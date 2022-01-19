Англия

«Ньюкасл» готов приобрести у «МЮ» Джесси Лингарда на правах аренды до конца сезона, пишет Manchester Evening News. Зарплату футболисту будет платить новый клуб.

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Андреас Кристенсен не намерен продлевать контракт с «Челси», но и в АПЛ датчанин не останется – как утверждает Фабрицио Романо, защитник не хочет переходить в «Тоттенхэм».

Трансферы Холанн хочет играть с Мбаппе, «Ливерпулю» нужен топовый бельгиец ВЧЕРА В 18:54

«Арсенал» нашел способ избавиться от токсичного форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Daily Express пишет, что саудовский «Аль-Наср» намерен арендовать габонца до конца сезона, а летом приобрести за 7 миллионов евро.

В качестве усиления атаки «Арсенал» рассматривает нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. По данным La Nazione, «канониры» готовы предложить 21-летнему игроку колоссальные 370 тысяч евро в неделю – зарплату, которая сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. Уточняется, что «Арсенал» сделает официальное предложение «фиалкам» в ближайшие 48 часов. Потенциальная сделка оценивается в 70 миллионов евро.

Душан Влахович Фото: Getty Images

Поль Погба сообщил «Манчестер Юнайтед», что летом хочет присоединиться к «Реалу». Как сообщает Daily Star, несколько недель назад французпровел переговоры о своем будущем с руководством «Юнайтед» и ясно дал понять, что намерен перехать в столицу Испании. «МЮ» не предлагал Погба новую сделку и готов отпустить полузащитника бесплатно.

А еще в Англии:

Отличная новость для фанатов олдскульной АПЛ: Джермейн Дефо может вернуться в «Сандерленд», сообщает inews. На прошлой неделе экс-нападающий сборной Англии расторг контракт с «Рейнджерс» и всерьез рассматривает предложение «Сандерленда», который сейчас выступает в третьем дивизионе Англии.

Испания

Луис Суарес может покинуть «Атлетико». При этом форвард хочет остаться в Европе, и один из вариантов продолжения карьеры уругвайца – «Астон Вилла», которую возглавляет Стивен Джеррард. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро.

Журналист Хосеп Педрероль выразил уверенность в том, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом перейдет в «Реал». В качестве подтверждения своих слов Педрероль предложил убийственный аргумент. «Мбаппе будет играть за «Реал» в следующем сезоне, гарантирую вам. Если этого не произойдет, я уволюсь», – заявил Педрероль в эфире El Chiringuito TV.

«Бетис» хочет арендовать у «Манчестер Сити» украинца Александра Зинченко. По информации El Chiringuito TV, испанский клуб уже сделал официальный запрос по игроку.

Александр Зинченко, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Барселона» начала предварительные переговоры с защитником «Челси» Андреасом Кристенсеном, сообщает Diario Sport. Каталонцы заинтересованы в том, чтобы подписать датчанина в качестве свободного агента, но окончательное решение о подписании предварительного соглашения будет принято в ближайшие дни.

А еще «Барса» готова заплатить 45 миллионов евро в три транша за подписание 15-летнего форварда Эндрика из «Палмейраса». Первый взнос будет выплачен, когда ему исполнится 16 лет, второй – когда он дебютирует за «Палмейрас», а третий – когда он официально присоединится к «Барселоне» в 18 лет, утверждает журналист Жорже Никола.

«Валенсия» ведет переговоры об аренде защитника «Барселоны» Оскара Мингесы, сообщает Marca. При этом «летучие мыши» не хотят включать в договор опцию выкупа 22-летнего игрока.

Италия

«Ювентус» хочет пригласить полузащитника Николо Дзаньоло из «Ромы». Контракт футболиста с римлянами рассчитан до 2024 года, но пока Дзаньоло не получил те улучшения, на которые надеется. Туринцы надеются использовать именно этот аргумент, пишет Cult of Calcio.

«Милан» планирует выкупить нападающего Пьетро Пеллегри, который арендован у «Монако». По информации Фабрицио Романо, итальянцы хотят снизить сумму с 6 до 4 миллионов евро. Но даже если сделка состоится, парень не сыграет за «россонери» – до конца сезона его отправят в аренду в «Торино».

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини блокирует трансфер Алексея Миранчука в «Дженоа». Причина – сложная ситуация из-за большого количества положительных тестов на ковид, сообщает Sport24.

Центральный защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга может продолжить карьеру в «Милане». Журналист Фабрицио Романо утверждает, что миланцы хотят арендовать футболиста, но «шпоры» не готовы отдавать игрока. Рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

Tuttomercato утверждает, что «Аталанта» готовится ко второму предложению «Ньюкасла» по нападающему Дувану Сапате. Ранее клуб Миранчука отклонил предложение об аренде лучшего бомбардира.

«Рома» приглядывает за нападающим «Леванте» Хорхе Де Фрутосом, информирует Tuttomercatoweb. Трансферная стоимость игрока, который когда-то выступал в резервной команде «Реала», оценивается в 12 миллионов евро.

Германия

«Бавария» готова продать нападающего Роберта Левандовского уже летом, если не сможет договориться с форвардом о продлении контракта, сообщает Sport Bild. Действующее соглашение 33-летнего поляка истекает через 18 месяцев, и договориться о продлении сторонам пока не удалось.

Левый защитник леверкузенского «Байера» Митчел Баккер может покинуть Германию – по сообщениям Mail Online переговоры о трансфере латераля ведет «Ньюкасл». Прошлым летом Баккер перешел в «Леверкузен» из «ПСЖ» за 10 миллионов евро.

Франция

«Пари Сен-Жермен» все больше уверен в том, что Килиан Мбаппе согласится на краткосрочное продление контракта, сообщает ESPN. Семья Мбаппе продолжает переговоры с клубом, и теперь француз более чем когда-либо уверен в том, что останется на «Парк де Пренс».

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Хатем Бен Арфа стал игроком «Лилля». Он подписал контракт с командой до конца сезона, сообщает сайт французского клуба.

Защитник «ПСЖ» Лэйвен Курзава, скорее всего, не перейдет в «Челси». Лондонский клуб рассматривал возможность аренды 29-летнего игрока в связи с травмой Бена Чилуэлла, который выбыл до конца сезона. Однако, как сообщает Foot Mercato, главный тренер «синих» Томас Тухель отказался от приглашения француза.

Россия

Форвард «Интернасьонала» Юри Алберто близок к переходу в «Зенит», пишет RMC Sport. Его покупка может повлиять на ситуацию Сердара Азмуна – в таком случае иранца отпустят из петербургского клуба.

Согласно информации бразильского издания UOL, «Зенит» готов приобрести Алберто за 14 миллионов евро без учета бонусов. Как пишет Goal.com, «Интернасьональ» хочет выручить от продажи форварда 25 миллионов евро.

И еще одна новость из «Зенита» – питерцы интересуются нападающим «Боруссии Мёнхенгладбах» Алассаном Плеа. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Нападающий Виталий Лисакович близок к уходу из «Локомотива» – согласно информации «Чемпионата», в четверг 23-летний белорус прибудет в расположение «Рубина».

ЦСКА приобрел у «Лилля» турецкого полузащитника Юсуфа Языджи на правах аренды до конца сезона-2021/22. Контракт предусматривает опцию выкупа. Клуб представил его кринжовым оскорбительным роликом, который быстро удалил. Но интернет шумит до сих пор.

Трансферы Бензема уйдет из-за Холанна, «Барса» вернет крутого воспитанника 17/01/2022 В 19:04