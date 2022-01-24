Трансферное окно в самом разгаре. Мировые гранды прицениваются к перспективным янгстерам и признанным звездам. Кто обыграет конкурентов на рынке и усилится уже этой зимой, а кто забросит удочку на конец сезона? Собрали все самые горячие официальные подписания и трансферные слухи за 24 января.

Англия

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«Манчестер Юнайтед» продолжает поиск нового главного тренера. Как только сезон закончится, Ральф Рангник, сейчас возглавляющий команду, покинет пост и перейдет на консультативную должность. Поэтому «Юнайтед» занимается поиском сменщика уже сейчас. По данным The Athletic, процесс назначения начнется в ближайшие недели. «Манчестер Юнайтед» рассмотрит кандидатуры Маурисио Почеттино, Эрика тен Хага, Луиса Энрике и Хулена Лопетеги.

Трансферы Де Йонг мимо «Баварии», звезда «ТТХ» в «ПСЖ» и камбэк Эриксена в АПЛ ДЕНЬ НАЗАД

Центральный полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга входит в сферу интересов «Ливерпуля». Как сообщает El Nacional, 19-летний француз не является игроком стартового состава мадридцев при Карло Анчелотти. Английский клуб намерен воспользоваться ситуацией и готов предоставить хавбеку больше игрового времени. Однако «бланкос» вряд ли отпустят игрока меньше, чем за 40 млн евро.

Эдуардо Камавинга Фото: Getty Images

«Арсенал» почти договорился с «Ювентусом» об аренде Артура. Tuttosport пишет, что лондонцы согласились на все условия «бьянконери». Аренда будет заключена на 18 месяцев без права выкупа футболиста. Последние детали сделки еще уточняются с агентом игрока и боссами команд.

А еще в Англии:

«Вест Хэм» интересуется возможностью подписания нападающего «Челси» Армандо Броя, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды в «Саутгемптоне». Об этом сообщает Football Insider. Соглашение нападающего с лондонским клубом истекает в 2026 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Защитник «Байера» Митчел Баккер близок к переходу в «Ньюкасл». «Сороки» предложили 18 млн евро за переход голландца, в скором времени сделка будет заключена. Футболист уже практически договорился о деталях личного контракта.

Клаудио Раньери покинул пост главного тренера «Уотфорда». Как пишет The Telegraph, «Уотфорд» намерен пригласить специалиста, который сейчас находится без работы. Клубу нужен тренер, готовый незамедлительно приступить к выполнению обязанностей

Клаудио Раньери Фото: Getty Images

Испания

Защитник Нуссаир Мазрауи сообщил, что с высокой вероятностью покинет «Аякс» летом, когда истечет срок действия контракта. «Думаю, шансы, что я останусь в «Аяксе», крайне невысоки, 5%, возможно. Я готов к чему-то новому. Я провел здесь 16 лет и думаю, что настал подходящий момент для ухода», – сказал Мазрауи в эфире ESPN. Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Барселона» и «Реал».

Фабрицио Романо анонсировал переход защитника Рейнилду Мандаву из «Лилля» в «Атлетико». Все вопросы уже улажены, в понедельник Мандава пройдет обследование.

«Барселона» поменяла планы в отношении нападающего Люка Де Йонга, он не перейдет в «Кадис». Аренду форварда «Севильи» не прервут, каталонский клуб сохранит 31-летнего форварда в составе до июня, как и было запланировано изначально, пишет Cope. Руководство «сине-гранатовых» направит сэкономленные средства на организацию перехода Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии» следующим летом.

Люк Де Йонг Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Атлетико» интересуется левым защитником «Челси» Маркосом Алонсо. В нем заинтересован лично главный тренер мадридской команды Диего Симеоне. Аргентинец считает, что у Алонсо есть все необходимые качества – он защищается, атакует, способен адаптироваться к схеме с тремя защитниками и сохраняет самообладание во время игры.

Полузащитник «Ромы» Амаду Диавара может сменить клубную прописку. На 24-летнего игрока серьезно претендует «Валенсия». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

«МЮ» отверг предложение «Севильи» по аренде Антони Марсьяля, поскольку испанцы были не готовы выплачивать всю зарплату футболиста. Теперь главным претендентом на француза считается «Ювентус». The Athletic считает, что итальянцы смогут удовлетворить требования манкунианцев.

Италия

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Ювентусе». По данным La Gazzetta dello Sport, форвард уже согласовал условия личного контракта с туринским клубом. Зарплата – 7 млн евро в год. В борьбе за Влаховича участвует и «Арсенал», однако Душан не хочет переходить в лондонский клуб и намерен присоединиться к «Ювентусу» уже в январе. Если перейти зимой не удастся, Влахович хочет оказаться в «Юве» летом. «Фиорентина» хочет получить за 21-летнего футболиста минимум 70 млн евро.

Душан Влахович Фото: Getty Images

Защитник Александар Коларов расторг соглашение с «Интером», которое было рассчитано до июня 2022 года, утверждает журналист Николо Скира. 36-летний серб может принять решение о завершении игровой карьеры и войти в тренерский штаб миланского клуба, сообщает Sempre Inter со ссылкой на Tuttosport.

