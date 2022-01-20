Англия

«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Барселоны» Гави, сообщает El Nacional. Текущий контракт 17-летнего игрока позволит «синим» подписать его за 50 миллионов евро, однако «Барса» начала переговоры о возможном продлении договора, в результате которого сумма выкупа Гави значительно возрастет.

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90min считает, что у полузащитника «МЮ» Поля Погба еще есть шансы остаться в английском клубе. Француз ждет условий нового соглашения с манкунианцами, чтобы сделать выбор: продлиться или уйти свободным агентом в другой коллектив.

Трансферы Погба одной ногой в «Реале», Мбаппе остается в «ПСЖ» ВЧЕРА В 18:07

«Ювентус» определил условия перехода Артура в «Арсенал»: аренда на 18 месяцев с обязательной опцией выкупа. «Канониры» же выступают исключительно за аренду полузащитника до конца сезона, пишет Фабрицио Романо. Бразилец заинтересован в переезде в Англию, но пока ничего не согласовано.

Артур, «Ювентус» Фото: Other Agency

«Ньюкасл» намерен прекратить попытки подписать Диего Карлоса из «Севильи» из-за отсутствия прогресса в переговорах по защитнику, сообщает Daily Express. «Сороки» сделали два предложения: 30 и 36 миллионов евро, однако андалусийцы настаивают на 60 миллионах евро. При этом «Ньюкасл» согласовал пятилетний контракт с Карлосом, но вынужден отказаться от трансфера.

«Тоттенхэм» настаивает на переходе полузащитника «Ромы» Жордана Верету и серьезно настроен на заключение сделки в этом месяце, утверждает Tuttosport. В свою очередь римляне заинтересованы в полузащитнике «шпор» Танги Ндомбеле, однако любая форма обмена выглядит маловероятной.

«Арсенал» все еще ждет ответа на предложение по нападающему «Фиорентины» Душану Влаховичу, сообщает La Repubblica. Лондонцы сделали результативного серба своей главной целью на зимнее окно и готовы проявить терпение, пока «фиалки» принимают решение.

Андреас Кристенсен продолжает переговоры о новом контракте с «Челси», утверждает 90min. Летом датский защитник должен стать свободным агентом, и «Барселона» приложит все усилия, чтобы заманить его на «Камп Ноу». Однако существует вероятность, что Кристенсен останется в Лондоне.

Испания

Mundo Deportivo нашептал о вариантах усиления линии нападения в «Барселоне». До закрытия зимнего окна каталонцы могут приобрести форварда «Байера» и сборной Чехии Патрика Шика. На счету второго бомбардира Бундеслиги 18 голов в этом сезоне. А вот уже летом в Каталонию могут приехать Душан Влахович или Пауло Дибала, второй – свободным агентом.

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани сделал заявление о будущем форварда Усмана Дембеле. Француз до сих пор не принял предложение клуба по новому контракту, и теперь каталонцы настроены на продажу игрока.

«Мы начали переговоры с Усманом и его агентами примерно в июле. Все это время «Барса» делала разные предложения, пыталась найти способ для того, чтобы игрок продолжал карьеру у нас, но эти предложения систематически отклонялись его представителями.

Сегодня 20 января – до окончания срока, когда он мог принять контракт, остается одиннадцать дней. Нам очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту «Барсы». Нам нужны игроки, преданные клубу, и мы сказали Дембеле, что он должен покинуть клуб как можно скорее. Также мы довели это до сведения его агентов. Надеемся, что трансфер состоится до 31 января», – приводит слова Алемани официальный твиттер «Барселоны».

Полузащитник Гави подпишет новый контракт с «Барселоной», сообщает El Partidazo de COPE. Он будет действовать до 2026 года, а сумма отступных – космические 1 миллиард евро.

Гави Фото: Getty Images

По данным TyC Sports, «Аякс» проинформировал «Барсу», что сделка по Николасу Тальяфико в зимнее окно обойдется каталонцам в 7 миллионов евро. Сообщается, что «Челси» также обдумывает вариант перехода 29-летнего левого защитника сборной Аргентины.

Defensa Central сообщает, что «Реал» отказался от возможности подписать Матиаса Гинтера в зимнее трансферное окно. У чемпиона мира-2014 истекает контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией», но лидеры Ла Лиги не заинтересованы в заключении сделки по сниженной цене на данном этапе.

«Барселона» по-прежнему заинтересована в подписании Маттейса де Лигта, и «Ювентус» установил цену на голландского защитника: согласно La Repubblica, каталонцам придется выложить 65 миллионов евро. Также сообщается, что в число претендентов на Де Лигта входят «Челси» и «Бавария».

Эден Азар не рассматривает вариант с возвращением в «Челси», пишет Marca. Бельгиец собирается подождать подходящих предложений, прежде чем принять решение об уходе из «Реала».

«Атлетико» присоединился к «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен» в борьбе за полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, утверждает Fichajes. Ожидается, что француз покинет север Лондона в зимнее трансферное окно.

