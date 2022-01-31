Англия

Полузащитник Кристиан Эриксен подписал контракт с английским «Брентфордом». Датчанин прошел все необходимые медицинские осмотры и готов вернуться в футбол. Хавбек полностью согласовал условия шестимесячного соглашения и уже приступил к тренировкам с командой.

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс внезапно передумал переходить в «Бордо» на правах аренды до конца сезона. Ранее клубы уже согласовали сделку, но 29-летний англичанин в итоге отказался продолжать карьеру во французском клубе, сообщил журналист Фабрицио Романо. Контракт Джонса с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года.

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, как сообщал Correio da Manhã. В услугах 26-летнего футболиста был заинтересован «Эвертон». Португальский клуб рассчитывал получить за трансфер Яремчука 17 миллионов евро.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон мог покинуть клуб. В аренде 24-летнего игрока был заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». Сам голкипер желал покинуть «Олд Траффорд», чтобы получать больше игрового времени. Главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник одобрил переход Хендерсона в «Ньюкасл», но трансфер все же не состоялся.

Дин Хендерсон Фото: Getty Images

Нападающий «Вольфсбурга» Ваут Вегхорст перешел в «Бёрнли». 29-летний нидерландец прошел медицинское обследование для завершения трансфера в английский клуб. Сумма сделки оценивается в 14 миллионов евро.

Фрэнк Лэмпард – главный тренер «Эвертона». Контракт до 2024 года.

«Арсенал» хотел отпустить Николя Пепе. Как минимум три клуба были готовы забрать игрока в аренду, ивуариец мог сменить команду 31 января, сообщал express.co.uk, но этого не произошло.

«Сити» официально подтвердил трансфер Альвареса из «Ривер Плейт». Контракт с аргентинцем заключен на 5,5 лет. Следующие полгода игрок проведет в аренде в аргентинском клубе.

Деле Алли в «Эвертоне», уверен Фабрицио Романо. Правда, официального подтверждения пока не случилось. После неудачных попыток подписать Джесси Лингарда игрока пытался перехватить «Ньюкасл».

Бентанкур перешел из «Ювентуса» в «Тоттенхэм». Сумма трансфера – 19 млн евро + 6 млн бонусов.

Донни ван де Бек доиграет сезон в аренде в «Эвертоне».

Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» не отпустил Лингарда в «Ньюкасл». На решение «Юнайтед» повлияла история с Мэйсоном Гринвудом. Джесси разочарован сложившейся ситуацией.

Фабио Карвалью должен был перейти в «Ливерпуль» за 10 млн евро и остаться в аренде в «Фулхэме», но сделка сорвалась в последний момент. Игрок уже прошел медобследование, но стороны не успели подписать документы вовремя. Клубы и футболист попытаются решить вопрос о летнем переходе.

А еще в Англии:

Нападающий «Лидс Юнайтед» Рафинья может сменить команду. По информации Daily Mail, в услугах 25-летнего игрока заинтересован «Челси». «Синие» хотят подписать бразильца во время летнего трансферного окна. Помимо «Челси», за футболистом следит «Вест Хэм Юнайтед».

Велись переговоры между новым агентом Янника Карраско и «Тоттенхэмом» с «Ньюкаслом». Оба английских клуба готовы были предложить за бельгийца 60 миллионов евро.

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес теперь будет играть в АПЛ. «Вест Хэм Юнайтед» заплатил за 22-летнего игрока 50 миллионов евро, сообщил Sky Sports.

«Эвертон» Френки Лэмпарда хотел увезти Йовича из Мадрида в аренду. Об этом сообщил The Telegraph.

Защитник «Сити» Филипп Сэндлер вел переговоры с «Фейенордом», сообщил Manchester Evening News. 24-летний игрок остро нуждается в игровой практике.

«Хаддерсфилд» объявил об аренде Тино Анджорина до конца сезона. Англичанин, который покинул «Локомотив», проведет остаток сезона в Чемпионшипе.

Фабрицио Романо сообщил, что Натаниэль Филлипс стал игроком «Борнмута». Аренда до конца сезона.

Мэтт Таргетт в аренде в «Ньюкасле». Трансфер подтвержден «Виллой».

