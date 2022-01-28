Англия

«Ливерпуль» нашел усиление атаки. По информации нескольких инсайдеров, «красные» уже подписали контракт с нападающим «Порту» Луисом Диасом. Источники утверждают, что колумбиец обошелся мерсисайдцам в 45 млн евро + 20 мультов в виде бонусов. Сам игрок будет получать 4,5 млн евро в год.

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Трансферы Мората прилетел к «Барсе», Дибала хочет в «Ливерпуль» 26/01/2022 В 19:20

«Тоттенхэм» бьется с «Арсеналом» за вингера «Ювентуса» Деяна Кулусевского, об этом сообщает Никола Скира. Фаворитом в борьбе за шведа являются «шпоры», которым срочно нужно усиление атаки после неудачных переговоров с Диасом, выбравшим «Ливерпуль». Инсайдер пишет, что клубы договариваются о полуторагодичной аренде с правом выкупа.

«Ньюкасл» готовит первый топ-трансфер при новых владельцах. Sky Sports сообщает, что «сороки» в ближайшие дни подпишут контракт с полузащитником «Лиона» Бруну Гимараесом. Сумма трансфера – 40+8 млн евро. Гимараес сейчас находится в расположении сборной Бразилии, поэтому в Латинскую Америку вылетел глава скаутского отдела «Ньюкасла» Стив Никсон. Он и должен оформить соглашение с хавом.

Бруно Гимараес («Лион») Фото: Imago

«Вест Хэм» разыскивает усиление атаки. RMC Sport просигнализировал об интересе к 19-летнему страйкеру «Реймса» Хьюго Экитике, его оценили в 30 млн евро. Football Insider писал о внимании к арендованному «Саутгемптоном» у «Челси» Армандо Броя и к Бену Бреретону из «Блэкберна».

А еще в Англии:

«Кристал Пэлас» планирует серьезно усилиться. Sky Sports информирует о планах на выкуп Жан-Филиппа Матета и аренды Донни ван де Бека. В обоих заинтересован тренер Патрик Вьера.

«Бёрнли» договаривается с «Вольфсбургом» о трансфере Ваута Вегхорста. По сведеньям Football Insider, за двухметрового страйкера предложили 12 млн евро.

Уэйн Руни отказался от тренерского поста в «Эвертоне». Вазза продинамил родной клуб, так как чувствует обязательства перед «Дерби».

«Астон Вилла» не может договориться с «Ювентусом» о покупке Родриго Бентанкура. Sky Sports выяснил, что «бьянконери» хотят минимум 21 млн евро и бонусы.

Испания

Адама Траоре вернулся в «Барселону» после успешных лет в Англии. Каталонцы арендовали накаченного вингера до конца сезона с необязательным правом выкупа за 30 млн евро, об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо. Траоре уже прибыл в Барселону.

«Валенсия» вернула в Испанию другого воспитанника «Барселоны» – Илайша Мориба. «Летучие мыши» арендовали самого молодого автора голевой в истории Ла Лиги у «Лейпцига», к которому полузащитник присоединился летом за 16+6 млн евро. В «Валенсии» Мориба останется до конца сезона. Также «летучие мыши» близки к покупке Саму Кастильехо, об этом написал Никола Скира.

А еще в Испании:

Sky Sports считает, что «Реал» и «Барселона» интересуются Сесаром Аспиликуэтой, у которого истекает контракт с «Челси».

Sky Sports разведал, что «Барселона» хочет арендовать Пьер-Эмерика Обамеянга. Конкурент – «Ювентус».

«Палмейрас» прописал 15-летнему Эндрику отступные в 83 млн евро. За проспектом следит «Реал».

Никола Скира сообщил, что «Кадис» предложил 6-месячный контракт Мартину Касаресу.

Италия

Душан Влахович подписал контракт с «Ювентусом» Форвард приехал утром в Турин, где успешно прошел медобследование. По информации нескольких инсайдеров, «бьянконери» заплатили «Фиорентине» 70+5 млн евро, нападающий получил зарплату в семь млн евро в год.

