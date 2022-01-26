Англия

«Манчестер Сити» договорился о долгожданном трансфере форварда. Фабрицио Романо пишет, что «Ривер Плейт» получит за Хулиана Альвареса 18,5 млн евро + бонусы. До лета нападающий останется в аренде на родине.

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Хулиан Альварес, «Ривет Плейт» Фото: Getty Images

Трансферы Марсьяль уже в «Севилье», Обамеянг едет в «Милан», Вейналдум – в АПЛ ВЧЕРА В 19:33

Родриго Бентанкур близок к АПЛ. По информации Football Insider, полузащитника «Ювентуса» вот-вот уведет «Астон Вилла».

Marca сообщает, что «МЮ» и «Челси» готовы воспользоваться тем, что защитник «Барселоны» Рональд Араухо отклонил первое предложение каталонцев о продлении контракта.

«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом. Правда, для них это лишь запасной вариант, сообщает The Athletic. Микель Артета просматривает Рубена Невеша из «Вулверхэмптона», Тайлера Адамса из «Лейпцига» и Бруну Гимарайнша из «Лиона». «Ньюкасл» же активнее ведет переговоры про Иву Биссума из «Брайтона».

Кай Хаверц и Дуглас Луис, «Челси» – «Астон Вилла» Фото: Getty Images

Фабрицио Романо написал, что «Саутгемптон» предложит «Челси» 30 млн евро за нападающего Армандо Брою. 20-летний албанец играет за «святых» в аренде, забил 5 мячей в 18 матчах и может стать самым дорогим трансфером в истории клуба.

«Челси» продолжает искать замену Бену Чилуэллу. La Gazzetta dello Sport пишет, что лондонцам интересен Алекс Сандро из «Ювентуса».

А еще в Англии:

«Вулверхэмптон» выкупил Хван Хи Чхана у «РБ Лейпциг». Сумма трансфера составила 16,7 млн евро, а контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

«Тоттенхэм» предложил за Луиса Диаса 45 млн евро, но получит от «Порту» уверенный отказ. (The Guardian)

Бренден Ааронсон отказался переходить из «Зальцбурга» в «Лидс» (Yorkshire Post).

Испания

Альваро Морату и его агента засекли в отеле Мадрида. Почему Мадрида? Вероятно, все из-за того, что права на форварда принадлежат «Атлетико», и все дела ведутся не только между «Ювентусом» и «Барселоной». Туринцы и мадридцы дали зеленый свет на переезд испанца на «Камп Ноу».

Альваро Мората Фото: Getty Images

Catalunya Radio узнала о планах «Барселоны» на лето. Главной целью остается Эрлинг Холанн. Еще каталонцы интересуются Франком Кессье, Денисом Закария, Сесаром Аспиликуэтой и Никласом Зюле – все летом могут стать свободными агентами.

А еще в Испании:

Ведад Муричи, которого итальянские медиа отправляли в ЦСКА, улетит в аренду в «Мальорку». По окончании сезона испанцы смогут выкупить косовара за 13 млн евро, утверждает сообщает Calciomercato.

Италия

Фабрицио Романо написал, что «Ювентус» закрыл сделку по Душану Влаховичу. В карман «Фиорентины» упадут 75 млн евро, анонс от клубов ожидаем в скором времени.

Душан Влахович Фото: Getty Images

Танкреди Пальмери со ссылкой на TuttoMercatoWeb сообщил, что представители Пауло Дибалы связались с «Ливерпулем». Летом у аргентинца истекает контракт, и он может покинуть «Ювентус», который не спешит продлевать соглашение из-за высоких требований форварда.

Фабрицио Романо подтвердил скорую сделку: «Интер» заполучит защитника «Аталанты» Робина Госенса. Немец переедет в Милан в аренду до лета с опцией выкупа за 22 млн евро. Агент Госенса уже прибыл в офис «Интера» и подтвердил сделку.

«Фиорентина» согласовала с «Базелем» трансфер нападающего Артура Кабрала, написал Sky Sport Italia. За автора 27 голов в 31 матче «фиалки» заплатят 16 млн евро + бонусы. Очевидно, что это замена Душану Влаховичу.

