Англия

«Тоттенхэм» хочет полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулусевски и предложил арендовать его до конца сезона с опцией выкупа за 30 млн евро, но «бьянконери» пока не соглашаются – туринцы настаивают на обязательном выкупе за 40 млн.

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Деян Кулусевский, «Ювентус» Фото: Getty Images

Трансферы «Ливерпуль» нашел нового нападающего, Кулусевски почти в Лондоне ДЕНЬ НАЗАД

Также «шпоры» претендуют на Родриго Бентанкура. «Ювентус» планирует расстаться с футболистом, а еще одним вариантом для трансфера уругвайца выступает «Лион».

А еще в Англии:

«Вулверхэмптон» подписал из «Цюриха» игрока Северной Кореи Ён Санбина. 19-летний правый вингер перебрался в АПЛ в аренду на 18 месяцев.

«Лидс» планирует арендовать полузащитника «Ливерпуля» Такуми Минамино. Это произойдет в том случае, если клуб покинет нападающий Крисенсио Саммервилл, сообщил Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» согласовал с «Порту» трансфер Луиса Диаса. Колумбиец подпишет контракт на 5 лет.

Испания

У полузащитника «Баварии» Корентена Толиссо летом истекает контракт с клубом, и этим намерен воспользоваться «Реал», сообщил Mundo Deportivo. Мадридцы хотят предложить чемпиону мира выгодные условия и тем самым отбить у него желание принять предложение «Барсы», которая также открыла на него охоту.

Корентен Толиссо, «Бавария» Фото: Getty Images

Еще Mundo Deportivo опубликовал шокирующую информацию: «Барселона» на место Усмана Дембеле подпишет Пьер-Эмерика Обамеянга из «Арсенала». Этот вариант появился благодаря отказу «Атлетико» отпустить в Каталонию Альваро Морату. Габонский форвард переедет в Каталонию в аренду на полгода.

А еще в Испании:

Диего Коста может стать игроком «Валенсии», написал журналист Экрем Конур. Инсайдер заполучил информацию, что экс-нападающий «Челси» и «Атлетико» подпишет с «летучими мышами» контракт до конца года.

Италия

Фабрицио Романо написал, что «Ювентус» ведет активные переговоры с «Боруссией Мёнхенгладбах» о переходе полузащитника Дениса Закарии. Футболист гарантированно покинет немецкий клуб летом, но «бьянконери» хотят забрать его уже сейчас. По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб заплатит за футболиста сборной Швейцарии 5 млн евро + 2 млн в качестве бонусов.

Денис Закария, «Боруссия Мёнхенгладбах» Фото: Getty Images

«Лацио» все еще верит в переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Римляне хотят взять российского игрока в аренду с правом выкупа. Corriere dello Sport уверен, что президенты клубов ведут активное обсуждение трансфера.

А еще в Италии:

«Фиорентина» за 14,5+2 млн евро приобрела нападающего «Базеля» Артура Кабрала. Автор 27 голов (плюс 8 ассистов) в 31 матче этого сезона выбрал в новом клубе девятый номер.

Бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо стал игроком «Интера». Принадлежащий «Дженоа» эквадорец будет выступать за «нерадзурри» на правах аренды до конца сезона.

Жозе Моуринью хочет видеть в «Роме» соотечественника Данилу Перейру. Полузащитник принадлежит «ПСЖ» и имеет еще три года по контракту с парижанами, но может уехать в Италию в аренду.

«Интер» отдал в аренду «Сампдории» полузащитника Стефано Сенси – она продлится до конца сезона-2021/22.

Германия

«Герта» до 2025 года подписала контракт с правым вингером Ли Дончжуном. 24-летний футболист переехал в Германию из клуба «Ульсан Хёндай».

«Майнц» пополнил 23-летний нападающий Делано Бургзорг. Немецкий клуб арендовал футболиста до конца сезона из «Хераклеса».

Президент «Галатасарая» Бурак Йылмаз подтвердил, что клуб договорился о переходе с вратарем дортмундской «Боруссии» Романом Бюрки.

Франция

Переход нападающего «Локомотива» Франсуа Комано в «Труа» сорвался. Футболист провалил медобследование из-за повреждения бедра, сообщил журналист Фабрис Хоукинс.

Журналист Жюльен Майнар сообщил, что полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле не перейдет в «ПСЖ», потому что парижанам не удалось освободить место в заявке. Они должны были продать одного из своих полузащитников.

Танги Ндомбеле, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

«Монако» определился с суммой компенсации за полузащитника Орельена Тчуамени. Монегаски хотят за 22-летнего француза, на которого претендуют «Челси», «МЮ», «Реал» и «ПСЖ», 80 млн евро.

Россия

ЦСКА может приобрести еще одного игрока «Лилля». Согласие на переезд в РПЛ дал португальский полузащитник Шеки. «Игрок готов перейти в ЦСКА. Но клубу предстоят сложные переговоры с «Лиллем» и агентами полузащитника», – сообщил источник «Чемпионату». Если клубы не договорятся сейчас, то летом армейцам будет намного проще забрать игрока, у которого истечет контракт.

Sampdoria News написала, что «Спартак», «Локомотив» и «Аугсбург» интересуются 25-летним норвежским полузащитником «Сампдории» Мортеном Торсбю. Источник утверждает, что итальянцы попросят за футболиста 7 млн евро.

Трансферы Мората прилетел к «Барсе», Дибала хочет в «Ливерпуль» 26/01/2022 В 19:20