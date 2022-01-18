Англия

Карло Анчелотти не рассчитывает на Эдена Азара и готов отпустить бельгийца уже зимой, сообщает Marca. 31-летний полузащитник не против вернуться в Англию, где на него претендует «Ньюкасл». По слухам, шейхи готовы выложить за Эдена 40 млн евро.

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Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может перейти в «Ливерпуль». «Красные» подготовили предложение в размере 40 млн евро за бельгийца, сообщает El Nacional.

Трансферы Бензема уйдет из-за Холанна, «Барса» вернет крутого воспитанника ВЧЕРА В 19:04

В ближайшие два дня «Арсенал» сделает новое предложение Душану Влаховичу из «Фиорентины». Согласно La Nazione, «канониров» не устраивают финансовые запросы сербского бомбардира и его агента, но они все же попытают счастье еще раз.

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн может перейти в «МЮ», сообщает The Telegraph. По информации источника, манкунианцы хотят приобрести 27-летнего шотландца в летнее трансферное окно.

Джон Макгинн Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Фабрицио Романо написал, что «Ювентус» отпустит полузащитника Артура, только если в ближайшие дни найдет ему замену. «Арсенал» все еще ждет решения из Турина.

Александр Ляказетт собирается покинуть «Арсенал», но не готов переходить в «Ньюкасл». Как сообщает The Telegraph, французский футболист не хочет принимать участия в борьбе за выживание.

«Тоттенхэм» по-прежнему надеется подписать Адама Траоре. «Вулверхэмптон» не хочет отпускать рельефного вингера хотя бы до лета, а вот Антонио Конте позарез нужен такой игрок, сообщил Романо.

«Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Милан» проявляют интерес к 23-летнему венгерскому защитнику «Фенербахче» Аттиле Салаи. Летом футболист станет свободным агентом, поэтому турецкий клуб не против хотя бы немного заработать на трансфере, утверждает Sky Sports.

Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Робин Ольсен, права на которого принадлежат «Роме», продолжит карьеру в «Астон Вилле», сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, клубы договорились об аренде игрока до конца нынешнего сезона.

Испания

Противоречивые новости об Эрлинге Холанне. Ранее инсайдеры писали, что норвежец не хочет в «Реал», чтобы не делить славу с Килианом Мбаппе. А вот теперь AS уверяет, что Холанн, наоборот, желает играть с французом в дуэте и повелел Мино Райоле договориться с мадридцами.

По информации RMC Sport, «Барселона» в среду проведет решающую встречу с Усманом Дембеле и его представителями. Поскольку француз по-прежнему твердо намерен уйти летом свободным агентом, а не в январе, наиболее вероятен вариант, что клуб усадит его в глубокий запас на полгода.

Усман Дембеле, «Барселона» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Барселона» рассматривает 26-летнего вратаря «Бока Хуниорс» Агустина Росси в качестве замены Нето, который может покинуть клуб уже в этом месяце, сообщил Fichajes. Transfermarkt оценивает Росси в 3,4 млн евро.

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико дал согласие на переход в «Мальорку», сообщает Marca. Теперь футболист ожидает, когда клубы смогут договориться об условиях трансфера.

Италия

«Ювентус» проявил интерес к атакующему полузащитнику «МЮ» Антони Марсьялю. «Бьянконери» ведут переговоры с агентами француза, в то время как манкунианцы ждут, сможет ли покупатель из Турина потянуть зарплату игрока за полгода, сообщает Sky Sport Italia.

Антони Марсьяль Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси близок к переходу на правах аренды в «Сампдорию», сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. Аренда будет рассчитана до конца этого сезона, о переходе объявят в ближайшее время.

«Венеция» объявила о подписании австрийского левого защитника Максимилиана Ульманна из «Рапида». 25-летний Ульманн подписал контракт с клубом до конца сезона 2023/24.

Франция

ESPN сообщил, что «ПСЖ» ведет переговоры с Килианом Мбаппе о подписании краткосрочного контракта. При этом в клубе убеждены, что процесс идет в правильном направлении, и что форвард согласится еще ненадолго остаться на «Парк де Пренс», хотя ранее твердо был уверен в летнем переходе в «Реал».

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

А еще во Франции:

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац перешел в «Марсель». Футболист подписал контракт с французским клубом до лета 2023 года.

«Бавария» решила расстаться с 29-летним защитником Буна Сарром, который за 2 года в Мюнхене так и не приблизился к основе. По информации Foot Mercato, на француза претендуют «Лилль», «Бордо», «Рома» и «Дженоа».

«Клермон» объявил об аренде 20-летнего атакующего полузащитника «Ниццы» Люки да Куньи. Сделка действует до конца сезона. На счету футболиста 11 матчей и 1 ассист в этом розыгрыше Лиги 1 и Кубка Франции.

Россия

«Краснодар» расстался на полгода с одним из ведущих игроков, голландским полузащитником Тони Вильеной. Он уехал в аренду в «Эспаньол», где планирует проявить себя для попадания в сборную на ЧМ-2022. Каталонский клуб в конце сезона получит право выкупить футболиста.

«Локомотив» и «Ростов» достигли договоренности об аренде защитника Александра Сильянова, сообщает официальный сайт «Локо». Футболист будет выступать за «Ростов» до конца нынешнего сезона.

Sports24 написал, что полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе поедет помогать «Сочи» пробиваться в еврокубки. В ближайшее время 24-летний футболист подпишет контракт с клубом Владимира Федотова.

Георгий Мелкадзе и Ивелин Попов, «Ростов» – «Спартак» Фото: Getty Images

А еще в России:

Нападающий «Лацио» Ведат Мурики не перейдет в ЦСКА, сообщил спортивный директор римлян Игли Таре. «Это были фейковые новости», – заявил менеджер.

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов подтвердил информацию о том, что клуб интересуется полузащитником норвежского «Мьендалена» Ларсом Олденом Ларсеном. «Да, ведутся переговоры. Этот игрок входит в шорт-лист, подготовленной главным тренером, но пока конкретики никакой нет», – цитирует Кудряшова Metaratings.ru.

Агент форварда «Эльфсборга» Пера Фрика Фредрик Рисп прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны клубов РПЛ. Ранее сообщалось, что Фрик интересен «Химкам». «Могу сказать, что к Перу действительно есть интерес многих клубов, в том числе и из России», – приводит слова Риспа Sport24.

А еще в мире:

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов уехал покорять Европу. Шотландский «Ливингстон» объявил об аренде 27-летнего игрока до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Польская «Варта» может арендовать нападающего «Спартака» Александра Руденко, сообщил «Чемпионат». На счету 22-летнего игрока 3 матча и 0 результативных действий в составе «Спартака-2» в этом сезоне.

«Аякс» заинтересован в подписании 15-летнего польского полузащитника Яна Фаберски из «Ягеллонии». Амстердамцы следят за футболистом с 2016 года, сообщает meczyki.pl.

Трансферы «Ювентус» торгуется по Азмуну, Фирмино нужен «Барсе» 16/01/2022 В 18:41