Пьер-Эмерик Обамеянг ищет новый клуб. На фоне интереса «Милана» габонец отклонил предложение клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, пишет Football Italia. При этом «Арсенал» не взял форварда на краткосрочный сбор в ОАЭ.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Getty Images

Генрих Мхитарян может искать новый клуб. La Repubblica пишет, что «Рома» не собирается продлевать контракт армянина из-за его зарплаты – 3 млн евро в год.

А еще в Италии:

«Милан» подписал нападающего «Црвены Звезды» Марко Лазетича.

«Торино» арендовал у «Эмполи» полузащитника Самуэле Риччи. На «быков» наложено право обязательством выкупа за 9 млн евро, пишет Никола Скира.

«Наполи» готовится к продаже Виктора Осимхена, сообщает Gazzetta dello Sport. Конкретных предложений пока нет, но за нигерийца итальянцы попросят не менее 75 млн евро.

Германия

Sport1 заявил, что защитник «Баварии» Никлас Зюле, который покинет Мюнхен летом в качестве свободного агента, договорился с новым клубом. Правда, какой – это тайна. Ранее сообщалось об интересе к Зюле со стороны «Барсы», «Ньюкасла» и «Челси».

Журналист Кристиан Фальке сообщил, что «Ньюкасл» и «Эвертон» хотят приобрести у «Баварии» Томаса Мюллера.

Томас Мюллер, «Бавария» Фото: Getty Images

«Бавария» ведет переговоры с защитником мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиасом Гинтером. Футболист летом точно станет свободным агентом, и чемпионы Германии предлагают ему 4-летний контракт, это написал Николо Скира.

Журналист Патрик Бергер сообщил, что «Байер» хочет уже зимой выкупить у «Зенита» Сердара Азмуна. Немецкий клуб готов предложить 2-3 млн евро, но питерцы вряд ли согласятся, учитывая, что у того же «Лиона» требовали 6 млн.

Журналист Жерар Ромеро сообщает об интересе «Барселоны» к Тома Мёнье. Каталонцы могут включить в сделку с «Боруссией» Сержиньо Деста.

Тома Мёнье Фото: Getty Images

Россия

«РБ Спорт» написал, что «Зенит» хочет оформить трансфер Юри Алберто уже зимой. Питерцы ведут переговоры с «Интернасьоналом», но бразильцы не хотят расставаться с игроком прямо сейчас.

«Рубин» арендовал у ЦСКА Константина Кучаева. Андрей Панков из «Чемпионата» написал, что сумма выкупа по окончании сезона составляет 5 млн евро.

«Спартак» обьявил о переходе Йоррита Хендрикса в «Фейенорд» на 1,5 сезона на правах аренды. В соглашение прописана возможность последующего выкупа трансфера.

А еще в России:

Воспитанник «Краснодара» Евгений Назаров на правах свободного агента перебрался в Чехию и будет выступать там за «Богемианс-1905». Контракт рассчитан на один год.

Полузащитник Антон Терехов покинул «Динамо». Сотрудничество завершено по соглашению сторон.

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета, права на которого принадлежат «Нижнему Новгороду», в ближайшее время станет игроком «Кубани», сообщил Sport24.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что вариант с подписанием форварда «Рубина» Джордже Деспотовича больше не рассматривается.

Франция

Агент Усмана Дембеле, который отказывается продлевать контракт с «Барселоной», при камерах позвонил спортивному директору «ПСЖ» Леонардо.

Footmercato написал, что «Сент-Этьен» возьмет 36-летнего Бафетимби Гомиса, который во вторник покинул саудовский «Аль-Хиляль».

«ПСЖ» и «Байер» достигли договоренности об аренде центрального полузащитника парижан Дина Эбимбе. При этом французы хотят продлить с ним контракт на 2 года.

Marca сообщает, что Оскар Мингеса очень интересен «Бордо». Французы уже сделали предложение, а каталонцы не против разгрузить зарплатную ведомость.

А еще во Франции

«Лион» расторг контракт с защитником Марсело. Соглашение действовало до лета 2023 года.

А еще в мире

«Утрехт» подпишет одного из лучших бомбардиров в истории «Херенвена» Хенка Вермана. На его счету 38 мячей за клуб, он забивает каждые 191 минуту.

Экс-защитник «Рубина» и «Уфы» Мориц Бауэр, который в среду отпраздновал 30-летие, подписал до 2023 года контракт со швейцарским «Серветтом».

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