Экс-нападающий луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш продолжит карьеру в аренде в «Халл Сити», сообщил Transfermarkt.

Испания

Усман Дембеле остался в «Барселоне», потому что оказался никому не нужен. По информации Фабрицио Романо, в январе француз ни разу не был близок к тому, чтобы подписать контракт с каким-либо клубом, несмотря на многочисленные слухи.

«Барса» все-таки выстрадала трансфер Пьер-Эмерика Обамеянга. Габонец пошел на существенное понижение зарплаты и ближайшие полгода проведет в аренде в Каталонии.

«Вильярреал» арендовал полузащитника «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо. В аргентинском футболисте был заинтересован лично главный тренер «желтой субмарины» Унаи Эмери. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. Ранее игрок отклонил предложение «Лиона».

«Севилья» хочет получить за защитника Жюля Кунде около 80 млн евро. По данным Goal, испанский клуб потребовал 80 млн евро за француза. «Челси» предложил включить Курта Зума в сделку, однако «Севилья» хочет только деньги. Если Зума все-таки включили бы в сделку по Кунде, то «Севилья» обогатела бы примерно на 45 млн евро.

Жюль Кунде Фото: Getty Images

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что беседовал с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором, чтобы убедить его перейти в каталонский клуб. «Если бы я был Холанном и хотел выиграть «Золотой мяч», я бы не пошел в ту же команду, что и Мбаппе. Винисиус? Я говорил с ним, чтобы убедить его перейти в «Барселону», – приводит слова Пике Sport.

По информации Bild, форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе договорился с мадридским «Реалом» о подписании контракта. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета этого года, поэтому «бланкос» игрок достанется бесплатно. Руководство парижан все еще пытается уговорить француза продлить договор, однако форвард строго нацелился на переход в «Реал».

Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Более того, руководство «Реала» готово сделать Килиана самым высокооплачиваемым футболистом мира. Если форвард подпишет контракт с «бланкос», то будет зарабатывать 50 миллионов евро за сезон. Правда, позже окружение Килиана опровергло сведения о том, что игрок договорился с мадридцами о трансфере и будет получать в новом клубе космические деньги.

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может остаться в команде еще на один сезон, сообщает Marca. На решение футболиста может повлиять выход сборной Уругвая на ЧМ-2022. Судьба футболиста будет решаться летом. Выступление за «Атлетико» поможет игроку сохранить форму, чтобы помочь национальной команде на турнире.

Луис Суарес и Диего Симеоне Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Голкипер «Барселоны Б» Иньяки Пенья перешел в «Галатасарай». Каталонский клуб отдал 22-летнего испанца в аренду до конца сезона без права выкупа, сообщил Sport.

Пресс-служба «Гранады» сообщила, что клуб подписал полузащитника «Црвены Звезды» Негоша Петровича. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до 2026 года. Сумма сделки и другие детали не раскрываются. Петрович выступал за «Црвену Звезду» с 2019 года.

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и владикавказской «Алании» Ройстон Дренте перешел в «Реал Мурсия», который выступает в четвертом дивизионе чемпионата Испании, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Защитник Мартин Касерес перешел из итальянского «Кальяри» в испанский «Леванте», сообщается на сайте клуба из Валенсии. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона с возможностью продления на один год.

«Хетафе» расторг договор аренды Масиаса: форвард, которым интересуется ЦСКА, вернулся в мексиканскую «Гвадалахару».

Нападающий «Тоттенхэма» Брайан Хиль завершит сезон в аренде в «Валенсии».

Италия

«Фиорентина» не смогла договориться с Александром Кокориным о расторжении контракта – сторонам не удалось достичь соглашения, написал Corriere dello Sport. По данным La Nazione, в заключительный день трансферного окна итальянский клуб искал варианты прекращения сотрудничества с форвардом. Существовала вероятность перехода Кокорина в российский или турецкий клуб. Этого не произошло. «Фиорентина» пообещала, что в таком случае разорвет контракт с россиянином.

Туринский «Ювентус» раскрыл некоторые детали недавнего трансфера Душана Влаховича из «Фиорентины». «Бьянконери» заплатили за серба 70 миллионов евро. Если футболист достигнет определенных спортивных результатов, то придется заплатить «фиалкам» еще 10 млн. Помимо этих денег, клуб заплатил почти 12 миллионов евро агенту спортсмена, пишет Романо.

