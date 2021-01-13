«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче за Суперкубок Франции – 2:1. Успех парижанам принесли голы Мауро Икарди (39-я минута) и Неймара (85), реализовавшего пенальти. «Марсель» на последней минуте ответил голом Димитри Пайета.
Эта победа подарила Маурисио Почеттино первый трофей в «ПСЖ»: он возглавил парижский клуб только 2 января. На этом посту он сменил Томаса Тухеля. За пять сезонов в «Тоттенхэме» 48-летний аргентинец не взял ни одного титула, хотя дошел до финалов ЛЧ и Кубка английской Лиги.
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- «ПСЖ» восьмой раз подряд взял Суперкубок Франции. С 2013 года парижане обыграл «Лион» (дважды), «Монако» (дважды), «Бордо», «Генгам» и «Ренн».
- До этой серии «ПСЖ» не брал Суперкубок Франции 15 лет: за это время парижане проиграли три финала.
- «Марсель» последний раз играл за Суперкубок в 2011 году. Тогда «Олимпик» одолел «Лилль».
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