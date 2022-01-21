Англия

Уго Льорис и «Тоттенхэм» продлили соглашение на 2,5 года. Теперь француз будет выступать в АПЛ как минимум до 2024 года, заявляет пресс-служба клуба.

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«Манчестер Юнайтед» выбыл из гонки за нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна, сообщает ESPN. Клуб сосредоточится на альтернативных вариантах усиления атаки после информации о том, что 21-летний норвежец хочет перейти в «Реал». В «МЮ» полагают, что не смогут склонить форварда на переезд в Англию.

Чемпионат Италии «Аталанта» пока не может отпустить Миранчука («СЭ») 17/01/2022 В 12:41

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

«Арсенал» планирует приобрести вратаря «Нью Инглэнд Революшн» Мэтта Тернера. Его признали лучшим голкипером MLS прошлого года. Лондонцы хотят осуществить трансфер в свете того, что Бернд Лено, вероятно, уйдет в «Ньюкасл», утверждает журналист ESPN Тейлор Твеллман.

А еще в Англии:

«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с вратарем сборной Аргентины Эмилиано Мартинесом до 2027 года.

«Бёрнли» предложил «Зениту» за трансфер Сердара Азмуна 12 млн евро, пишет Daily Express.

«Ривер Плейт» ослабляется: «Ла Банда» согласилась отпустить 21-летнего форварда Хулиана Альвареса в «Манчестер Сити». Журналистка Вероника Брунати сообщила, что англичане заплатят 18,5 млн евро.

Испания

Агент вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, Мусса Сиссоко, планирует встречу с представителями каталонцев в начале следующей недели. Агент попытается разрешить ситуацию с игроком, которого исключили из состава из-за отказа продлить контракт. На встрече Сиссоко постарается договориться о продлении соглашения, пишет Diario Sport.

Усман Дембеле, «Барселона» Фото: Getty Images

«Мальорка» взяла в аренду у «ПСЖ» голкипера Серхио Рико до конца сезона, сообщает твиттер клуба.

А еще в Испании:

Goal заявил об интересе мадридского «Атлетико» к защитнику «Лилля» и сборной Мозамбика Рейнилду Мандава. Летом африканский футболист как раз становится свободным агентом.

Как пишет Foot Mercato, «Севилья» опять достает «МЮ» предложениями по аренде Антонио Марсьяля. Манкунианцы готовы отдать страйкера, но при условии, что арендатор будет выплачивать футболисту всю его зарплату (1,3 млн евро в месяц).

Италия

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт входит в сферу интересов трех команд из топ-5 чемпионатов. Игроком интересуются «Барселона», «Челси» и «Бавария». Туринский клуб не отпустит 22-летнего защитника дешевле, чем за 65 млн евро, сообщает La Repubblica.

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен может продолжить карьеру в итальянской «Салернитане». Клуб Серии А планирует арендовать футболиста с правом выкупа за 3,5 млн евро, пишет salernitananews.it.

А еще в Италии:

Calciomercato.com написал, что Алексей Миранчук может остаться в «Аталанте». Такой ход событий связывают с двумя моментами: в «Дженоа», который активнее других претендовал на него, уже не работает желавший Миранчука Андрей Шевченко, а еще Йосип Иличич редко показывает свой уровень, поэтому у Алексея появится больше возможностей для игры в составе.

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Германия

«Унион» подписал венгерского 22-летнего полузащитника Андраша Шефера из клуба ДАК 1904.

Франция

Сердар Азмун не покинет «Зенит» до конца сезона, сообщает RMC Sport. По информации французского издания, 27-летний иранец – приоритетная цель для «Лиона», но этой зимой трансфер не состоится. Контракт Азмуна истекает летом 2022 года, и, скорее всего, игрок уйдет как свободный агент.

«Тоттенхэм» и «Пари Сен-Жермен» ведут переговоры об аренде Танги Ндомбеле. Шпоры хотят, чтобы 100% зарплаты выплачивались до конца сезона. Может быть включена опция покупки, постит Фабрицио Романо.

А еще во Франции:

Форвард сборной Канады Джонатан Дэвид, который выступает за «Лилль» и лидирует в гонке бомбардиров Лиги 1, интересует пяток суперклубов Европы. TSN утверждает, что на 22-летнего футболиста претендуют «Барса», «Реал» и большая пятерка АПЛ без учета «Сити».

Бывший защитник «Манчестер Сити» 30-летний Элиаким Мангаля продолжит карьеру в чемпионате Франции. Он заключил контракт с «Сент-Этьеном» до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Россия

Нападающий «Монако» Вильзон Изидор продолжит карьеру в «Локомотиве». Как заявляет RMC Sport, трансфер 21-летнего футболиста с учетом бонусов обойдется примерно в 4 миллиона евро, а сам игрок подпишет контракт на четыре с половиной года.

«Спартак» объявил о переходе 21-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Данилы Пруцева. Футболист российской молодежки подписал контракт до 2026 года.

«Рубин» отправил в дубль нападающих Ивана Игнатьева и Джордже Деспотовича. По данным «СЭ», Леонид Слуцкий на этих ребят больше не рассчитывает. Взамен казанский клуб подписал Виталия Лисаковича из «Локомотива». Белорусский форвард подписал контракт на 3,5 года, сообщили в твиттере казанского клуба. Условия сделки не разглашаются, но раньше появлялась информация, что железнодорожники просили за футболиста 1,5 млн евро.

«Уфа» арендовала у сербского «Пролетера» нападающего Дилана Ортиса. Колумбийцу 21 год, он успел поиграть, помимо «Пролетеры», за два других сербских клуба, а также в Испании за «Реал Картахену». У клуба из Башкортостана будет возможность выкупить игрока.

А еще в России:

Полузащитник Михаил Игнатов продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года. Предыдущее соглашение действовало до 2022-го.

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с сербским защитником Урошем Спайичем.

Еще в мире

Аргентинский форвард Дарио Бенедетто покинул «Марсель» и вернулся на родину, где будет выступать за «Бока Хуниорс», объявляет официальный сайт аргентинского клуба.

17-летний футболист, сын легенды «Спартака» и «Порту» Дмитрия Аленичева, вингер Даниил Аленичев стал игроком португальского «Лейшоэша», выступающего во втором португальском дивизионе.

24-летний полузащитник «Ахмата» Раванелли Феррейра продолжит карьеру в «Сан-Бернарду», сообщает твиттер грозненского клуба. По условиям сделки, «Ахмат» сохранил за собой 70% от суммы последующего трансфера футболиста.

Чемпионат России Аллегри хочет подписать Азмуна в «Ювентус» уже в январе 11/01/2022 В 04:53