Италия

19-летний полузащитник «Ювентуса» Мохаммед Ихаттарен близок к аренде в «Аякс», заявил Фабрицио Романо. При этом на данный момент футболист числится в аренде в «Сампдории», за которую не провел ни одного матча. Журналист Николо Скира добавил подробностей: нидерландский клуб арендует Ихаттарена на 1,5 года с правом выкупа в конце соглашения и уже обговорил с ним условия личного контракта.

Firenze Viola написала, что «Фиорентина» не собирается расторгать контракт с Александром Кокориным по обоюдному согласию и планирует продать игрока. Желающих пока нет.

Есть новости и по другому русскому в Серии А – «Аталанта» все еще не решила, что делать с полузащитником Алексеем Миранчуком, пишет La Gazzetta dello Sport. «Многие верят, что Миранчук останется, но нужно подождать до закрытия трансферного окна. На него действительно претендовали «Верона» и «Торино», но про «Дженоа» в Италии говорят все больше», – сообщает издание.

Tuttosport написал, что переговоры «Зенита» и «Ювентуса» по переходу Сердара Азмуна в туринский клуб находятся в тупике. Клубы не хотят уступать друг другу в финансовом вопросе.

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

20-летний нападающий «Милана» Пьетро Пеллегри, вероятно, в зимнее трансферное окно отправится за игровой практикой в другой клуб Серии А. Несмотря на то, что права на итальянца принадлежат «Монако», «россонери» активируют опцию выкупа игрока на постоянной основе за 4,5 миллионов евро.

Защитник «Арсенала»Пабло Мари отправился в «Удинезе». Итальянцы арендовали 28-летнего испанца до конца сезона.

Германия

«Айнтрахт» оформил аренду Ансгара Кнауффа из дортмундской «Боруссии». 18-летний футболист переедет во Франкфурт на 18 месяцев.

«Боруссия Мёнхенгладбах» отдала Ханнеса Вольфа в аренду «Суонси». В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел в Бундеслиге всего 7 матчей.

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария намерен продолжить карьеру в «Баварии». Летом он может достаться мюнхенцам свободным агентом, утверждает Bild.

Sport1 сообщает, что мюнхенская «Бавария» пыталась переманить Педри из «Барселоны», прежде чем он подписал с «Барселоной» новый выгодный контракт.

Франция

Согласно ESPN, переход Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид» – в значительной степени решенный вопрос. Игрок сборной Франции движется к тому, чтобы стать свободным агентом, новый контракт с «Пари Сен-Жермен» не подписан, и переезд в Испанию, который обсуждался в течение некоторого времени, должен быть завершен летом.

«ПСЖ» работает над арендой Танги Ндомбеле из «Тоттенхэма». Французский клуб определил 25-летнего игрока в качестве приоритетной цели в зимнее трансферное окно, поскольку клуб нуждается в дополнительной опции в полузащите на вторую половину сезона.

Россия

«Спартак» продлил контракт с защитником Айртоном – новое соглашение действует до 2026 года.

А еще красно-белые подписали контракт с нападающим «Сатурна» Артуром Максимчуком. Соглашение 20-летнего форварда со «Спартаком» рассчитано на три года, пишет Sport24.

Стали известны финансовые подробности аренды полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи в ЦСКА – агент турецкого футболиста Адем Чебечи заявил, что армейцы заплатят за аренду футболиста 350 тысяч евро, сумма необязательного выкупа летом – 12 миллионов евро. А еще новичок ЦСКА определился с игровым номером. Языджи выбрал нестандартную большую цифру – 97.

21-летний французский нападающий «Монако» Вильзон Изидор может продолжить карьеру в «Локомотиве». Как пишет «СЭ», «Локо» согласовал трансфер Изидора за 2,5 миллиона евро. В ближайшие дни футболист пройдет медосмотр перед трансфером. По данным Le Parisien, москвичи могут подписать с ним контракт до 2026 года. Трансферная стоимость игрока – 3 миллиона евро, на его счету 1+1 в 12 матчах этого сезона во всех пяти турнирах, где он участвовал.

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе согласовал условия личного контракта с «Сочи», сообщает Sport24. Контракт рассчитан на 3,5 года. Зарплата нападающего составит около 450 тысяч евро в год.

«Химки» арендовали защитника БАТЭ Захара Волкова до конца сезона. Сделка примечательна тем, что футболист в 2020-м был дисквалифицирован на 2 года за участие в договорном матче. С прибытием в Россию!

Полузащитник «Ахмата» Раванелли продолжит карьеру в «Сао Бернардо». Грозненский клуб сохранит за собой 70% от стоимости последующего трансфера игрока.

Еще в мире

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав продолжит карьеру в чемпионате Дании после того, как его контракт с казахстанским «Кайратом» подошел к завершению. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 37-летний бразилец перешел в «Мидтьюлланд» на правах свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона.

Трансферы Холанн хочет играть с Мбаппе, «Ливерпулю» нужен топовый бельгиец 18/01/2022 В 18:54