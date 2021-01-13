Эта победа подарила Маурисио Почеттино первый трофей в «ПСЖ»: он возглавил парижский клуб только 2 января. На этом посту он сменил Томаса Тухеля. За пять сезонов в «Тоттенхэме» 48-летний аргентинец не взял ни одного титула, хотя дошел до финалов ЛЧ и Кубка английской Лиги.