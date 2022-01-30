Англия

По информации Фабрицио Романо, «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» согласовали аренду Донни ван де Бека. Полузащитник будет играть в мерсисайдском клубе до конца сезона.

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Фабрицио Романо сообщил, что сделку по Деяну Кулусевски в «Тоттенхэме» можно считать завершенной. Игрок обойдется «шпорам» в 40 млн евро без учета бонусов. В случае, если «Тоттенхэм» квалифицируется в Лигу чемпионов или футболист проведет определенное число матчей за клуб, опция выкупа станет обязательным условием.

Трансферы Обамеянг едет в «Барселону», еще один топ-трансфер «Ювентуса» ВЧЕРА В 17:53

Деян Кулусевски Фото: Getty Images

Ситуация вокруг Усман Дембеле переворачивается с ног на голову каждый день. Теперь Sky Sports уверяет, что француз перейдет в Премьер-лигу до закрытия трансферного окна в случае окончательного отказа продлить контракт с «Барсой».

Аарон Рэмзи отверг три предложения из АПЛ: от «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Ньюкасла». Валлиец останется в Турине, несмотря на то, что он не входит в планы Аллегри.

Уругвайский нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани, вероятно, отправится доигрывать в чемпионате Аргентины. В услугах 34-летнего игрока заинтересован «Ривер Плейт», сообщает Marca со ссылкой на Daily Mirror. По информации источника, трансфер может состояться летом. Уругваец заменит Хулиана Альвареса, который перешел в «Сити».

«Ньюкасл» официально объявил о трансфере Бруно Гимарайнша из «Лиона». Сумма трансфера – 50 млн евро + бонусы + 20% от будущей перепродажи. Контракт до лета 2026-го.

А еще в Англии:

Луис Диас официально стал футболистом «Ливерпуля». Сумма трансфера – 40 млн евро + 20 млн бонусов.

Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес перешел в «Манчестер Сити» – об этом рассказал президент «Ривера» Хорхе Брито. Но до 7 июля футболист остается в аренде в аргентинском клубе.

Тино Анджорин присоединится к «Хаддерсфилду». Англичанин уйдет в аренду до конца сезона. Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Саутгемптон», но Фаустино выбрал «Хаддерсфилд», потому что там играет его приятель Леви Колуилл (football.london).

«Лидс» не продаст Рафинью этой зимой. Летом клуб будет готов принимать предложения по бразильцу (Фабрицио Романо).

Родриго Бентанкур перейдет из «Юве» в «Тоттенхэм». Команде Антонио Конте трансфер обойдется в 28 млн евро с учетом бонусов. Контракт до 2026 года, «Бока» получит 30% (Николо Скира).

Защитник «Брайтона» Дэниел Берн близок к переходу в «Ньюкасл», сообщает журналист Кит Дауни. Стоимость перехода составит 15,6 млн евро.

Испания

Окружение Гарета Бейла посоветовало ему покинуть Мадрид. При этом, по информации Marca, семья и друзья хотят, чтобы валлиец ушел достойно, достигнув всего возможного. У Гарета должен появиться шанс напомнить о себе в Кубке Испании.

Бывший нападающий «Атлетико» и «Челси» Диего Коста может подписать контракт с «Хетафе», сообщила Marca. Ранее появлялись слухи, которые связывали форварда с «Барселоной». У каталонцев не получилось подписать Альваро Морату, также клуб работает над трансфером Пьер-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».

Более того, по информации журналиста Жерара Ромеро, «Барса» договорилась с Обамеянгом об аренде до июня. Теперь нужно избавиться от Дембеле, чтобы вписаться в установленный потолок зарплат. Ранее медиа отправляли габонца в саудовский «Аль-Наср».

Эрлинг Холанн опять мечтает о «Барселоне». Daily Star уверен, что норвежец определился с клубом, в котором он хочет продолжить карьеру. По сведениям источника, 21-летний форвард был тесто связан с мадридским «Реалом» и «Юнайтед», но сам Холанн хочет перейти именно в «Барсу».

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Луис Суарес продлит контракт с «Атлетико» еще на год, но только если сборная Уругвая попадет на ЧМ-2022. Вопрос будет решаться летом, сообщила Marca.

20-летний вингер «Тоттенхэма» Брайан Хиль переедет в «Валенсию», уверен Фабрицио Романо. Арендная сделка будет завершена, когда Кулусевски официально отправится в Лондон.

