Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе недружелюбно повел себя по отношению к одноклубнику Неймару после победы над «Ренном» в рамках Суперкубка Франции.

Мбаппе в шутку выпихнул бразильца из кадра во время командного фото после выигрыша трофея.

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Ренном» (2:1) и в рекордный девятый раз взял трофей. Неймар не играл из-за дисквалификации.

Этим летом ожидается переход Неймара в «Барселону». Накануне Суперкубка Мбаппе заявил о желании, чтобы Ней остался в Париже.

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