофт в твиттере.

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

Выпад Эрлинга прокомментировал гендир «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке: «Он молодой и импульсивный парень. Ему это простительно. У нас нет проблем с ним, но он должен понять и наше положение. Мы не может ждать до конца мая».

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор может оказаться в Бундеслиге. Fussball Transfers сообщил об интересе к датчанину со стороны «Аусбурга». В этом сезоне Абильгор сыграл 17 матчей за казанский клуб, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

По информации Sky Sport Germany, 35-летний Мануэль Нойер близок к тому, чтобы подписать новый контракт с «Баварией» аж на три сезона. В этом случае клуб покинет Александр Нюбель (сейчас в аренде в «Монако»), которому точно нечего будет ловить в Мюнхене.

Мануэль Нойер Фото: Getty Images

Италия

Николо Скира уверен, что Алексей Миранчук в ближайшее время станет игроком «Дженоа». Инсайдер сообщил, что генуэзский клуб арендует полузащитника за 2,5 млн евро и будет иметь шанс выкупить его за 8 млн. Медосмотр игрока сборной России намечен на 17 января.

Правда, все не так очевидно. Спортивный директор «Дженоа» Карло Тальдо отметил: «Миранчук? Сейчас у нас другие приоритеты, мы смотрим на другие развития событий. У клуба много важных дел. Мы сейчас думаем не об игроках, а о тренере, потому что нам нужно искать замену Шевченко. Игроками займемся позже».

Но «Дженоа» Миранчук точно интересен. Вот слова спортивного директора «Аталанты» Джованни Сартори: «Дженоа» – одна из трех команд, которые сделали предложение по Миранчуку. Речь идет об аренде. Мы еще не приняли окончательного решения».

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

«Интер» уже активно ведет переговоры с форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. «Нерадзурри» готовы предложить аргентинцу 5-летний контракт с зарплатой в 7,5 млн евро. Сейчас он получает 7,3 млн в год, и в Турине не хотят повышать его оклад.

А еще в Италии:

Фабрицио Романо пишет, что Макс Аллегри заблокировал аренду Артура и не хочет отпускать футболиста из «Ювентуса».

У «Ювентуса» была устная договоренность с Пауло Дибалой о продлении контракта, но клуб решил не торопиться и подождать перед окончательным решением. (Фабрицио Романо)

Россия

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уверен на 99%, что иранец Сердар Азмун, контракт которого истекает летом 2022 года, не уйдет из клуба зимой. По его словам, «Ювентус» по поводу аренды или покупки нападающего в зимнее трансферное окно в «Зенит» не обращался.

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

Николо Скира подтвердил вчерашнюю информацию, что ЦСКА хочет взять у «Лацио» Ведата Муричи. Речь идет об аренде за 2 млн евро + обязательном выкупе за 8 млн.

А вот Андрей Панков из «Чемпионата» уверен, что все новости про Муричи – сказки. «Давайте закроем тему. В ЦСКА никто не рассматривает Муричи, как усиление. Переговоров по переходу форварда «Лацио» нет. Это полная шляпа», – написал Панков.

По информации «СЭ», полузащитник Олег Шатов, покинувший в конце 2020-го «Рубин», в ближайшее время подпишет контракт с «Уралом». Шатов оставил Казань из-за желания взять паузу в карьере, но сохранял опцию возвращения в клуб. Вместо этого он вернулся в «Урал», за который также выступал в 2007-11 годах.

Олег Шатов Фото: Getty Images

А еще в России:

Экс-форвард «Рубина», «Нижнего Новгорода» и «Волгаря» Артур Сагитов продолжит карьеру в сербском клубе «Раднички Ниш».

Франция

В пятницу появилась информация, что «ПСЖ» предлагает Мбаппе краткосрочный контракт. The Telegraph подтверждает и пишет, что Килиан согласен на такой вариант.

У Лионеля Месси никогда не ладились отношения с Мауро Икарди, и, возможно, он выживет соотечественника из «ПСЖ»… в «Барсу»! Приоритетом «сине-гранатовых» остается Альваро Мората, но заполучить его будет сложнее, чем почти не играющего в Париже аргентинца, пишет Le10sport.

Подробности возможного перехода Свена Ботмана в «Ньюкасл». Как узнал The Telegraph, «Лилль» запросил за голландского защитника 55 млн евро.

Трансферы «Ньюкасл» борется за Головина, Дибала хочет уйти из «Юве» 13/01/2022 В 18:47