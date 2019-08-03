Other Agency
Мбаппе выпихнул Неймара из кадра во время чемпионского фото
Это была очень обидная шутка.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе недружелюбно повел себя по отношению к одноклубнику Неймару после победы над «Ренном» в рамках Суперкубка Франции.
Мбаппе в шутку выпихнул бразильца из кадра во время командного фото после выигрыша трофея.
- «ПСЖ» одержал волевую победу над «Ренном» (2:1) и в рекордный девятый раз взял трофей. Неймар не играл из-за дисквалификации.
- Этим летом ожидается переход Неймара в «Барселону». Накануне Суперкубка Мбаппе заявил о желании, чтобы Ней остался в Париже.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте