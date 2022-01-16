Англия
Защитником «Челси» Андреасом Кристенсеном интересуется множество клубов Европы. Вот три новых претендента от Сalciomercato – «Бавария», «Атлетико» и «Милан». Контракт датчанина истекает летом, и он пока не готов его продлить.
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Кристиан Эриксен попал в сферу интересов нескольких сильных клубов английского чемпионата. Датчанин и сам не против вернуться в лигу, где он стал звездой, когда играл за «Тоттенхэм».
Трансферы
Навас в АПЛ, медосмотр Миранчука, камбэк Косты в Лондон
Кристиан Эриксен, Дания – Финляндия, Евро-2020
Фото: Getty Images
Стали известны требования Мо Салаха, которые так напугали «Ливерпуль». Египтянин потребовал зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю (480 тысяч евро), сообщил The Mirror. Это в два раза больше его нынешнего оклада, и Мо не желает снижать требования.
«Арсенал» на следующей неделе снова выйдет на связь с Артуром из «Ювентуса», написал журналист Ромео Агрести. Но «старая синьора» все равно не примет никаких предложений, если не отыщет замену бразильцу.
Впечатляющая очередь выстроилась за 26-летним полузащитником Калвином Филлипсом – «ПСЖ», «Бавария», «Реал» и «Ливерпуль». Последний – аутсайдер, ведь, если верить El Nacional, «Лидс» с большей готовностью продаст англичанина иностранному клубу.
Кэлвин Филлипс, сборная Англии
Фото: Getty Images
«Барселона» думает о заключении контракта с нападающим «Ливерпуля» Роберто Фирмино. По информации El Nacional, английский клуб готов продать бразильца за 20 млн евро.
«Челси» продолжает поиски левого защитника и обратил внимание на Лэйвена Курзава из «ПСЖ». (RMC Sport)
Лэйвен Курзава, «Пари Сен-Жермен»
Фото: Getty Images
А еще в Англии:
- Нападающий «Эшторила» Чикиньо близок к переходу в «Вулверхэмптон», информирует The Athletic. «Волки» согласовали детали личного контракта, а сумма трансфера составит около 3 млн фунтов.
- «Саутгемптон» ведет переговоры с «Челси» о постоянном переходе Армандо Брохи, сообщает The Guardian. Албанский форвард забил пять мячей за «святых» в этом сезоне.
Испания
«Барселона» может расстаться с 22-летним полузащитником Рики Пучем. Как сообщает Sport, в его услугах заинтересованы восемь команд: итальянские «Милан», «Ювентус», «Наполи» и «Интер», испанские «Бетис», «Гранада» и «Хетафе», а также английский «Арсенал».
Усман Дембеле отказался продлевать контракт с «Барсой». Требования француза сейчас непосильны для каталонцев, а зарплату, которую «сине-гранатовые» смогли предложить, Дембеле считает несоответствующей своему уровню. При этом Усман не желает уходить в январе за деньги, а предпочтет покинуть «Барсу» летом бесплатно. В итоге, клуб отозвал все предложения.
Усман Дембеле, «Барселона»
Фото: Getty Images
Хави не скрывает разочарования решением Дембеле, пишет As. Коуч чувствует себя обманутым и винит в произошедшем агента футболиста Муссу Сиссоко. По мнению Хави, у Дембеле «токсичное окружение».
Мемфис Депай останется в «Барселоне». Marca сообщает, что в клубе верят в игрока. В «Барсе» надеются, что голландец вернет форму и принесет команде пользу.
Mundo Deportivo утверждает, что Сержиньо Дест не собирается сдаваться – он намерен бороться за место в составе «Барсы», несмотря на желание клуба продать его.
Серджиньо Дест
Фото: Getty Images
Италия
Дивок Ориги продумывает будущее, ведь летом у него истекает контракт с «Ливерпулем». «Красные» не продлят бельгийца, но не хотят отпускать его зимой. По информации Николо Скиры, агент Ориги предложил услуги форварда «Интеру».
