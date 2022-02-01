Январь-2022 казался вялым трансферным окном, пока не наступил дедлайн. Аарон Рэмзи взял билет до Шотландии, Усман Дембеле все-таки остался в «Барселоне», а Альваро Мората – в «Ювентусе». Главные сделки зимы можно поделить на три категории: звездные, недооцененные и временные переходы. «Ньюкасл» заполнил вторую группу, а «Барса» дважды попала в первую.

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Самой звездной сделкой зимы-2022 оказался трансфер Душана Влаховича в «Ювентус». Туринцы выложили за страйкера свыше 80 млн евро. «Теперь Массимилиано Аллегри обязан выстроить игру. Хватит футбола, который команда показывала прежде», – предупредил Кристиан Вьери.

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В лице Влаховича «Юве» получил молодого форварда, который полтора года забивает больше ожидаемого. На контрасте с Альваро Моратой Душан подарит Аллегри больше открываний в штрафной, но отнимет подыгрыш (генерирует меньше ударов для партнеров, чем испанец) и активность в прессинге (реже давит по оппонентам).

Душан Влахович на одной из первых тренировок в «Ювентусе» Фото: Getty Images

Еще в состав Аллегри попал Денис Закария, универсал из «Боруссии Мёнхенгладбах». В средней линии «Юве» существует деление на разыгрывающих и забегающих футболистов. Швейцарец скорее относится к первым, поскольку развивает атаки пасами на уровне Мануэля Локателли и Родриго Бентанкура.

При этом Закария отстает от конкурентов по созданию ударов и активности без мяча. Денис часто перехватывает (2,39 раз за 90 минут, лучший результат для полузащиты «Юве», если не считать Бентанкура), но редко вступает в прессинг (13,9 попыток за 90 минут, худший на фоне туринцев наравне с Локателли).

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До Влаховича главным перебежчиком января казался Ферран Торрес. Испанец удачно лег в логику новой «Барселоны». Хави первым делом оценил в новичке универсальность: «Торрес знаком с тремя позициями в нападении. Он мечта тренера: забивает, выигрывает верховую борьбу, выкладывается без мяча».

Торрес подтвердил слова тренера в первых же матчах за «Барсу». Если против «Реала» Ферран включался под забросы в правом полуфланге, то «Атлетику» забил из левого и на исполнительском мастерстве.

Ферран Торрес празднует гол в ворота «Атлетика» Фото: Getty Images

В партнерах Торреса окажется Адама Траоре, которого «Барса» вернула в аренду до конца сезона. Первая мысль – воспитанник поможет каталонцам в матчах с низкими командами. С 2018 года испанец ни разу не выдавал меньше пяти удачных обводок за 90 минут в АПЛ. Процент успешности – всегда выше 70%.

Еще Адама может быть полезен для перехода на трех центральных защитников. Траоре познакомился с системой под руководством Нуну Эшпириту Санту в «Вулверхэмптоне». Испанец способен сыграть как правого вингбека, так и одного из игроков передней линии.

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Еще три топовых трансфера коснулись АПЛ. Кристиан Эриксен вернулся в футбол девятым датчанином в составе «Брентфорда», если не считать тренера Томаса Франка. Камбэк полузащитника – радостная новость, если отбросить полугодичный перерыв и требовательные условия, с которыми плеймейкер столкнется в Англии.

«Манчестер Сити» наконец купил страйкера. Речь о Хулиане Альваресе, который примкнет к команде летом. Аргентинец – молодой универсал, который освоил несколько позиций в атаке (от центрфорварда до вингера) и поиграл в разных амплуа (от классического нападающего до десятки). Игрок «Ривер Плейта» частично восполнит потерю Торреса.

«Ливерпуль» ответил главному конкуренту по лиге трансфером Луиса Диаса из «Порту». Колумбиец предложит новой команде излюбленные качества Юргена Клоппа: смещения с фланга в центр, открывания на дальнюю штангу. Экс-звезда португальского футбола во многом дублирует качества Садио Мане и Мохамеда Салаха.

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Недооцененные трансферы: два крайка «Атлетико» и идеальная кампания «Ньюкасла»

Первую кражу января-2022 организовала «Фиорентина», которая выкупила Жонатана Иконе за 14 млн евро. 22-летний француз оказался одним из лидеров чемпионского «Лилля»-2020/21, так как вошел в топ-5 команды по голам и ассистам. «Иконе уже достиг высокого уровня игры. Жонатан придаст команде непредсказуемость на левом фланге, что может принести несколько дополнительных голов», – объяснил тренер команды в фиолетовом Винченцо Итальяно.