Италия

Джанлука ди Марцио выдал условия ухода Алексея Миранчука из «Аталанты». Бергамаски ведут переговоры с «Пармой» о переходе полузащитника Валентина Михэила – и если трансфер состоится, то русского отдадут в аренду «Лацио».

Фабрицио Романо: Денис Закария перешел в «Ювентус». Сумма трансфера составила 5 млн евро + бонусы.

А еще в Италии:

Наитан Нандес договорился с «Ювентусом» о зарплате в 2,5 млн евро в год. Игрок «Кальяри» уйдет в аренду с правом выкупа (Николо Скира).

В «Фиорентине» хотят приобрести нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса. Sky Sport Italia сообщил, что переговоры находятся на продвинутой стадии, вопрос только в стоимости игрока – в ней стороны раходятся на 2 миллиона евро.

Германия

Сердар Азмун не стал ждать до лета и укатил в Леверкузен сейчас. По информации «РБ Спорт», «Байер» заплатит за трансфер иранца около 4 млн евро с учетом бонусов.

Другое топ-форвард уезжает из Германии. По информации Фабрицио Романо, «Бёрнли» согласовал трансфер голландского нападающего «Вольфсбурга» Ваута Вегхорста. Сумма трансфера составит около 15 млн евро, включая бонусы.

Франция

«Лион» намерен перехватить Танги Ндомделе у «ПСЖ», сообщил журналист RMC Sport Лоик Танзи. Парижане заинтересованы в хавбеке «Тоттенхэма», но они не продали достаточное количество футболистов, чтобы подписать Танги и не выйти за рамки финансового фэйр-плей. Ранее Ндомбеле уже играл за «Лион».

Самуэль Жиго официально стал игроком «Марселя». Футболист останется в «Спартаке» в аренде до конца сезона, а летом присоединится к французам.

«Бордо» объявил об аренде Данила Игнатенко из донецкого «Шахтера». Аренда заключена до конца сезона с правом выкупа. По сообщениям журналиста Педро Сепульведы, французский клуб сможет купить украинца за 2-3 млн евро.

Россия

В «Венеции» исключили переход Федора Чалова. «Шансы равны нулю. Мы не ведем переговоры с ЦСКА», – заверил спортивный директор «Венеции» Паоло Поджи (Sport24). Ранее сообщалось, что «Венеция» заинтересована в услугах русского форварда и ведет с ним переговоры.

Тем временем московский «Спартак» уже нашел потенциальную замену Жиго. Ей может стать защитник бельгийского «Генка» Карлос Куэста, имеющий опыт выступления за национальную сборную Колумбии. Инсайдом поделилась редакция Transfermarkt.

Красно-белый клуб анонсировал еще один новый трансфер. Московский клуб обновил фото в шапке твиттера. По нескольким подсказкам (очертания Люксембурга, числа 97 и 35) болельщики уже разгадали, что речь, скорее всего, идет об опорном полузащитнике «Янг Бойз» Кристофере Мартинсе Перейре. Он из Люксембурга, родился в 1997 году и выступает под номером 35.

Кристофер Мартинс Перейра (слева) против Криштиану Роналду Фото: Getty Images

ЦСКА согласовал аренду Адольфо Гайча в «Индепендьенте». TyC Sports утверждает, что аргентинский клуб готов оплачивать лишь треть зарплаты 22-летнего аргентинца, а москвичи ведут переговоры о том, чтобы платить нападающему поровну. Еще проблема заключается в том, что Гайч сейчас выступает на правах аренды за «Уэску» и не хочет возвращаться в Аргентину.

Юри Алберто официально в Питере. Футбольные клубы «Зенит» и «Интернасьонал» достигли соглашения о переходе бразильского нападающего. Контракт с игроком рассчитан на пять лет. Российский клуб выложит за форварда 20 млн евро.

А еще в России:

По информации «СЭ», нападающим Джордже Деспотовичем интересуется тульский «Арсенал». Представители клуба связывались с сербским футболистом на предмет возможного перехода. «Рубин» уже расторг контакт с форвардом.

Полузащитник тульского «Арсенала» Валерий Громыко находится на сборах «Уфы» в турецком Белеке. Белорусский футболист оказался на клубной фотографии, опубликованной в инстаграме.

Трансферы «Ливерпуль» нашел нового нападающего, Кулусевски почти в Лондоне 28/01/2022 В 19:45