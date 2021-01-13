Во Франции на стадионе «Боллар-Делелис» что в Лансе 13 января состоится матч за Суперкубок между «ПСЖ» и «Марселем». Парижане могут выиграть трофей в юбилейный 10-й раз в истории и в восьмой раз подряд. А Почеттино – третий кубок в тренерской карьере и первый с «ПСЖ» спустя 11 дней после назначения.

Форма

Трансферы «ПСЖ» нацелился на Погба, «Спартак» вернет Урунова «Уфе» 10/01/2021 В 19:41

«ПСЖ» в последнее время допускает слишком много осечек: из шести заключительных матчей в чемпионате парижане выиграли только половину, дважды сыграв вничью и проиграв «Лиону». Сложности с достижением положительных результатов могли быть связаны с отсутствием Неймара. Бразилец лечился от травмы и как раз готов сыграть в Суперкубке.

Неймар Фото: Getty Images

У «Марселя» прогресс еще хуже: 2 поражения, 2 ничь и 2 победы в шести играх. Из-за этих результатов команда Андре Виллаш-Боаша опустилась на шестое место в Лиге 1, хотя имеет два матча в запасе и в случае побед может вернуть себе чистую четвертую строчку.

Кто пропустит матч

У «Парижа» из важных игроков не будет двоих – крайних защитников Тило Керера и Хуана Берната. Из-за болезни не сыграют Рафинья, Колин Дагба и Александр Летелье. У «Марселя» давно лечится Жордан Амави, а еще 19-летний нападающий Луис Энрике.

Котировки букмекеров

Победа «ПСЖ»: 1,47

Ничья: 4,73

Победа «Марселя»: 7,06

Где смотреть

Бесплатно и в отличном качестве игру, которая начнется 13 января в 23:00 (мск), можно увидеть на официальном сайте Winline – для этого достаточно кликнуть по ссылке.

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