Другого интересного француза перехватила «Аталанта». Речь о Жереми Бога, который с 2018 года блистал в «Сассуоло». Африканец славится качественным дриблингом: входит в 4% лучших вингеров Европы по удачным обводкам (3,3) и в 7% – по протаскиваниям мяча на 4,5 метра (9,45) в среднем за 90 минут. При этом полузащитник не всегда возвращается в защиту. В Серии А-2021/22 новичок Джанпьеро Гасперини выдает лишь 8,78 прессинг-действий за 90 минут.

Жереми Бога против игроков «Салернитаны» Фото: Getty Images

В параллели с коллегами из Серии А фланги освежил Диего Симеоне. В январе «Атлетико» получил двух разноплановых крайков, Даниэля Васса и Рейнилдо Мандава.

Васса отличают адаптация к испанскому футболу (датчанин топчет испанские поля с 2015-го) и развитая игра в пас. Даниэль превосходит коллегу-новичка по передачам под удар, в финальную треть, в штрафную и с продвижением на 9 и более метров.

Мандава отвечает более активной защитой. Уроженец Мозамбика чаще вступает в отбор, блокирует передачи с ударами, а также перехватывает мяч. Большинство прессинг-действий Рейнилдо относятся к защитной трети поля – выглядит как преимущество для осторожных матчей от Симеоне.

Рейнилдо Мандава Фото: Getty Images

Одна из причин, по которой «Атлетико» срочно заступил на рынок фулбеков, состояла в отъезде Кирана Триппьера в «Ньюкасл». Британский клуб провел идеальное трансферное окно и добавил к пасующему игроку из Мадрида рослого Криса Вуда, универсального Бруну Гимараеса и Мэтта Таргетта с Дэном Бёрном, защитников с опытом в АПЛ. Набор, на котором сконцентрировались новые владельцы, поможет остаться в Премьер-лиге. Более глобальные задачи решатся летом.

На место Вуда «Бёрнли» нашел Ваута Вегхорста из «Вольфсбурга». Представить более прямую замену трудно: голландец хорош в воздухе (вступает в шесть верховых единоборств с успехом в 53%) и в реализации, а также выдает более 20 прессинг-действий в среднем за 90 минут. Единственной проблемой при трансфере страйкера может оказаться адаптация.

Лучшие аренды: два игрока «МЮ» и новичок для Моуринью

Антони Марсьялю не хватило всего пары недель терпения. Француз мог бы занять место Мэйсона Гринвуда возле основы «МЮ». 26-летний страйкер выбрал временный отъезд в «Севилью», где разнообразит переднюю линию. Бывший игрок «Монако» признавался, что на аренду его сподвигнул разговор с Хуленом Лопетеги, а еще выражал готовность к игре на любой позиции – только бы капали минуты на поле.

Вместе с Марсьялем «МЮ» покинул Донни Ван де Бек. Аренда голландца оказалась первым приобретением Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне». Британский тренер работал с разными десятками: с одной стороны, раскрыл Мэйсона Маунта, с другой – не нашел оптимальную роль для Кая Хаверца. Тем интереснее, как Лэмпс будет развивать экс-звезду «Аякса».

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Из Испании в Англию временно проследовал Филиппе Коутиньо. Бразилец оказался под крылом Стивена Джеррарда и забил в первом же матче, против «МЮ». Сезон-2021/22 «Астон Вилла» посвятила тому чтобы забыть о Джеке Грилише. Возможно, именно бразилец из «Барсы» заполнит роль игрового лидера.

Параллельно «Тоттенхэм» переманил Деяна Кулусевски. На фоне будущих партнеров по лондонской команде швед чаще вступает в дриблинг и выдает больше активности без мяча. Скандинав подчеркивал: главной причиной для аренды оказался Антонио Конте. Игроку «Юве» особенно нравился чемпионский «Интер» итальянца.

Деян Кулусевски Фото: Getty Images

Еще две топовые аренды коснулись Серии А. Сержиу Оливейра, умнейший плеймейкер из «Порту», оказался в «Роме» Жозе Моуринью. А Робин Гоcенс, который привык к роли вингбека в «Аталанте», получит удобную позицию в «Интере».

Зимнее трансферное окно могло показаться не слишком событийным. На деле январская кампания создала несколько дополнительных интриг и укрепила ряд топовых команд.

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