Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович стал самым дорогим зимним трансфером сезона-2021/22. «Ювентус» заплатил за серба 70 миллионов евро и подвинул с первой строчки сделку «Барселоны» и «Манчестер Сити» по Феррану Торресу за 55 миллионов евро. А какие переходы входят в топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории?

10. Фернандо Торрес, 58,5 миллионов евро

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Из «Ливерпуля» в «Челси» в сезоне-2010/11

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Игнорируя проблемы Торреса с травмами и падение формы на излете карьеры на «Энфилде», «Челси» не пожалел свыше 50 миллионов евро, чтобы заманить испанца на «Стэмфорд Бридж». Однако Торрес ливерпульских времен так и не вернулся – форвард выглядел тенью самого себя, хоть и успел отметиться 45 голами в 172 матчах в футболке «синих».

Главный хайлайт Торреса в «Челси» – гол «Барсе» на «Камп Ноу» в победной для «Челси» Лиге чемпионов-2011/12. Однако Роман Абрамович наверняка ожидал от форварда большего, учитывая огромные затраты на его покупку в середине сезона.

Фернандо Торрес («Челси») Фото: Getty Images

9. Оскар, 60 миллионов евро

Из «Челси» в «Шанхай СИПГ» в сезоне-2016/17

Бразилец был важным игроком «Челси», однако неожиданно решил покинуть Европу в 25 лет и перебрался в Китай. Оскар выиграл в зарплате, однако перестал вызываться в сборную Бразилии и совсем пропал с радаров.

Оскар Фото: Getty Images

8. Диего Коста, 60 миллионов евро

Из «Челси» в «Атлетико Мадрид» в сезоне-2017/18

В январе 2018-го Диего Коста вернулся в Мадрид после четырех сезонов на «Стэмфорд Бридж». «Атлетико» пришлось потратить около 60 миллионов евро, чтобы забрать игрока из «Челси». Однако его камбэк в команду Диего Симеоне получился провальным: Коста пробыл в «Атлетико» всего два года, после чего расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

Диего Коста Фото: Getty Images

7. Бруну Фернандеш, 63 миллиона евро

Из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2019/20

Приезд Бруну зимой 2020-го вдохнул в «МЮ» жизнь и помог вспорхнуть на третье место по итогам сезона. За два года на «Олд Траффорд» Фернандеш дослужился до звания капитана – правда, после камбэка Криштиану Роналду пришлось поделиться с соотечественником исполнением штрафных и пенальти.

Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» в матче против «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

6. Пьер-Эмерик Обамеянг, 63,8 миллионов евро

Из «Боруссии Дортмунд» в «Арсенал» в сезоне-2017/18

После переезда из Бундеслиги габонский форвард зарекомендовал себя в статусе ключевого игрока «Арсенала» и сыграл важную роль в завоевании Кубка Англии в 2020 году. Однако в нынешнем сезоне главный тренер «канониров» Микель Артета разочаровался в Обамеянге и усадил в запас.

Микель Артета и Пьер-Эмерик Обамеянг после победы «Арсенала» в Кубке Англии Фото: Getty Images

5. Кристиан Палисик, 64 миллиона евро

Из «Боруссии Дортмунд» в «Челси» в сезоне-2018/19

«Синие» подписали Палисика в январе 2019 года, но дебютировать на «Стэмфорд Бридж» футболист смог лишь в августе, поскольку доигрывал сезон в «Дортмунде». 23-летний форвард страдал от проблем с травмами, но все же сыграл за «Челси» 92 матча, в которых забил 19 мячей.

Кристиан Палисик («Челси»), Фабиу Виейра («Порту»), Лига чемпионов Фото: Getty Images

4. Эмерик Лапорт, 65 миллионов евро

Из «Атлетика» в «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18

Эмерик Лапорт Фото: Getty Images

Хосеп Гвардиола был большим поклонником баскского защитника. В январе 2018 года «Сити» увез футболиста из Бильбао, и Лапорт помог клубу выиграть чемпионский титул. В августе 2019 года Эмерик получил травму колена, и с тех пор не может вернуться на привычный уровень – в центре защиты «Манчестер Сити» его заменили Рубен Диаш и Джон Стоунз.

3. Душан Влахович, 70 миллионов евро

Из «Фиорентины» в «Ювентус» в сезоне-2021/22

Душан Влахович, «Ювентус» Фото: Getty Images

2. Вирджил ван Дейк, 84,7 миллиона евро

Из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» в сезоне-2017/18

«Красные» так сильно хотели заполучить ван Дейка, что не побоялись выложить за него свыше 80 миллионов евро – голландец стал самым дорогим защитником мира на тот момент. Теперь можно с уверенностью сказать, что Вирджил стоил каждого потраченного евро: он мгновенно стал важнейшим элементом в системе Юргена Клоппа и сыграл ключевую роль в победах «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и АПЛ.

Вирджил Ван Дейк с кубком Лиги чемпионов Фото: Getty Images

1. Филиппе Коутиньо, 135 миллионов евро

Из «Ливерпуля» в «Барселону» в сезоне-2017/18

Бразилец перезапустил карьеру на «Энфилде» – после провала в «Интеру» он превратился одного из лучших полузащитников мира. В январе 2018 года «Барселона» заманила Коутиньо на «Камп Ноу», однако бразилец не оправдал высокий ценник и не смог стать своим в Каталонии. В январе 20220-го Коутиньо вернулся в АПЛ – на правах аренды футболиста приютила «Астон Вилла».

Филиппе Коутиньо, «Барселона» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Премия за самый яркий анонс о подписании нового футболиста в трансферный дедлайн досрочно уходит «Бёрнли», который презентовал форварда-громилу в стиле «Парка Юрского периода»

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Источник: Transfermarkt

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