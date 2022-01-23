Англия

Кристиан Эриксен совсем скоро заключит контракт с «Брентфордом», сообщает Daily Mirror. Датчанин подпишет соглашение с английским клубом в течение 72 часов после прохождения медосмотра. В Sky Sports уточнили, что датчанину предложили шестимесячный контракт. Клуб АПЛ не торопится к закрытию трансферного окна, так как Крис – свободный агент. Но полузащитнику нужно получить разрешение от назначенного клубом кардиолога.

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«У меня нет никакой информации от клуба, ничего, – сказал Хосеп Гвардиола об интересе «Манчестер Сити» к форварду «Ривер Плейт» Хулиану Альваресу. – Ни единого слова. Я ничего не знаю. Повторюсь, у меня нет никакой информации». Инсайдер Фабрицио Романо отметил, такая реакция Гвардиолы связана с тем, что клубы пока не согласовали последние детали перехода.

Трансферы Азар нужен «Реалу», «Бавария» и «Ливерпуль» бьются за швейцарца ВЧЕРА В 19:15

А еще в Англии:

Маркос Алонсо, «Челси» Фото: Getty Images

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Marca. По информации источника, 31-летний «Мадрид» планирует укрепить линию защиты, а на кандидатуре Алонсо настаивает главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. При этом с трансфером могут возникнуть сложности, так как «Челси» не хочет отпускать защитника в январе.

«Ньюкасл» следит за Деле Алли и хочет взять в аренду полузащитника «Тоттенхэма». По данным The Telegraph, у «сорок» списочек из шести футболистов.

«Ливерпуль» уже несколько месяцев следит за Фабиу Карвалью из «Фулхэма». Мерсисайдцы до сих пор не сделали предложение – январский переход пока не обсуждался, утверждает Фабрицио Романо.

Россия

Юри Альберто, «Интернасьонал» Фото: Getty Images

«Зенит» и «Интернасьонал» продолжают договариваться о переходе нападающего Юри Алберто. Сине-бело-голубые предложили 20 млн евро за 90% прав на бразильского футболиста. По информации Globo Esporte, это устраивает «Интернасьонал», но клуб хочет решить несколько вопросов перед трансфером.

Бразильцы хотят сохранить 10% прав на игрока, так как полагают, что он уйдет из «Зенита» в более статусный клуб. Также «Интернасьонал» хочет включить в сделку бонусы за голы. И третье условие: бразильская команда хочет сохранить Альберто до лета.

Йоррит Хендрикс покинет «Спартак». Источники 1908.nl сообщили, что полузащитник отправится в аренду в «Фейенорд» на 1,5 года. Правда, пока у клубов нет договоренности о переходе Хендрикса.

А еще в России:

Нападающий Сердар Азмун не предупредил «Зенит», что отправился на подписание контракта с «Байером». Иранец нарушил медицинский протокол петербуржцев и будет оштрафован клубом. «Игрока ждет приличный штраф», – приводит слова источника «Чемпионат». Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отказался от комментариев о штрафе Азмуна.

Экс-форвард «Рубина» Джордже Деспотович откажет «Црвене Звезде». Источники Tvarenasport сообщили, что у Деспотовича есть предложение от московского ЦСКА с зарплатой в два раза выше, чем в Белграде. Деспот близок к трансферу в ЦСКА. Также серб получил офферы от «Ахмата» и неназванного клуба из Турции.

В агентстве EFFES Group, представляющем форварда «Гремио» Рикардиньо, подтвердили интерес к их клиенту со стороны «Краснодара». «Краснодар» с нами и вправду связывался. Сейчас мы ведем переговоры», – цитирует представителя агентства Metaratings.

Германия

Френки де Йонг, «Барселона» Фото: Getty Images

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг попал в сферу интересов «Баварии». Как сообщает Marca, Де Йонг нужен немцам в это зимнее трансферное окно, а представители «Мюнхена» уже связались с агентами игрока, чтобы показать заинтересованность. Президент «Баварии» Герберт Хайнер назвал состав «Баварии» достаточно сильным и не требующим укрепления.