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук не уйдет из клуба в зимнее трансферное окно. Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Лацио», так как «Аталанта» хочет продать Иличича.

Фабрицио Романо отметил, что «Милан» сделал предложение «Лиллю» по Ренату Саншешу, но между клубами, как и с самим футболистом, не было достигнуто полного соглашения.

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи перешел в чемпионат Шотландии. Валлиец будет выступать за «Рейнджерс» на правах аренды. Соглашение включает опцию выкупа.

Фабрицио Романо отметил, что Альваро Мората решил остаться в «Ювентусе» до конца сезона. Макс Аллегри хочет, чтобы испанец играл вместе с Душаном Влаховичем.

Денис Закария стал игроком «Ювентуса». Сумма трансфера составила 5 млн евро + 3 млн бонусов.

«Юве» подтвердил переход Деяна Кулусевски в «Тоттенхэм» – швед арендован лондонцами до лета 2023 года.

«Лацио» объявил о переходе нападающего «Спортинга» Джоване Кабрала. Римский клуб арендовал игрока. Соглашение рассчитано до конца сезона. У «Лацио» будет опция выкупа контракта.

Также «Лацио» объявил о переходе защитника сербского клуба «Чукарички» Димитрие Каменовича. 21-футболист провел за «Чукарички» 57 матчей и забил два мяча при трех голевых передачах.

Нападающий Горан Пандев стал игроком «Пармы». Детали сделки с «Дженоа» не разглашаются, но указано, что речь идет о трансфере на постоянной основе, а не об аренде.

А еще в Италии:

Полузащитник «Ювентуса» Мохаммед Ихаттарен продолжит карьеру в «Аяксе». Туринский клуб отдал 19-летнего хавбека в аренду до 31 декабря 2022 года. В сделку включена опция выкупа. Игрок перешел в «Юве» летом прошлого года из ПСВ, заключив контракт до конца сезона-2024/25, и сразу же был отдан в аренду в «Сампдорию». Однако за генуэзский клуб он в итоге не провел ни одного матча и вернулся в Турин.

Джанлука Ди Марцио: Саму Кастильехо отклонил предложение «Сампдории» и останется в «Милане».

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга перешел в «Сампдорию» на правах аренды, сообщает пресс-служба киевского клуба. 21-летний футболист будет выступать за итальянскую команду до конца нынешнего сезона.

Раду Дрэгушин перешел в «Салернитану» из «Ювентуса». Аренда рассчитана до конца сезона.

Лука Моро – новый игрок «Сассуоло».

Игрок «Пармы» Валентин Михайла перешел в «Аталанту».

Полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар арендован турецким «Галатасараем». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Германия

Издание Mundo Deportivo сообщает, что руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с подписанием 27-летнего хавбека «Баварии» Корентена Толиссо. «Бланкос» рассчитывают заполучить футболиста летом, когда у него закончится контракт с мюнхенским клубом.

«Боруссия» рассматривает варианты замены нападающего Эрлинга Холанна, если он покинет клуб летом. В качестве главного претендента на замену норвежца дортмундцы рассматривают форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. Потенциальная сумма трансфера 23-летнего футболиста может составить 45 млн евро.

«Вольфсбург» подписал контракт с нападающим Максом Крузе, сообщает официальный сайт клуба. Крузе перешел из «Унион Берлин». Нападающий ранее уже выступал за «Вольфсбург», в котором провел 43 матча и забил 9.

А еще в Германии:

Йонас Винд перешел из «Копенгагена» в «Вольфсбург». Контракт с датским форвардом заключен до 2026 года. «Волки» усилились за 12 миллионов евро.

В «Унион» приехал форвард из второй Бундеслиги на замену Крузе –31-летний Свен Мишель из «Падерборна». Сумма трансфера – 2,5 млн евро.

«Шахтер» отдал в аренду «Ганзе» украинца Даниила Сикана, сообщает Transfermarkt. До конца сезона 20-летний нападающий будет играть во второй Бундеслиге.

