Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук так и не ушел в «Дженоа», но зато привлек внимание «Лацио».
Римский клуб заинтересован в подписании 26-летнего футболиста сборной России. В Миранчуке руководство видит замену нападающему Ведату Мурики, который близок к переходу в «Мальорку». Помимо игрока «Аталанты», «Лацио» интересен форвард «Валенсии» Макси Гомес.
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Ранее сообщалось, что «Аталанта» не отпустила Миранчука в «Дженоа» из-за психологических проблем Йосипа Иличича.
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Источник: Il Messaggero, TMW.
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