Душан Влахович Фото: Getty Images

«Лацио» продолжает переговоры по переходу Алексея Миранчука. По данным La Repubblica, переходу российского полузащитника «Аталанты» может помешать разве что травма, на восстановление от которой потребуется примерно три недели.

Никола Скира сообщил о будущем Дриса Мертенса, у которого летом истекает контракт с «Наполи». Лучший бомбардир в истории клуба имеет два предложения из MLS, но сам хочет остаться в Неаполе и готов пойти на понижение зарплаты с 4,5 млн евро в год до 2,5.

Дрис Мертенс, «Ювентус» – «Наполи» Фото: Getty Images

«Салернитана» явно рассчитывает вырываться с последнего места Серии А, о чем говорит размах аутсайдера на трансферном рынке. «Морские коньки» арендовали до конца сезона Симоне Верди из «Торино» и Раду Дрэгушина у «Ювентуса», плюс пытаются выцепить Армандо Иццо, который пока думает. Также Джанлука ди Марцио сообщил об интересе андердога к нападающему Ли Муссе из «Шеффилд Юнайтед».

А еще в Италии:

По информации Джанлуки ди Марцио, «Сампдория» арендует у « Асколи» Абдельхамида Сабири. Присутствует опция выкупа.

Асколи» Абдельхамида Сабири. Присутствует опция выкупа. Ди Марцио сообщает о попытках «Торино» купить у «Эмполи» 20-летнего полузащитника Сэмюэля Риччи. Клубы не могут договориться.

Никола Скира пишет, что Фелипе Кайседо отправился в аренду в «Интер». Экс-форвард «Локомотива» принадлежит «Дженоа».

Фелипе Кайседо («Лацио») Фото: Getty Images

Германия

«Байер» бьется с «ПСЖ» за 21-летнего нападающего Эрика Эбимбе. Пo информации RMC Sport, парижане не горят желанием расставаться с Эриком, но готовы согласиться на аренду с обязательным выкупом. Немцы не могут договориться о цене.

А еще в Германии:

Bild пишет, что «Бавария» не против расстаться с Томасом Мюллером, у которого через полтора года истекает контракт. Претенденты – «Эвертон» и «Ньюкасл».

Томас Мюллер, «Бавария» Фото: Getty Images

Франция

«ПСЖ» сделал Поля Погба приоритетной целью, информирует L'Équipe. У полузащитника летом заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед», и парижане смогут подписать француза бесплатно. Источник уверяет, что такая сделка – компенсация бесплатного ухода Килиана Мбаппе, который почти наверняка не останется в «Париже».

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«Лион» нашел замену Гимараесу в полузащитнике «Тоттенхэма» Джовани ло Сельсо, пишет Фабрицио Романо. Главная проблема в этой сделке – цена, по которой обычно сложно договориться с боссами «шпор». Лондонцы же в случае ухода аргентинца попытаются арендовать Софьяна Амрабата из «Фиорентины», уверяет инсайдер.

А еще во Франции:

«Лион» готов отпустить Ислама Слимани в «Спортинг», но сам футболист не хочет дерять в деньгах – пишет RMC Sport.

«Бордо» подписал 6-месячный контракт с экс-защитником «Лиона» Марсело. «Олимпик» разорвал контракт с бразильцем в августе.

Россия

РПЛ рискует потерять несколько игроков: так из ЦСКА могут вытащить Илью Шкурина и Эмиля Бохинена. Meczyki сообщает, что нападающего за один млн евро может приобрести польский «Ракув». Полузащитник, по данным Corriere dello Sport, может присоединиться к «Салернитане» на правах аренды.

А еще в России

L'Est Éclair пишет, что Франсуа Камано вот-вот покинет «Локомотив» и подпишет контракт с «Труа».

Трансферы Марсьяль уже в «Севилье», Обамеянг едет в «Милан», Вейналдум – в АПЛ 25/01/2022 В 19:33