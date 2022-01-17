Англия

«МЮ» следит за защитником «Барселоны» Роналдом Араухо, которого также хотел бы видеть у себя «Реал». У 22-летнего футболиста остались 1,5 года по контракту с каталонцами, и его судьба до сих пор неизвестна, сообщил Diario Sport.

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По данным El Nacional, «Ливерпуль» готов предложить 42 млн евро за полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса. 26-летним англичанином также активно интересуется «Реал».

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Калвин Филлипс Фото: Getty Images

«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания голкипера «ПСЖ» Кейлора Наваса. Об этом сообщает RMC Sport.

А еще в Англии:

«Барселона» хочет получить за Усмана Дембеле 20 млн евро и предложила игрока «МЮ» с «Ньюкаслом», написал Diario Sport. Каталонцы хотят выручить за футболиста хоть сколько-нибудь, чтобы он не ушел летом бесплатно.

«Брентфорд» предложил Кристиану Эриксену контракт на полгода с опцией продления еще на сезон, написал The Athletic. Клуб перестраховывается, так как обновленное сердце датчанина еще не прошло проверку.

Экс-нападающий «Атлетико» и «Челси» Диего Коста расторг действовавший до декабря 2022 года контракт с «Атлетико Минейро». 33-летний бразилец может вернуться в Англию, ведь им интересуется «Арсенал», пишет Goal.com.

Джесси Лингард, который классно проявил себя в «Вест Хэме», не планирует переходить в этот клуб на постоянный контракт и намерен побороться за место в «МЮ», уверены в express.co.uk.

Бруну Фернандеш и его представители приостановили общение с «МЮ» о новом контракте. Дело в том, что полузащитник хочет серьезного увеличения зарплаты – со 100 тысяч фунтов в неделю хотя бы 200, а может и больше – столько получают другие лидеры манкунианцев, сообщает ESPN.

«Вулверхэмптон» почти оформил переход очередного португальца – нападающего «Эшторила» Чекинью. Он обойдется «волкам» в 3,5 млн евро +1,5 евро бонусами. Сегодня футболист прилетит в Англию для медосмотра, поделился Фабрицио Романо.

Испания

Карим Бензема покинет «Реал», если мадридцы подпишут нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна, сообщает El Nacional. По информации источника, 34-летний француз заявил президенту «Реала» Флорентино Пересу о желании продолжить карьеру в команде. Однако Карим подумает об уходе, если клуб подпишет норвежца. При этом Бензема может остаться в «Реале», если «Мадрид» подпишет Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Карим Бензема, «Реал» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Барселона» планирует приобрести форварда «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Жоан Лапорта уже контактировал с агентом воспитанника «Барсы» Жорже Мендешем, пишет Diario Sport. Покупка не будет слишком дорогой за счет включения в сделку Фрасишку Тринакана.

Журналист RMC Sport Саша Тавольери утверждает, что Эден Азар хочет покинуть «Реал». Во-первых, у бельгийца нет практики, а его место в составе прочно занимает Винисиус. Во-вторых, вингер недоволен отношением Флорентино Переса, который не позволил ему сделать операцию, чтобы выгоднее продать.

Diario Sport написал, что «Барселона» на этой неделе собирается оформить несколько трансферов на выход, а главным для них станет расставание с Самуэлем Умтити. Клуб хочет сбагрить защитника в аренду, так как он не входит в планы Хави, а еще сине-гранатовые смогут сэкономить на его зарплате.

Voetbal International написал, что «Краснодар» и «Эспаньол» договорились об аренде полузащитника Тони Вильены в испанский клуб до конца сезона с правом выкупа. Голландец хочет перебраться в более сильный чемпионат, чтобы быть на виду у тренеров сборной и попасть на ЧМ-2022.

Италия

«Ювентус» определил приоритетную цель в случае ухода Пауло Дибалы – «бьянконери» постараются подписать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, пишет TuttoMercatoWeb.

Николо Дзаньоло Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Юве» и «Зенит» ведут переговоры о трансфере Сердара Азмуна. Туринцы предлагают за иранца 1 млн и 2 млн сверху в виде бонусов, хотя питерцы требуют 5 лямов. Сам нападающий очень хочет в Италию, где сможет выступать на более высоком уровне, пишет Tuttosport.

А еще туринцы положили глаз на опорника «Арсенала» Томаса Парти. Поскольку «канониры» охотятся за Артуром, итальянцы предложат включить 28-летнего ганца в сделку, сообщает Sky Italia.

«Удинезе» достиг договоренности с «Арсеналом» об аренде центрального защитника Пабло Мари. Сделка по 28-летнему футболисту не предусматривает выкуп в конце сезона, отмечает Фабрицио Романо.

Германия

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен, который отклонил предложение клуба о продлении контракта и в конце сезона станет свободным агентом, не перейдет в другой клуб АПЛ из уважения к «синим», написал Фабрицио Романо. 25-летний датчанин смотрит в сторону других больших чемпионатов. «Бавария» и «Барселона» – фавориты в борьбе за подписание игрока.

Андреас Кристенсен Фото: Getty Images

Россия

ЦСКА объявил о переходе бывшего полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины. Контракт с ним заключен на 3,5 года.

Заполучив Медину, ЦСКА обратил внимание на полузащитника «Спарты» Ладислава Крейчи. 22-летний чех оценивается Transfermarkt, который и сообщил об интересе армейцев, в 4,8 млн евро.

Ладислав Крейчи, «Спарта» Фото: Imago

«Зенит» работает над трансфером парагвайского вингера Альдо Парру, утверждает в твиттере журналист Андрес Ролон. 19-летний футболист выступает в «Спортиво Лукеньо» – по информации источника, он уже побывал в России.

А еще в России:

Олег Шатов прилетел на сбор «Урала» в ОАЭ и приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба. «Урал» примет решение о возможности подписания контракта с Шатовым позже.

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Дмитрия Стоцкого, рассказал, что его клиент отправился на сборы с «Нижним Новгородом», сообщает «Чемпионат».

«Ростов» и «Уфа» интересуется полузащитником «Спартака» Даниилом Денисовым, написал журналист Иван Карпов Дело в том, что контракт 19-летнего футболиста истекает будущим летом.

«Химки», как стало известно «Чемпионату», близки к подписанию защитника БАТЭ Захара Волкова. Футболиста два года назад был дисквалифицирован за участие в договорном матче.

Белорусский вратарь Антон Чичкан на 2,5 года подписался с «Уфой». В прошедшем сезоне Чичкан сыграл за БАТЭ в 15 матчах, пропустив при этом 7 мячей.

А еще в мире:

Арендованный у «Барсы» «Бешикташем» полузащитник Миралем Пьянич не хочет возвращаться в Испанию и намерен продолжить карьеру в Турции, утверждает Daily Sabah.

Состав «Антальяспора» пополнил бывший полузащитник «Спартака» Фернандо. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. 29-летний бразилец заключил с «Антальяспором» контракт сроком на полтора года.

А Алексей Миранчук никак не может сбежать из «Аталанты» – его не отпускают. В чем дело

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