А еще в Германии:

Бывший вингер «Наполи» и «Аякса» Амин Юнес перешел в саудовский клуб «Аль-Эттифак». В прошлом сезоне Юнес выступал за «Айнтрахт».

«Челси» и «Интер» заинтересованы в приобретении защитника «Штутгарта» Борны Сосы, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Марк Беренбек. По информации источника, оба клуба попытаются подписать 24-летнего хорвата следующим летом.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что предложил новый контракт защитнику Никласу Зюле. «Да, мы выкатили оффер Зюле, теперь все зависит от него», – сообщил Хайнер в эфире Sky Sport Deutschland.

Италия

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не отпустит Алексея Миранчука из команды. Он наложил вето на трансфер 26-летнего россиянина зимой, пишет Николо Скира. Главный тренер потребовал сохранить российского игрока, так как недоволен игрой Йосипа Иличича.

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур может сменить клуб. 24-летним игроком интересуется «Астон Вилла», клубы ведут переговоры о трансфере, сообщает Sky Sports. Бентанкура посоветовал экс-партнеру по «Ливерпулю» Стивену Джеррарду Луис Суарес. Опорник «Ювентуса» и дружочек Суареса по сборной Уругвая стал целью «Виллы» №1 после отказа Ива Биссума из «Брайтона». Об этом написал инсайдер The Telegraph Джон Перси.

А еще в Италии:

«Рома» сбросила в аренду молодого американца Брайана Рейнольдса. Фулбэк проведет остаток сезона в бельгийском «Кортрейке», в контракте нет опции выкупа.

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович ждет предложение от «Манчестер Сити» летом, поэтому не соглашается на переход в «Арсенал» зимой. Влахович мечтает об игре в Лиге чемпионов, а на «Эмирейтс» это не гарантировано. Об этом пишет La Repubblica.

Испания

Николас Тальяфико, «Аякс» Фото: Getty Images

«Барселона» рассчитывает зимой арендовать Николаса Тальяфико у «Аякса». У Тальяфико заканчивается контракт, и он не хочет продлеваться с «Амстердамом». Mundo Deportivo пишет, что взамен «Барса» предлагает голландцам Алекса Бальде.

Нападающий молодежной команды «Палмейраса» Эндрик попал в сферу интересов «Реала», сообщает Marca. По информации источника, 15-летний футболист не сможет перейти в мадридский клуб до совершеннолетия. Ранее сообщалось, что за бразильцем следит «Барселона».

А еще в Испании:

Mundo Deportivo сообщил, что Аднан Янузай отклонил два предложения от «Севильи» и «Валенсии», чтобы продлить соглашение с «Реал Сосьедад». Этим летом Янузай мог стать свободным агентом, но остался в Сан-Себастьяне. Агент игрока Мино Райола пообщался с представителями клуба по видеосвязи. Звонок прошел успешно, теперь стороны близки к продлению контрактного соглашения.

«Валенсия» согласовала трансфер защитника «Базеля» Эрая Джемерта, сообщает Романо. Клубы договорились о сделке, а 23-летний турок скоро прилетит в Испанию на медосмотр.

А еще во Франции:

Танги Ндомбеле, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Продолжаются переговоры между «Тоттенхэмом» и «Пари Сен-Жермен» об аренде Танги Ндомбеле. «Шпоры» согласятся, только если «ПСЖ» будет покроет 100% зарплаты до конца сезона. Руководство обоих клубов теперь находится в прямом контакте с агентами Ндомбеле, сообщает Фабрицио Романо.

А еще:

Бывший вингер «Тоттенхэма» и «Ромы» Яго Фальке перешел в колумбийскую «Америку де Кали» на правах свободного агента. Испанцу всего 32 года, последним клубом Фальке был «Торино», из которого он уехал в августе 2021-го.

Йосип Иличич страдает от нового приступа депрессии . Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини назвал головы людей дебрями и признался, что не знает сроки восстановления Иличича.

Трансферы Азмун не покинет «Зенит» зимой, Миранчук может остаться в «Аталанте» 21/01/2022 В 19:20