Пауло Дибала и «Ювентус» никак не могут продлить контракт. Ранее сообщалось, что туринский клуб не устраивают аппетиты форварда по зарплате. Сейчас аргентинец зарабатывает 13,5 млн евро в год. «Не собираюсь вам ничего доказывать. Я нахожусь в расположении клуба и в распоряжении своего главного тренера. Клуб мне сказал, что в феврале мы продолжим переговоры», – приводит слова Дибалы Football Italia.
Gazzetta dello Sport утверждает, что «Интер» предложил «Сампдории» обменять полузащитника Мортена Торсби на Стефано Сенси. Генуэзцы ответили отказом, но готовы продолжить переговоры.
Стефано Сенси
Фото: Getty Images
А еще в Италии:
- Крайний полузащитник «Ювентуса» Матиас Суле может улететь в аренду в «Сампдорию», сообщает Николо Скира. Сделку могут закрыть после очной встречи клубов в Кубке Италии 18 января.
- HLN Sport пишет, что Андреас Сков Олсен из «Болоньи» перейдет в «Брюгге». Стоимость трансфера составит от 5 до 6 млн евро.
- «Сампдория» объявила об аренде центрального защитника «Вероны» Джанджакомо Маньяни. В конце сезона генуэзцы смогут выкупить игрока.
Германия
Diaro Sport уверен, что «Реал» и «Барса» – единственные реальные претенденты на Эрлинга Холанна. А согласно Marca, каталонцам и мадридцам придется где-то наскрести 350 млн евро – в эту сумму входят не только трансферная стоимость форварда «Боруссии» и зарплата за его 6-летний контракт, но и крупные комиссионные для агента Мино Райолы и отца Альф-Инге Холанна.
Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд»
Фото: Getty Images
Россия
Голкипер «Химок» Илья Лантратов может покинуть подмосковный клуб и перейти в «Локомотив». «РБ-Спорт» пишет, что железнодорожники предлагают за 26-летнего игрока около 2,5 млн евро.
Правда, по информации «Чемпионата» это опроверг член совета директоров «Химок» Роман Терюшков: «Это фейк чистой воды. Ни от одного клуба РПЛ мы не получали предложений по Лантратову. До конца сезона Илья останется в «Химках». Если говорить о теоретическом трансфере, то мы готовы его отпускать только в команду, где он будет первым номером. Это перспективный вратарь, в будущем – возможный первый номер сборной. Какая-то странная история».
По информации Tuttosport, «Зенит» просит у «Ювентуса» 5 млн евро за зимний трансфер Сердара Азмуна. Туринцы хотят уменьшить сумму, но готовы добавить в сделку ряд бонусов.
Журналист Джанлуиджи Лонгари сообщил, что Тони Вильеной из «Краснодара» интересуется не только «Эспаньол», но и «Брюгге».
Тони Вильена, ФК «Краснодар»
Фото: Getty Images
А еще в России:
- 20-летний защитник «Локомотива» Александр Сильянов будет отдан в аренду «Ростову», пишет «СЭ». Ранее была информация о переговорах с «Динамо».
- Хесус Медина, который близок к переходу в ЦСКА, выложил в твиттере эмодзи коня.
А еще в мире:
- «Шахтер» объявил об очередном трансфере: новичком «горняков» стал бразильский защитник «Интернасьоналя» Винисиус Тобиас.
- Андрей Шевченко только покинул «Дженоа», как уже может получить новую работу. Им интересуется футбольный союз Польши.
- Легенда ЦСКА Вагнер Лав продолжит карьеру в датском «Мидтьюлланне», сообщил Globo Esporte. В начале следующей недели бразилец пройдет медобследование.
- Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка ищет новую команду, сообщает ua.tribuna.com. 32-летний футболист не отправился с донецкой командой на тренировочные сборы в Турцию.
В субботу на трансферном рынке тоже было круто. Говорят, в АПЛ может вернуться Диего Коста.
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