А еще в Италии:

«Сампдория» готова вернуться к варианту с трансфером форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги. У генуэзцев сорвались переговоры по форварду «Аталанты» Роберто Пикколи, после чего они обратили внимание на другие кандидатуры, среди которых остается и Супряга. В начале нынешнего года сообщалось, что «Сампдория» хочет арендовать Супрягу за 1 миллион евро с опцией выкупа за 8 миллионов.

Защитник «Аталанты» Робин Госенс может продолжить карьеру в АПЛ. Он согласовал условия личного контракта с «Ньюкаслом». Соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Зарплата Госенса составит 3,5 миллиона евро в год. При этом «Ньюкасл» пока что не договорился по поводу трансфера с «Аталантой». Также на игрока претендует «Интер», но рассматривает 27-летнего немца только на летнее трансферное окно.

«Парма» бесконечно далека от возвращения в Серию А, так что легендарный Джанлуиджи Буффон может досрочно покинуть «крестоносцев» в конце сезона. SerieBNews пишет, что Джиджи, скорее всего, оставит Италию и еще раз попробует себя за рубежом.

Германия

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц может уйти из клуба, сообщает Bild. 18-летним хавбеком интересуется «Бавария». Представители мюнхенцев неформально контактируют с семьей игрока. Контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость Вирца оценивается в 70 миллионов евро.

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария в ближайшее время может сменить клубную прописку. Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2022 года, и футболист не намерен его продлевать. В свою очередь, «Бавария» и дортмундская «Боруссия» ведут активную борьбу за подписание футболиста уже в это трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо.

А еще в Германии:

«Зенит» требует 10 млн евро у «Байера» за возможность забрать Сердара Азмуна уже зимой – в Леверкузене ответили отказом, пишет kicker.

La Repubblica сообщает, что защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт входит в сферу интересов «Баварии». Туринский клуб не отпустит 22-летнего защитника дешевле, чем за 65 млн евро.

У «Барселоны» появился очередной вариант усиления атакующей линии, считает Mundo Deportivo. Как сообщает источник, в шорт-лист «сине-гранатовых» попал игрок «Байера» Патрик Шик.

Франция

Издание Calciomercato сообщает, что «ПСЖ» нашел напарника для Лео Месси. Руководство столичного клуба нацелилось на подписание звездного нападающего «Манчестер Юнайтед». Если верить источнику, то парижане хотят заполучить Маркуса Рэшфорда. Оценивается талантливый англичанин в 85 миллионов евро.

Маркус Рэшфорд Фото: Getty Images

А еще во Франции:

L'Equipe пишет, что руководство «Пари Сен-Жермен» намерено выставить на продажу защитника Колина Дагбу. Контракт с 23-летним игроком рассчитан до лета 2024 года, а оценивается спортсмен в 8 миллионов евро. Главный тренер парижан Маурисио Почеттино совершенно не рассчитывает на футболиста, поэтому от него должны избавиться.

Бывший форвард «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Франции. 30-летним игроком из Кабо-Варде интересуются «Труа» и «Сент-Этьен», занимающие 15-е и 20-е места в Лиге 1 соответственно.

Россия

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович находится в поисках нового клуба. В подписании форварда заинтересованы ЦСКА и «Црвена Звезда», однако армейцы предлагают футболисту зарплату в два раза больше, чем сербский клуб.

Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Спартака» Самуэля Жиго, заявил, что его клиент точно покинет московский клуб на правах свободного агента летом. «По Самуэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из «Спартака». Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в «Спартаке», а там уже посмотрим, что произойдет дальше. Он не будет продлевать свой контракт. Самуэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье», – сказал Беншенафи.

Самуэль Жиго Фото: Getty Images

Журналист Илья Казаков сообщил, что защитник «Урала» Арсен Адамов может перейти в «Зенит» вместо «Локомотива». Казаков в своем телеграм-канале поделился инсайдом: «Адамов в «Зенит»? Интересный слух, что Адамов не договорился с «Локо» и может оказаться в «Зените».

А еще в России:

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев перейдет в «Крылья Советов». Перед подписанием форвард пройдет медосмотр в самарском клубе. После этого «Крылья Советов» арендуют футболиста до конца сезона без обязательного права выкупа. Если «Крылья» захотят активировать опцию выкупа, им придется заплатить «Рубину» 2,5 млн евро.

Максим Дудченко, представитель защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, прокомментировал ситуацию с контрактом клиента. «От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит», – заявил Дудченко.

Не только ЦСКА – претендент в борьбе за Деспотовича. Член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Рубина» Джордже Деспотовичу. «Мы наблюдаем за Деспотом более-менее лучше, чем остальные 15 клубов РПЛ. Сейчас игрок стал свободным агентом, мы рассмотрим его в том числе. Не исключаем такую возможность», – прокомментировал ситуацию специалист.

Нападающий «Сарпсборг 08» Ибраима Коне может продолжить карьеру в РПЛ. По информации Sport24, интерес к 22-летнему игроку проявляет «Сочи». Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

Йосип Иличич страдает от нового приступа депрессии . Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини назвал головы людей дебрями и признался, что не знает сроки восстановления Иличича.

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