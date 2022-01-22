Англия

Адама Траоре все ближе к переходу из «Вулверхэмптона» в «Тоттенхэм». Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что переговоры с «Вулвз» продолжатся в следующие дни и часы, с Адамой уже обговорили условия личного контракта. Руководство «шпор» уверено в успехе сделки по Траоре.

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«Челси» никак не вернет из аренды Эмерсона Палмьери. «Лион» отказывается от досрочного возвращения латераля на «Стэмфорд Бридж», даже за 4 миллиона евро компенсации. У Томаса Тухеля проблемы с левым защитником, а Эмерсон бы очень помог в ротации. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Чемпионат России «Байер» объявил о переходе Азмуна 2 ЧАСА НАЗАД

Инсайдер Экрем Конур затвитил, что «Тоттенхэм» готовит предложение «Брюгге». «Шпоры» страстно жаждут полузащитника сборной Бельгии Шарля де Кетеларе, оффер планируют в летнее трансферное окно.

А еще в Англии:

Микель Артета, «Арсенал» Фото: Getty Images

«Арсенал» верит в Микеля Артету и готовит ему новый двухлетний контракт. Daily Mail пишет, что соглашение означает еще и перестраховку от внезапного хантинга Артеты в «Манчестер Сити» в случае ухода Хосепа Гвардиолы.

Football London сообщил, что «Арсенал» согласен на трансфер Бернда Лено. Немец потерял место в раме «канониров» и просит отпустить его в другую команду за игровым временем. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл», утверждает Sky Sports. По информации источника, переход немца в стан «сорок» наиболее вероятен в летнее трансферное окно.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник готов продать трех футболистов в зимнее трансферное окно. По сообщению Daily Mirror, в проект немецкого коуча не вписываются нападающие Антони Марсьяль и Эдинсон Кавани, а также полузащитник Поль Погба.

«Ньюкасл» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе полузащитника Деле Алли, уведомляет Football Insider. Главный тренер «сорок» Эдди Хау ранее не был заинтересован в переходе футболиста, но затем изменил свое мнение.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может покинуть команду зимой. Интерес к 24-летнему голландцу проявляют «Ньюкасл», «Вулверхэмптон» и «Эвертон», пишет Algemeen Dagblad.

Испания

Эден Азар, «Реал» Фото: Getty Images

Эден Азар неожиданно не покинет «Реал» ни зимой, ни летом – по крайней мере, по словам Карло Анчелотти. «Азар входит в наши планы на следующий сезон, подтверждаю», – сказал Анчелотти.

Италия

«Интер» готов подписать Фелипе Кайседо на замену выбывшему на месяц Хоакину Корреа. Симоне Индзаги знаком с Кайседо по работе в «Лацио» и хотел бы видеть форварда в составе. La Gazzetta dello Sport пишет об аренде Фелипе в ростер «нерадзурри».

«Эмполи» взял у «Фиорентины» в аренду полузащитника Марко Бенасси.

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал будущее форварда Душана Влаховича. «Я каждый божий день вижу все того же Душана и много читаю о его переходе, но ничего не меняется. Не могу дождаться закрытия трансферного окна», – сказал Итальяно. За Влаховича борются «Арсенал» и «Ювентус».

А еще в Италии:

Аарон Рэмзи одной ногой стоит на выход из «Ювентуса». «Аарон уже не с командой, – подтвердил главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри. – Он готовится покинуть клуб». У Рэмзи неделя на поиск следующей фирмы, самое вероятное направление – возвращение в АПЛ.

«Милан» ведет переговоры о подписании сербского таланта Марко Лазетича из «Црвены Звезды», сообщает Sky Sport.

Защитник Джафет Танганга может покинуть «Тоттенхэм» в ближайшее время. По информации BBC, переговоры о переходе 22-летнего футболиста ведет «Милан». «Россонери» хотят арендовать англичанина и уже обсуждают эту возможность с лондонцами.

Германия

Денис Закария может уйти из «Боруссии» (Мёнхенгладбах) уже в январе. ESPN сообщает, что «Гладбах» отпустит главную звезду клуба в зимнее трансферное окно, за него спорят сразу три клуба – «Бавария» и «Дортмунд» в Бундеслиге и «Ливерпуль» в Англии. У Закарии летом заканчивается контракт, поэтому «Боруссия М» хочет продать его, чтобы выручить хоть что-то.

«Байер» объявил о подписании контракта с иранским нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Он присоединится к «Байеру» по окончании сезона-2021/22. Его контракт с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года.

Защитника «Баварии» Никласа Зюле не устроил новый контракт с клубом. В руководстве «Мюнхена» установили дедлайн по переговорам с Зюле – середина февраля. Если он не подпишет соглашение, то покинет команду бесплатно. Об этом заявили источники Kicker.

Франция

Зе Луиш после отчисления из «Локомотива» интересен двум клубам во Франции. L'Equipe пишет, что форвард может оказаться в «Труа» или «Сент-Этьене». Подписать его можно бесплатно, ведь Зе Луиш расторг контракт с «Локо» и остается свободным агентом.

Россия

«Локомотив» приобрел у «Монако» французского форварда Вилсона Изидора. Футболист заключил соглашение сроком на 4,5 года и получил 19-й номер.

«СЭ» и «Чемпионат» написали, что в «Рубине» происходит конфликт интересов. Леонид Слуцкий отказался от Джордже Деспотовича (слил игрока в дубль), потому что форвард не стал клиентом его агента Кристиана Эмиле. У Эмиле обширная база в казанской раздевалке – Абильдгор, Сайто, Ин Бом уже подписались с менеджером Слуцкого.

«Спорт-Экспресс» уже подобрал Джордже Деспотовичу новую команду. Экс-форвардом «Рубина» интересуются три клуба РПЛ – «Сочи», «Ахмат» и «Химки».

А еще в России:

«Зенит» направил предложение о приобретении 90% прав на форварда «Интернасьонала» Юри Алберто за 20 млн евро. При этом выплаты будут происходить в течение 12 месяцев, сообщает Goal. Отмечается, окружение игрока согласно на трансфер и ждет ответа от «Интернасьонала», владеющего 75% прав.

Защитник серб Урош Спайич покинул «Краснодар». Расторжении контракта произошло по взаимному согласию, уведомляется на официальном сайте клуба. Ранее стало известно, что Спайич отказывается от аренды в РПЛ.

Еще в мире

Полузащитник Владислав Левин близок к переходу в чешский «Словацко». Контракт, вероятно, будет рассчитан на два года, сообщает Sport24. В прошлом сезоне Левин выступал за «Богемианс».

Нападающий Иван Шапонич покинул «Атлетико», чтобы присоединиться к братиславскому «Словану». Он подписал трехлетний контракт с возможностью продления.

Трансферы Азмун не покинет «Зенит» зимой, Миранчук может остаться в «Аталанте» ВЧЕРА В 19:20