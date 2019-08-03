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Мбаппе выпихнул Неймара из кадра во время чемпионского фото

Мбаппе выпихнул Неймара из кадра во время чемпионского фото
Eurosport

1 час назад

Это была очень обидная шутка.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе недружелюбно повел себя по отношению к одноклубнику Неймару после победы над «Ренном» в рамках Суперкубка Франции.

Мбаппе в шутку выпихнул бразильца из кадра во время командного фото после выигрыша трофея.

  • «ПСЖ» одержал волевую победу над «Ренном» (2:1) и в рекордный девятый раз взял трофей. Неймар не играл из-за дисквалификации.
  • Этим летом ожидается переход Неймара в «Барселону». Накануне Суперкубка Мбаппе заявил о желании, чтобы Ней остался в Париже.
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