Франция

Полузащитник «Шахтера» Данил Игнатенко перешел в «Бордо». Подписано арендное соглашение с правом выкупа. Была информация, что французский клуб сможет выкупить украинца за 2-3 млн евро.

Ромейн Фавр официально перешел в «Лион» из «Бреста». Сумма трансфера – 15 млн евро.

«ПСЖ» хотел обменять двух футболистов на вингера «Барселоны» Усмана Дембеле. По данным журналистки COPE Хелены Кондис Эдо, французский клуб предлагал «Барсе» обмен 21-летнего полузащитника Эрика Эбимбе и левого защитника Абду Диалло на Дембеле. При этом доплат со стороны «ПСЖ» или «Барселоны» не предполагалось – французы хотели просто обменяться игроками.

По данным журналиста As Хави Мигела, «Барса» предлагала «ПСЖ» обмен Дембеле на Анхеля ди Марию, но парижане сразу же отказали.

А еще во Франции:

«Париж» мог потерять молодую звезду. По информации TEAMtalk, Джейди Гассама мог перейти в «Вулверхэмптон», но не перешел. В этом сезоне 18-летний игрок забил восемь мячей в шести играх юношеской ЛЧ.

Лучший бомбардир «Реймса» Экитик не перейдет в «Ньюкасл». «Реймс» принял предложение от английского клуба в размере 25 млн евро. Интерес к игроку также проявляли дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ», однако сам футболист хотел остаться во французской команде до конца сезона.

Россия

Полузащитник «Янг Бойз» Кристофер Мартинс Перейра перешел в «Спартак». Московский клуб арендовал 24-летнего хава с обязательством выкупа. «Спартак» заплатит за опорника 9,6 миллиона евро.

Чалов покинул расположение ЦСКА на сборах в Кампоаморе. Федор в ближайшее время пройдет медосмотр и станет игроком «Базеля» до конца сезона. ЦСКА рассматривает варианты на замену Чалову. До конца трансферного окна в клубе должен появиться форвард, сообщает инсайдер Андрей Панков.

Федор Чалов Фото: Other Agency

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе продолжит карьеру в «Эльче». Испанский клуб взял 24-летнего аргентинца в аренду с опцией выкупа, сообщает Informacion. Московский клуб может заработать на трансфере до 4 миллионов евро. Сумма выкупа может быть активирована при выполнении ряда условий. Каких именно, источник не указал.

Если Понсе покинет «Спартак», 23-летний опорный полузащитник красно-белых Алекс Крал может досрочно вернуться в московский клуб из аренды в лондонском «Вест Хэме». В команде освободится место легионера, и Крал сможет играть, считает «Матч ТВ».

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию об интересе московского клуба к защитнику «Генка» Карлосу Куэсте. Ранее появилась информация, что «Спартак» рассматривает кандидатуру 22-летнего колумбийца в качестве замены защитнику Самуэлю Жиго, который летом перейдет в «Марсель».

А еще в России:

Вингер «Антверпена» Дидье Ламкель Зе продолжит карьеру в «Химках». 25-летний камерунец перейдет в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона, пишет «Чемпионат».

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен перешел в «Салернитану» на правах аренды. У клуба Серии А будет право выкупа норвежца, сообщает официальный сайт армейцев. Другие подробности сделки не разглашаются.

Урош Спаич перешел в турецкий «Касымпаша» из «Краснодара» свободным агентом. Об этом объявил официальный сайт турецкой команды.

«Химки» и немецкий «Падерборн 07» договорились об аренде нападающего подмосковского клуба Кемаля Адеми. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает сайт «Химок».

Тульский «Арсенал» договорился о подписании контракта с форвардом Джордже Деспотовичем, сообщил «Чемпионат». В ближайшее время стороны подпишут соглашение. Все пункты согласованы.

А еще в мире:

Новым главным тренером сборной Польши стал Чеслав Михневич, сообщил президент польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша. Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до конца 2022 года и предусматривает возможность продления сотрудничества.

Фабрицио Романо уверен, что «Лос-Анджелес Гэлакси» ведет переговоры о трансфере Дугласа Косты из «Гремио». Бразилец подыскивает команду в MLS.

Макс Майер перешел в «Мидтьюлланд» став одноклубником Вагнера Лава.

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