Пеле – в «Манчестер Юнайтед»

Пеле Фото: Eurosport

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Легендарный бразилец так и не сыграл в Европе, хотя был максимально близок. Сам Пеле рассказывал, что за ним приезжали гранды из Италии, Испании и Англии, но он не желал покидать родину и родной «Сантос».

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«Реал» очень хотел меня. Как и «МЮ» с «Ювентусом». Я много думал о Европе, но предпочел остаться с командой, которая всегда была в моем сердце», – вспомнил Пеле.

Диего Марадона – в «Шеффилд»

Диего Марадона, «Аргентинос Хуниорс» Фото: Getty Images

В 1976-м босс «клинков» Гарри Хаслам приметил выдающегося паренька, когда находился в скаутской командировке в Аргентине. Марадоне тогда было 17 лет.

Диего достался бы англичанам за 200 тысяч фунтов, но боссы решили не рисковать с юниором и вложили 160 тысяч в более опытного аргентинца – Алехандро Сабелью.

В том же сезоне «Шеффилд» вылетел из высшей лиги, а Сабелья покинул команду уже через два года.

Руд Гуллит и Пол Гаскойн – в «Ипсвич»

Руд Гуллит Фото: Getty Images

Феноменальные футболисты были близки к скромной команде, но все испортил сэр Бобби Робсон. Легенда английского футбола в последний момент заблокировал обе сделки: в голландце его напрягли проблемы с дисциплиной, а англичанина он развернул из-за лишнего веса.

Сделки должны были состояться в начале 80-х: в 1980-м переговоры велись с Гуллитом, в 1983-м – с Гаскойном.

Пол Гаскойн – в «Манчестер Юнайтед»

Пол Гаскойн Фото: Getty Images

Спустя пять лет, в 1988-м, сорвался еще один трансфер Газзы. Теперь по его вине. Гаскойн пообещал сэру Алексу Фергюсону, что присоединится к «МЮ», и шотландец отправился в отпуск на Мальту. Во время каникул Ферги застала странная новость – о трансфере Пола объявил «Тоттенхэм». Оказалось, «шпоры» воспользовались отсутствием Фергсюсона и за 80 тысяч фунтов купили дом для матери Гаскойна.

В 2021-м сэр Алекс рассказал, что срыв трансфера Гаскойна – самый обидный в его карьере: «Он феноменальный футболист. Если бы он перешел в «МЮ», то сделал бы отличную карьеру. Не говорю, что у него плохая карьера, но с нами он бы стал еще лучше».

Зинедин Зидан – в «Блэкберн»

Зинедин Зидан в 1994 году Фото: Getty Images

В 1995 году «Блэкберн» был на пике: отобрал чемпионский титул у «Манчестер Юнайтед» и готовился к ЛЧ. Главный тренер Кенни Далглиш понимал, что клубу нужно усиление, и присмотрел во Франции перспективного полузащитника – Зинедина Зидана.

Тогда трансфер выглядел не таким безумным, как сейчас. Зизу еще не стал звездой, а у «Блэкберна» были статус и деньги. Но владелец клуба Джек Уокер развернул Далглиша фразой: «Зачем нам Зидан, если у нас есть Тим Шервуд?»

Самое обидно для фанатов, что Зинедин рассматривался, как дополнение к Шервуду, а не его замена. Но босс «Блэкберна» не прочувствовал идей тренера и отказал. Через три года Зизу стал обладателем «Золотого мяча».

Криштиану Роналду – в «Ливерпуль» и «Арсенал»

Криштиану Роналду («Спортинг») Фото: Imago

Юный Криштиану посетил базу «Арсенала», но так и не завершил трансфер в Лондон, потому что Арсен Венгер не смог договориться со «Спортингом».

«Самый обидный случай – история с Криштиану, когда он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». У «Арсенала» уже было соглашение со «Спортингом», но «МЮ» взял Карлуша Кейруша помощником тренера. «МЮ» быстро перебил наше предложение и купил Роналду.

Но у нас и правда была договоренность. У него уже была футболка «Арсенала», я обедал с ним и с его мамой на нашей клубной базе», – признался Венгер в 2020-м.

В тот момент «МЮ» обломал не только «Арсенал», но и «Ливерпуль», который предлагал за вундеркинда 5,7 млн фунтов. Кришу импонировал вариант с «Энфилдом», но с «Олд Траффорд» «Спортингу» прилетел более жирный оффер в 12,5 млн фунтов.

Ривалдо – в «Болтон»

Ривалдо Фото: Imago

К 2004-му у «Болтона» собрался шикарный состав, в котором выделялись Юрий Джоркаефф, Фернандо Йерро и Джей-Джей Окоча. Еще одним бриллиантом Сэма Эллардайса почти стал Ривалдо.

Бразилец скис в «Милане», немного поиграл за «Крузейро» и готовился к возвращению в Европу. Но кроме «Болтона», в борьбу за обладателя «Золотого мяча» включился клуб из Катара.

Сначала Ривалдо говорил, что деньги для него не имеют значения: «Для меня важно, чтобы это был хороший клуб с отличным стадионом. И борьба за еврокубки».

Предложение катарцев было очень щедрым, и Ривалдо начал ставить условия уже «Болтону». Последней каплей терпения Эллардайса стало то, что полузащитник хотел жить в Манчестере, а не в Болтоне. На это тренер уже не согласился, и Ривалдо вдруг уехал в греческий «Олимпиакос».

Эдинсон Кавани и Радамель Фалькао – в «Астон Вилле»

Эдинсон Кавани, «Палермо» Фото: Reuters

В 2009-м уругваец пытался вырваться из «Палермо», а аргентинец – из «Ривер Плейт». Оба мечтали играть в АПЛ и готовы были даже на «Астон Виллу».

Оба форварда оценивались в небольшие деньги: 13 млн фунтов за Кавани и 5 млн – за Фалькао. Сделки заблокировал главный тренер Мартин О’Нил – он хотел, чтобы его новый форвард уже был адаптирован к Англии и Премьер-лиге. В итоге он получил Эмиля Хески.

Роберт Левандовский – в «Блэкберн»

Роберт Левандовский («Лех») Фото: Getty Images

В 2010-м английский клуб выиграл гонку за перспективного поляка. На счет «Леха» должны были капнуть 4,2 млн фунтов, а Левандовский собирался на самолет.

Но в те дни случилось извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, который заблокировал работу самолетов на шесть дней. Из-за отмены рейса Роберт не попал в Англию для подписания контракта.

«Я действительно мог перейти в «Блэкберн». Я хотел прилететь в Англию, чтобы посмотреть на клуб, тренировочную базу и пообщаться с Сэмом Эллардайсом», – вспомнил Левандовский.

Ситуацией воспользовался Юрген Клопп: Левандовскому прилетел оффер из соседней Германии, и вскоре он заключил контракт с «Боруссией».

«Я вспоминаю эту историю каждый раз, когда вижу, как играет Левандовский», – сокрушался Эллардайс.

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